Kikapcsolódás és kultúra a Tisza mentén

Gyógyvizek

Tiszakécske azon szerencsés települések egyike, ahol két termálfürdő is üzemel, egyik az üdülőkörzetben, a másik a kerekdombi városrészben. Mindkettőben minősített gyógyvíz található, de különböző gyógyhatással. Jól kiegészítik egymást, kedvezve a fürdőkultúra iránt érdeklődők még szélesebb körének.

A Barack Termál Resort több mint 35 éve üzemel családi vállalkozásként. Folyamatos fejlesztésekkel előbb a fürdő kapacitása bővült, majd gyógyászati részleggel szélesedett a szolgáltatási paletta, a szálláshely kínálata pedig ehhez mérten gazdagodott az évek során. A termálfürdő rész téliesíthető, így egész évben vizes rendezvényekkel színesítik a kínálatot. Kemping, apartmanház, bungalók és négycsillagos komplexum elégíti ki a változatos szállásigényeket. Külön érdekesség, hogy a szálloda földszinti szobáiban a termálvíz a fürdőszobákba is be van vezetve.

Kerekdombon a város másik gyógyvízzel működő termálfürdője már több mint fél évszázados múltra tekint vissza. A Kerekdombi Termálfürdő számos medencéje és a wellness háza mellett változatos vendéglátóhelyekkel várja a vendégeket. Árnyékos parkjában emellett hazánk egyik legnagyobb szabadtéri Kneipp-ligetét, és fitnesz parkot is találunk. Magyarország legnagyobb rönk finn szaunája a téli szezonban hétvégente is üzemel, az 50 fős kabin két kályhája másfél tonna követ fűt fel, hogy változatos szaunaprogramokból válogathassanak a vendégek.

Az Élő Tisza

A tiszakécskei egyike a kevés Tisza-parti szabadstrandoknak, homokos fövennyel, változatos vendéglátó és szolgáltató egységekkel. Strandszezonban fix és mobil napágyak, gyékénytetős napernyők, igényes vizesblokkok, napvitorlák, játszóterek, köztéri kamerák, számos hulladékgyűjtő és teljes wifi-lefedettség várja az érdeklődőket. A strand bejáratánál helytörténeti kiállítás és az élő Tisza növény- és állatvilágát bemutató kiállítás színesíti a látnivalókat. A mozgássérült látogatókra is gondolva a vízbejutást segítő ösvény és strand kerekesszék mellett mozgássérült mosdó és öltöző is rendelkezésre áll. A látássérültek számára pedig egy tapintható bronz térképpel gazdagodott a szabadstrand.