Kikapcsolódás és kultúra a Tisza mentén

Gyógyvizek
Tiszakécske azon szerencsés települések egyike, ahol két termálfürdő is üzemel, egyik az üdülőkörzetben, a másik a kerekdombi városrészben. Mindkettőben minősített gyógyvíz található, de különböző gyógyhatással. Jól kiegészítik egymást, kedvezve a fürdőkultúra iránt érdeklődők még szélesebb körének.
A Barack Termál Resort több mint 35 éve üzemel családi vállalkozásként. Folyamatos fejlesztésekkel előbb a fürdő kapacitása bővült, majd gyógyászati részleggel szélesedett a szolgáltatási paletta, a szálláshely kínálata pedig ehhez mérten gazdagodott az évek során. A termálfürdő rész téliesíthető, így egész évben vizes rendezvényekkel színesítik a kínálatot. Kemping, apartmanház, bungalók és négycsillagos komplexum elégíti ki a változatos szállásigényeket. Külön érdekesség, hogy a szálloda földszinti szobáiban a termálvíz a fürdőszobákba is be van vezetve.
Kerekdombon a város másik gyógyvízzel működő termálfürdője már több mint fél évszázados múltra tekint vissza. A Kerekdombi Termálfürdő számos medencéje és a wellness háza mellett változatos vendéglátóhelyekkel várja a vendégeket. Árnyékos parkjában emellett hazánk egyik legnagyobb szabadtéri Kneipp-ligetét, és fitnesz parkot is találunk. Magyarország legnagyobb rönk finn szaunája a téli szezonban hétvégente is üzemel, az 50 fős kabin két kályhája másfél tonna követ fűt fel, hogy változatos szaunaprogramokból válogathassanak a vendégek.
Az Élő Tisza
A tiszakécskei egyike a kevés Tisza-parti szabadstrandoknak, homokos fövennyel, változatos vendéglátó és szolgáltató egységekkel. Strandszezonban fix és mobil napágyak, gyékénytetős napernyők, igényes vizesblokkok, napvitorlák, játszóterek, köztéri kamerák, számos hulladékgyűjtő és teljes wifi-lefedettség várja az érdeklődőket. A strand bejáratánál helytörténeti kiállítás és az élő Tisza növény- és állatvilágát bemutató kiállítás színesíti a látnivalókat. A mozgássérült látogatókra is gondolva a vízbejutást segítő ösvény és strand kerekesszék mellett mozgássérült mosdó és öltöző is rendelkezésre áll. A látássérültek számára pedig egy tapintható bronz térképpel gazdagodott a szabadstrand.
A legmagyarabb folyónkon, a Tiszán aktív vízisport-élet zajlik, a tiszakécskei vízitúra megállón tavasztól őszig számos evezős csoport megfordul, de a SUP-os és kenus kirándulások is egyre népszerűbbek. Aki kényelmesebb kikapcsolódásra vágyik, az akár úszó stégen grillezve is csordogálhat a Tiszán. Aki viszont megúszná szárazon, az a folyó menti sétányon, ligetes környezetben járhatja be az ország legszebb Tisza-kanyarulatát, gyalogosan, kerékpárral, vagy akár a több mint 50 éves keskeny nyomtávú kisvasúttal. A Tisza-kanyar közepén, a Miskó István sétány és a kisvasút vonala mellett egy impozáns faszerkezetű kilátó is található. A kisvonat visszafelé a Kilátó megállóban negyedórás pihenőt tart, hogy az utazóközönség felmehessen és teljes pompájában megtekinthesse a Tisza egyik legszebb és legnagyobb magyarországi kanyarulatát a 14 méter magas kilátószintről.
Visszatérve a szabadstrand sétányára, a változatos szórakozóhelyek kínálatban megtalálható a kézműves hamburger, a fagylalt, a lángos és a hagyományos hekk mellett a gazdag italkínálat is. Aki viszont hagyományosabb kulináris élményeket keres, számos kitűnő és változatos vendéglátóhely, azon belül is több mint negyven-ötven éve üzemelő második generációs családi vállalkozás várja a gasztronómia szerelmeseit.
A Holt-Tisza
A Tisza szabályozásának hatására a tiszakécskei szakaszon is létrejött egy sajátos alakú és páratlan növény- és állatvilágú holtág, amely az évek során négy szakaszra tagolódott. A Nádirigó Tanösvényt a Holt-Tisza I-es szakaszának rehabilitációjával egyidőben alakították ki. A 2,5 km hosszan körbejárható tanösvény az Ókécskei Sportcsarnok mellől indul, ahol biztosított a parkolási lehetőség, valamint egy kisebb játszótér is fogadja a látogatókat. Részben cölöpökön a nádas mellett a víz felett gyönyörködhetünk a nyugalmat árasztó tájban, majd visszakanyarodva, interaktív tájékoztató táblákkal, egy kis megfigyelő kilátóval és padokkal szegélyezve érhetjük el ismét a kezdőpontot. A tanösvény egy óra alatt kényelmesen bejárható, akár babakocsival is, a kiinduló állomáson továbbá kerékpártároló is található.
A horgászat szerelmeseit évtizedek óta kiszolgáló II. holtág rendszeresen családi programokkal, nemzetközi horgászversenyekkel vár minden érdeklődőt, de igényesen karbantartott, ligetes környezete vonzó helyszínt jelent a pecabottal nem rendelkező látogatók számára is.
Kulturális attrakciók
Az Arany János Művelődési Központ a frissen felújított épületével, konferencia-helyiségeivel, színháztermével, folyamatos programjaival, városi szintű eseményeivel Tiszakécske első számú programszervezője, legyen szó kulturális programokról, előadásokról, szabadtéri családi rendezvényekről, underground vagy nagyszabású koncertekről: Képzőművészeti Alkotótábor, Pálinkaünnep, Szüreti Felvonulás, csak hogy néhány nagyobb eseményt említsünk.
A Városi könyvtár folyamatosan karbantartott kínálattal, három szinten várja látogatóit az egykori zsinagóga épületében.
Az Ókécskei Közösségi Ház, amely méltón őrzi a helytörténeti értékeket, állandó kiállításoknak (Helytörténeti kiállítás, Szabolcska Mihály Irodalmi Emlékszoba, Fáth Lajos gyűjtemény, Kovács Miklós kékfestő mester kiállítása) ad otthont, valamint időszaki kiállítóhelyként is üzemel egész évben.
A három intézmény együtt alkot egy nagy egészet, komplex programot kínálva a helyi közösségnek és az ide érkező, kultúra iránt érdeklődő látogatóknak.
