Fagyi, levendula, királyi lakomák – júniusban az ízek hódítják meg a múzeumokat!

Mi köze lehet egy gombóc fagyinak a történelemhez? Milyen illatok lenghették be egy Habsburg-esküvő dísztermét, és hogyan étkeztek a bányászok Salgótarjánban? Az idei Múzeumok Éjszakája bebizonyítja, hogy a kultúra nemcsak látnivaló, hanem valódi ízélmény is lehet. Az „Ízekbe zárt történetek” tematikához kapcsolódva június 20-án országszerte különleges programok várják a látogatókat, a gasztronómia pedig olyan oldaláról mutatkozik meg, amilyet ritkán láthat a közönség.
A rendezvény idei kiemelt városa Sopron, ahol a történelmi hangulatot szó szerint meg lehet majd kóstolni. A Lenck-villa kertjében a Macskakő Gyermekmúzeum csapata fűszerkerttel, gasztrojátékokkal és kreatív családi foglalkozásokkal készül, miközben Molnár Attila négyszeres magyar barista bajnok a kávékészítés titkaiba avatja be az érdeklődőket. A Múzeumnegyedben pedig a Storno-konyha szakácsnői látványsütéssel idézik meg az 1790-es évek ízeit.
Budapesten sem maradnak éhesen az élményekre vágyók. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban a fagylalt története elevenedik meg egy különleges tárlatvezetésen, ahol kiderül, miért hívták egykor „hideg nyalatnak” a nyár kedvenc édességét. A Habsburg Ottó Alapítvány programján a Múzeumok Éjszakája idei nagykövete, Mautner Zsófia segítségével királyi esküvői menük és történelmi lakomák elevenednek meg, sőt a látogatók a korabeli fogások ihlette kóstolókon is részt vehetnek. Az ELTE Természetrajzi Múzeum pedig egészen új nézőpontot kínál: a „Mikroszkopikus gasztronómia” során mikroszkóp alatt vizsgálhatjuk meg a hétköznapi ételeket. A Műcsarnokban a „Keserű Aszú” gasztroszínházi előadáson a színházi élmény és a borkóstoló együtt érzékszervi kalanddá válik.
A vidéki helyszínek ugyancsak izgalmas programokkal készülnek. Szolnokon a Tabáni Tájházban a levendula kerül a középpontba: a látogatók nemcsak megkóstolhatják, hanem illatzsákot és koszorút is készíthetnek belőle. Salgótarjánban a bányászételek története elevenedik meg egy rendhagyó előadáson, míg Szombathelyen a gyerekeket gasztrokalandra hívják, ahol meséken és játékokon keresztül ismerhetik meg a világ ízeit. Egerben a vár falai között interaktív program mutatja be, mit ettek az 1552-es ostrom védői, a résztvevők pedig kézbe vehetik azokat a gabonákat és fűszereket is, amelyek évszázadok óta részei a magyar konyhának. Győrben tradicionális kínai italokkal ismerkedhetnek meg a felnőtt látogatók, Miskolcon pedig a magyar színjátszás legendás művésznőinek receptjei kerülnek reflektorfénybe.
Országszerte több mint 450 helyszín közel 3000 programjából válogathatnak idén az érdeklődők, érdemes tehát nem csak a nagyvárosokban, de a kistelepüléseken is körülnézni a Múzeumok Éjszakáján. Rákóczifalván például bográcsos sertéspörkölt rotyog majd délvidéki muzsikaszó mellett, a közös főzés élményét ünnepelve, ahová mindenkit szeretettel várnak.
A programokról részletes információ a www.muzej.hu weboldalon található, ahol a kiemelt tematikához kapcsolódó programok városonként és kiállítóhelyenként is szűrhetőek, valamint „EVENT@HAND MUZEJ” címen, ingyenesen letölthető mobil alkalmazás is segít a tervezésben. Mindezeken túl az esemény Facebook- és Instagram-oldalát is érdemes követni, hiszen a szervezők a rendezvényig hátralévő időszakban érdekességekkel, információkkal és értékes nyereményekkel kecsegtető játékokkal is készülnek.
Az idei Múzeumok Éjszakája ismét bebizonyítja, hogy egy múzeumi program sokkal több lehet egy kiállítás megtekintésénél. Egy korty különleges ital, egy régi recept, egy illatos fűszernövény vagy egy gőzölgő bogrács ugyanúgy mesél a múltunkról, mint egy festmény vagy egy történelmi dokumentum. Ha valaki szeretné szó szerint is megízlelni a történelmet, idén nincs jobb alkalom erre, mint a Múzeumok Éjszakája.