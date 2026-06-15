Fagyi, levendula, királyi lakomák – júniusban az ízek hódítják meg a múzeumokat!

Mi köze lehet egy gombóc fagyinak a történelemhez? Milyen illatok lenghették be egy Habsburg-esküvő dísztermét, és hogyan étkeztek a bányászok Salgótarjánban? Az idei Múzeumok Éjszakája bebizonyítja, hogy a kultúra nemcsak látnivaló, hanem valódi ízélmény is lehet. Az „Ízekbe zárt történetek” tematikához kapcsolódva június 20-án országszerte különleges programok várják a látogatókat, a gasztronómia pedig olyan oldaláról mutatkozik meg, amilyet ritkán láthat a közönség.

A rendezvény idei kiemelt városa Sopron, ahol a történelmi hangulatot szó szerint meg lehet majd kóstolni. A Lenck-villa kertjében a Macskakő Gyermekmúzeum csapata fűszerkerttel, gasztrojátékokkal és kreatív családi foglalkozásokkal készül, miközben Molnár Attila négyszeres magyar barista bajnok a kávékészítés titkaiba avatja be az érdeklődőket. A Múzeumnegyedben pedig a Storno-konyha szakácsnői látványsütéssel idézik meg az 1790-es évek ízeit.

Forrás: Múzeumok Éjszakája

Budapesten sem maradnak éhesen az élményekre vágyók. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban a fagylalt története elevenedik meg egy különleges tárlatvezetésen, ahol kiderül, miért hívták egykor „hideg nyalatnak” a nyár kedvenc édességét. A Habsburg Ottó Alapítvány programján a Múzeumok Éjszakája idei nagykövete, Mautner Zsófia segítségével királyi esküvői menük és történelmi lakomák elevenednek meg, sőt a látogatók a korabeli fogások ihlette kóstolókon is részt vehetnek. Az ELTE Természetrajzi Múzeum pedig egészen új nézőpontot kínál: a „Mikroszkopikus gasztronómia” során mikroszkóp alatt vizsgálhatjuk meg a hétköznapi ételeket. A Műcsarnokban a „Keserű Aszú” gasztroszínházi előadáson a színházi élmény és a borkóstoló együtt érzékszervi kalanddá válik.

Forrás: Múzeumok Éjszakája

A vidéki helyszínek ugyancsak izgalmas programokkal készülnek. Szolnokon a Tabáni Tájházban a levendula kerül a középpontba: a látogatók nemcsak megkóstolhatják, hanem illatzsákot és koszorút is készíthetnek belőle. Salgótarjánban a bányászételek története elevenedik meg egy rendhagyó előadáson, míg Szombathelyen a gyerekeket gasztrokalandra hívják, ahol meséken és játékokon keresztül ismerhetik meg a világ ízeit. Egerben a vár falai között interaktív program mutatja be, mit ettek az 1552-es ostrom védői, a résztvevők pedig kézbe vehetik azokat a gabonákat és fűszereket is, amelyek évszázadok óta részei a magyar konyhának. Győrben tradicionális kínai italokkal ismerkedhetnek meg a felnőtt látogatók, Miskolcon pedig a magyar színjátszás legendás művésznőinek receptjei kerülnek reflektorfénybe.