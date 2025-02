Rász el-Haima: a csillogó, arab igazgyöngy

valódi igazgyöngy a Perzsa-öbölből

Fotó: Kovács Noémi/Origo

„A tenger felett, bíborban úszik az éj,

Tűzcsókkal várja a holdas éjszakát.

A szívem remeg, lágy szellő hozza felém

A gyöngyhalászok szomorú sóhaját.

valódi igazgyöngyök a Perzsa-öböl vizéből

Fotó: Kovács Noémi/Origo





A gyöngy, a drága gyöngy

Ott fekszik lenn a tengeren.

Leszáll a gyöngyhalász

És vége már, ha nem vigyáz.

Egy gyöngyszem ott a lét,

Így küzdi át az életét,

Nincs sírkereszt, csak néma gyász,

Ha örökre elmerül, a gyöngyhalász.”

Ahogy a híres dal szövegéből is kiderül, ez egy életveszélyes foglalkozás volt. A gyöngyhalászok júniustól szeptemberig kint voltak a tengeren, többen, akár húszan-harmincan is együttdolgoztak. A halászok testére köveket kötöttek, hogy 18 méter mélyre is le tudjanak merülni, eközben az orrukat teknőspáncélból készült csipesszel zárták el, a fülüket pedig viasszal dugaszolták be.

a gyöngyhalászok öltözéke

Fotó: Kovács Noémi/Origo

A nyakukba egy kosarat tettek, ebben gyűjtötték össze a kagylókat és egy kötél segítségével jelezték, ha fel akarnak jönni a felszínre. Zsákmányukat a kapitány szeme előtt nyitották fel. Sosem tudták, hogy érdemes volt-e kockáztatni az életüket.

Nem tudhatták, hogy amit felhoztak, rejt-e valódi igazgyöngyöt vagy a semmiért merültek a vízbe.

Míg a lágy, tavaszi szellő simogatta az arcomat, a napfény felerősítette az gyöngyök csillogását.

a felbecsülhetetlen értékű, tökéletes, valódi igazgyöngy nyaklánc királynők és királynék kedvenc ékszere volt

Fotó: Kovács Noémi/Origo

Amikor a bemutatót tartó arab rám mosolygott a tökéletes gyöngysorral a kezében, rátaláltam Einstein Istenére, a természet törvényeinek, az univerzum rendjének szimbolikus kifejezésére.

Ringatózott a hajó. Fény, azúrkék tenger, jó idő.

A tökéletes boldogság élménye örökre velem marad. Ezt nyújtotta Rász el-Haima, de talán ennél is többet rejt. Lehet, hogy a titkot ez a vidék őrzi, és eddig nem jó helyen kereste senki. Vár rátok a grál az ősi Rászban. Isten műve méltó nyughelyet ad, hol mélység és távolság őrzi a kapukat. Örökre megpihen a csillagok alatt.