Top 5 olcsó görög sziget, ahol megtapasztalhatja az igazi Mamma Mia életérzést

Félre a túlzsúfolt és túlárazott Szantorinivel és Mykonos-szal, mert alább öt olyan olcsó görög szigetet mutatunk, amelyet alig-alig látogatnak turisták. Ezek a rejtett gyöngyszemek pontosan azt nyújtják, amit elképzelünk, ha egy görögországi nyaralásra gondolunk: hangulatos kikötőket, kristálytiszta tengert és filmbe illő kilátást – csupán jóval kedvezőbb áron!

Naxosz azok közé az olcsóbb görög szigetek közé tartozik, ahol kedvező körülmények között tapasztalható meg az igazi görög hangulat.

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Olcsó görög szigetek, ahol átélheti a Mamma Mia-életérzést

1. Naxosz

Naxosz azokat hívja, akik az utóbbi években vágyakozva figyelték Szantorini csodálatos világát, de az árak eltántorították. A Kükládok legnagyobb szigete, Naxosz hosszú, homokos strandokkal, autentikus görög óvárossal és hihetetlen naplementékkel várja az odalátogatókat. A pihenni vágyók biztosan találnak csendes, alig látogatott partszakaszokat, a természetjárók pedig megmászhatják a Zas-hegyet a sziget legmagasabb pontjáig, ahonnan utánozhatatlan kilátásban lesz részük.

Íosz, Görögország

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2. Íosz

Íoszt Mykonos olcsóbbik, eltitkolt „kis testvéreként” emlegetik. A nyaralók nappal a türkizkék tengerben mártózhatnak meg, míg este felfedezhetik Chora fehér házas, élettel teli utcáit. Mylopotas, Yalos vagy Manganari strandjai a legszebbek közé tartoznak, a szállások és az éttermek pedig jóval barátságosabb árakkal fogadják a látogatókat a legismertebb görög szigetek vendéglátóinál.

Tínosz, Görögország

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3. Tínosz

Azoknak, akik a nyugodt, hagyományos görög hangulatot keresik, Tínosz a tökéletes választás. Márványból épült falvai, virágos utcái és csendes strandjai felejthetetlen mediterrán kikapcsolódást kínálnak.

A helyi boroknak, családi tavernáknak és kézműves műhelyeknek köszönhetően mindenki úgy érezheti, mintha egy görög film díszletei közé csöppent volna.

Éjina, Görögország

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4. Éjina

Az Athéntól alig egy órás kompozással megközelíthető Éjina kiváló választás azoknak, akik szeretnének spórolni a közlekedésen. A festői kikötő, a tengerparti kávézók, az ókori Aphaia-templom és a fenyőerdőkkel övezett strandok egyszerre kínálnak kulturális és tengerparti élményeket a nyaralók számára. A sziget kicsi, így könnyedén bejárható autóbérlés nélkül is.