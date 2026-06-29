Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Elindult a tiszás politikai leszámolás, Magyar Péter utasítására eljárást indítottak Hajdu János ellen

Fontos

Itt nézheti meg videón, hogyan vonta meg a szót Magyar Pétertől Forsthoffer Ágnes

utazás

Top 5 olcsó görög sziget, ahol megtapasztalhatja az igazi Mamma Mia életérzést

9 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sokat álmodozik arról, hogy egy fehérre meszelt görög faluban kóborol, majd miután megmártózott egy türkizkék vizű öbölben, egy tengerparti tavernában fogyasztja el a vacsoráját? Ezeken az olcsó görög szigeten bármikor valóra válthatja az elképzelést. Mutatjuk, merre induljon idén nyáron!
Link másolása
Vágólapra másolva!
utazásgörög szigetektoplistakedvező ár

Félre a túlzsúfolt és túlárazott Szantorinivel és Mykonos-szal, mert alább öt olyan olcsó görög szigetet mutatunk, amelyet alig-alig látogatnak turisták. Ezek a rejtett gyöngyszemek pontosan azt nyújtják, amit elképzelünk, ha egy görögországi nyaralásra gondolunk: hangulatos kikötőket, kristálytiszta tengert és filmbe illő kilátást – csupán jóval kedvezőbb áron!

Naxos, az olcsó görög szigetek egyike
Naxosz azok közé az olcsóbb görög szigetek közé tartozik, ahol kedvező körülmények között tapasztalható meg az igazi görög hangulat.
Fotó: Shutterstock

Olcsó görög szigetek, ahol átélheti a Mamma Mia-életérzést

1. Naxosz

Naxosz azokat hívja, akik az utóbbi években vágyakozva figyelték Szantorini csodálatos világát, de az árak eltántorították. A Kükládok legnagyobb szigete, Naxosz hosszú, homokos strandokkal, autentikus görög óvárossal és hihetetlen naplementékkel várja az odalátogatókat. A pihenni vágyók biztosan találnak csendes, alig látogatott partszakaszokat, a természetjárók pedig megmászhatják a Zas-hegyet a sziget legmagasabb pontjáig, ahonnan utánozhatatlan kilátásban lesz részük.

Íosz, Görögország
Íosz, Görögország
Fotó: Shutterstock

2. Íosz

Íoszt Mykonos olcsóbbik, eltitkolt „kis testvéreként” emlegetik. A nyaralók nappal a türkizkék tengerben mártózhatnak meg, míg este felfedezhetik Chora fehér házas, élettel teli utcáit. Mylopotas, Yalos vagy Manganari strandjai a legszebbek közé tartoznak, a szállások és az éttermek pedig jóval barátságosabb árakkal fogadják a látogatókat a legismertebb görög szigetek vendéglátóinál.

Tínosz, Görögország
Tínosz, Görögország
Fotó: Shutterstock

3. Tínosz

Azoknak, akik a nyugodt, hagyományos görög hangulatot keresik, Tínosz a tökéletes választás. Márványból épült falvai, virágos utcái és csendes strandjai felejthetetlen mediterrán kikapcsolódást kínálnak.

A helyi boroknak, családi tavernáknak és kézműves műhelyeknek köszönhetően mindenki úgy érezheti, mintha egy görög film díszletei közé csöppent volna.

Éjina, Görögország
Éjina, Görögország
Fotó: Shutterstock

4. Éjina

Az Athéntól alig egy órás kompozással megközelíthető Éjina kiváló választás azoknak, akik szeretnének spórolni a közlekedésen. A festői kikötő, a tengerparti kávézók, az ókori Aphaia-templom és a fenyőerdőkkel övezett strandok egyszerre kínálnak kulturális és tengerparti élményeket a nyaralók számára. A sziget kicsi, így könnyedén bejárható autóbérlés nélkül is.

Szími, Görögország
Szími, Görögország
Fotó: Shutterstock

5. Szími

Sokan érkeznek Szímire egy rövid kiruccanás erejéig a rodoszi nyaralás egy kitérőjeként, a sziget azonban egy napnál többet érdemel. A pasztellszínű házakkal szegélyezett kikötő látványa tökéletesen megállná a helyét egy képeslapon, a meredek lépcsősorok pedig gyönyörű panorámával kecsegtetik a kirándulókat.

Szími apró, nyugodt és kicsit sem zsúfolt, így tökéletes úti cél azoknak, akik eredeti, cenzúrázatlan görög hangulatra vágynak.

Tipp a görög szigetekre utazóknak

A legjobb árakat a családi panziókban és tavernákban találja, ahol az igazi görög vendégszeretetet is megtapasztalhatja. Ha teheti, kerülje a július-augusztusi főszezont! Júniusban vagy szeptemberben még kellemes az idő, a strandok kevésbé zsúfoltak, és az árak is barátságosabbak.

Ismerje meg a következő videóra kattintva Szímit, görögország rejtett ékszerdobozát:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!