Top 5 olcsó görög sziget, ahol megtapasztalhatja az igazi Mamma Mia életérzést

Félre a túlzsúfolt és túlárazott Szantorinivel és Mykonos-szal, mert alább öt olyan olcsó görög szigetet mutatunk, amelyet alig-alig látogatnak turisták. Ezek a rejtett gyöngyszemek pontosan azt nyújtják, amit elképzelünk, ha egy görögországi nyaralásra gondolunk: hangulatos kikötőket, kristálytiszta tengert és filmbe illő kilátást – csupán jóval kedvezőbb áron!
Olcsó görög szigetek, ahol átélheti a Mamma Mia-életérzést
1. Naxosz
Naxosz azokat hívja, akik az utóbbi években vágyakozva figyelték Szantorini csodálatos világát, de az árak eltántorították. A Kükládok legnagyobb szigete, Naxosz hosszú, homokos strandokkal, autentikus görög óvárossal és hihetetlen naplementékkel várja az odalátogatókat. A pihenni vágyók biztosan találnak csendes, alig látogatott partszakaszokat, a természetjárók pedig megmászhatják a Zas-hegyet a sziget legmagasabb pontjáig, ahonnan utánozhatatlan kilátásban lesz részük.
2. Íosz
Íoszt Mykonos olcsóbbik, eltitkolt „kis testvéreként” emlegetik. A nyaralók nappal a türkizkék tengerben mártózhatnak meg, míg este felfedezhetik Chora fehér házas, élettel teli utcáit. Mylopotas, Yalos vagy Manganari strandjai a legszebbek közé tartoznak, a szállások és az éttermek pedig jóval barátságosabb árakkal fogadják a látogatókat a legismertebb görög szigetek vendéglátóinál.
3. Tínosz
Azoknak, akik a nyugodt, hagyományos görög hangulatot keresik, Tínosz a tökéletes választás. Márványból épült falvai, virágos utcái és csendes strandjai felejthetetlen mediterrán kikapcsolódást kínálnak.
A helyi boroknak, családi tavernáknak és kézműves műhelyeknek köszönhetően mindenki úgy érezheti, mintha egy görög film díszletei közé csöppent volna.
4. Éjina
Az Athéntól alig egy órás kompozással megközelíthető Éjina kiváló választás azoknak, akik szeretnének spórolni a közlekedésen. A festői kikötő, a tengerparti kávézók, az ókori Aphaia-templom és a fenyőerdőkkel övezett strandok egyszerre kínálnak kulturális és tengerparti élményeket a nyaralók számára. A sziget kicsi, így könnyedén bejárható autóbérlés nélkül is.
5. Szími
Sokan érkeznek Szímire egy rövid kiruccanás erejéig a rodoszi nyaralás egy kitérőjeként, a sziget azonban egy napnál többet érdemel. A pasztellszínű házakkal szegélyezett kikötő látványa tökéletesen megállná a helyét egy képeslapon, a meredek lépcsősorok pedig gyönyörű panorámával kecsegtetik a kirándulókat.
Szími apró, nyugodt és kicsit sem zsúfolt, így tökéletes úti cél azoknak, akik eredeti, cenzúrázatlan görög hangulatra vágynak.
Tipp a görög szigetekre utazóknak
A legjobb árakat a családi panziókban és tavernákban találja, ahol az igazi görög vendégszeretetet is megtapasztalhatja. Ha teheti, kerülje a július-augusztusi főszezont! Júniusban vagy szeptemberben még kellemes az idő, a strandok kevésbé zsúfoltak, és az árak is barátságosabbak.
Ismerje meg a következő videóra kattintva Szímit, görögország rejtett ékszerdobozát: