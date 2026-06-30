Horvátországba készül? Meglepetés várhatja a határnál, erről nem árt tudni!

A magyar utazók körében még mindig a déli szomszédunk a legnépszerűbb nyári úti cél, ám egy horvátországi nyaralás előtt célszerű a legfrissebb előírásokról, szabályokról, szigorításokról is tájékozódni. Az idei szezonban a hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a közrend fenntartására és a turisztikai piac átláthatóságára.

Ha horvátországi utazásra készül, érdemes tájékozódnia az új szabályozásokról. Fotó: Shutterstock

Ezeket érdemes tudnia, ha Horvátországba készül

Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az autópályadíjaktól kezdve a szállásfoglalási szigorításokon át a tengerparti korlátozásokig, hogy elkerülhesse a kellemetlen meglepetéseket.

Digitális beléptetés: indul az új EES-rendszer, így pecsételés helyett ujjlenyomattal és arcfotóval ellenőrzik az utasokat a határon.

indul az új EES-rendszer, így pecsételés helyett ujjlenyomattal és arcfotóval ellenőrzik az utasokat a határon. Tiltások a városokban: Split teljes területén este 8 és reggel 6 között bolti alkoholtilalom van, a fürdőruhás sétát pedig büntetik.

Split teljes területén este 8 és reggel 6 között bolti alkoholtilalom van, a fürdőruhás sétát pedig büntetik. Vége a feketézésnek: kötelező regisztrációs szám megléte nélkül a nemzetközi oldalak automatikusan törlik a nem hivatalos apartmanokat.

Hogyan alakulhat a horvátországi utazás az országba való belépés és az autópályadíjak tükrében?

Az új digitális határellenőrzési rendszer (EES) éles elindulása alapjaiban változtatja meg a horvát határon való átkelés megszokott menetét. A technológiai váltás miatt minden határátkelőhelyen megszűnt a hagyományos, útlevélbe nyomott bélyegzők használata, a belépést digitális naplózás váltotta fel.

Az autópályadíjak tavaly óta változatlanok. Fotó: Shutterstock

Az utasoknak az első alkalommal ujjlenyomatot kell adniuk és arcfotó is készül róluk. Ez a biometrikus regisztráció egy központi uniós adatbázisba kerül. A szoftver matematikai pontossággal számolja és monitorozza a schengeni övezetben eltöltött napokat, és a megengedett időkeret túllépése esetén a terminál azonnal jelzi a szabálysértést a határőröknek. Habár az első regisztráció plusz időt vehet igénybe a termináloknál, a későbbi utazások alkalmával a rendszer már felismeri a korábban tárolt adatokat, így az ellenőrzés folyamata felgyorsul.

Az autópályadíjak tavaly óta változatlanok, így például a Krk szigetére való eljutás nagyjából 15-30 euróba kerül a normál kapuknál. Jelentős változás viszont, hogy a hatóságok teljesen fel kívánják számolni az illegális szálláshely-kiadást: minden legális apartmannak egyedi regisztrációs számmal kell rendelkeznie. A nagy nemzetközi szállásfoglaló platformok a hivatalos azonosító nélküli hirdetéseket automatikusan letiltják, így a helyszíni, készpénzes alkudozások korszaka leáldozóban van.