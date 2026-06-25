Így szúrja ki a csalókat – ezek a legnépszerűbb turista átverések

Sokszor elég egy pillanatnyi figyelemkiesés, és már el is tűnt a pénztárca, a bankkártya, a telefon vagy az iratok. Sajnos az ilyen turista átverések után ritkán kerülnek elő az eltulajdonított tárgyak. Ilyen helyzetek mindenhol előfordulnak, de minél inkább ismerjük a tipikus forgatókönyveket, annál könnyebben kiszúrhatjuk az átverős helyzeteket.

Vigyázni kell a különféle turista átverésekkel és zsebtolvajokkal. Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

A leggyakoribb és legelvetemültebb turista átverések

A turisták jóhiszeműségére és figyelmetlenségére számtalan módszer épül, a csalók pedig éveken át ugyanazokat a jól bevált trükköket alkalmazzák. Érdemes megismerni a leggyakoribbakat, hogy ne váljunk áldozattá.

„Segítőkész” helyiek

Bosszantó turista átverés, amikor valamilyen ürüggyel szólítják le a vakációzó turistákat akár a városban, akár a piacon. Isztambulban gyakori forgatókönyv, hogy a helyiek barátságosan közelednek az utazókhoz, majd közös italozásra invitálják őket.

Az est végére azonban a turistára marad a csillagászati számla.

A legegyszerűbben egy határozott visszautasítással lehet lekoptatni a kellemetlenkedőket, ők ugyanis mindig a naivnak tűnő turistákra vadásznak. Ha bűncselekmény történt, mindenképpen jelentsük az esetet a helyi rendőrségen.

A piacokon sem árt résen lenni. Fotó: Evgeny Haritonov / Shutterstock

Ingyen virág, ami még sincs ingyen

Gyakran találkozhatunk úgynevezett ajándékcsapdákkal is, amikor virágot, karkötőt, képeket vagy más apró tárgyakat adnak a kezünkbe, látszólag jó szándékkal, majd rögtön utána pénzt követelnek érte. A helyzetet az teszi kellemetlenné, hogy az „ajándékot” sokszor nehéz visszaadni, és a turistát nyomás alá helyezik, hogy fizessen.

Ha valamit ingyen akarnak adni, ne fogadja el! Fotó: Cristi Croitoru / Shutterstock

Álrendőrök

Előfordulhat, hogy önmagukat rendőröknek kiadó emberek igazoltatnak, majd valamilyen kifogással pénzbírságot próbálnak beszedni. Fontos, hogy ilyen esetekben mindig ragaszkodjunk az azonosításukhoz,

és ne adjuk át az okmányainkat vagy pénzt anélkül, hogy megbizonyosodnánk a hivatalos eljárásról.

Szállásfoglalás, csábító árak

Már a kezdetekkor, vagyis a szállásfoglaláskor is érdemes körültekintőnek lenni. A gyanúsan alacsony árak, az ellenőrizetlen hirdetések vagy a kevés értékeléssel rendelkező ajánlatok kockázatot rejthetenek. Mindig célszerű több forrásból tájékozódni és megbízható platformokon ellenőrizni a véleményeket, mielőtt döntést hozunk.