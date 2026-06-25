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Így szúrja ki a csalókat – ezek a legnépszerűbb turista átverések

13 perce
Olvasási idő: 7 perc
Turista átverés, zsebtolvajlás Párizsban
Turista átverés, zsebtolvajlás Párizsban
Fotó: SLindenau
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Az utazás élménye többek között a kikapcsolódásról és az új kultúrák felfedezéséről szól, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a népszerű turisztikai célpontokon egyre gyakrabban fordulnak elő különféle átverések is. A helyismeret hiánya egyértelműen kedvez a turista átveréseknek, ezért különösen fontos, hogy tisztában legyünk a legtipikusabb módszerekkel.
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Sokszor elég egy pillanatnyi figyelemkiesés, és már el is tűnt a pénztárca, a bankkártya, a telefon vagy az iratok. Sajnos az ilyen turista átverések után ritkán kerülnek elő az eltulajdonított tárgyak. Ilyen helyzetek mindenhol előfordulnak, de minél inkább ismerjük a tipikus forgatókönyveket, annál könnyebben kiszúrhatjuk az átverős helyzeteket.  

Turista átverés és zsebtolvajlás
Vigyázni kell a különféle turista átverésekkel és zsebtolvajokkal. Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

 

A leggyakoribb és legelvetemültebb turista átverések

A turisták jóhiszeműségére és figyelmetlenségére számtalan módszer épül, a csalók pedig éveken át ugyanazokat a jól bevált trükköket alkalmazzák. Érdemes megismerni a leggyakoribbakat, hogy ne váljunk áldozattá.

„Segítőkész” helyiek

Bosszantó turista átverés, amikor valamilyen ürüggyel szólítják le a vakációzó turistákat akár a városban, akár a piacon. Isztambulban gyakori forgatókönyv, hogy a helyiek barátságosan közelednek az utazókhoz, majd közös italozásra invitálják őket. 

Az est végére azonban a turistára marad a csillagászati számla. 

A legegyszerűbben egy határozott visszautasítással lehet lekoptatni a kellemetlenkedőket, ők ugyanis mindig a naivnak tűnő turistákra vadásznak. Ha bűncselekmény történt, mindenképpen jelentsük az esetet a helyi rendőrségen. 

Turista átverés egy piaci standnál
A piacokon sem árt résen lenni. Fotó: Evgeny Haritonov / Shutterstock

Ingyen virág, ami még sincs ingyen

Gyakran találkozhatunk úgynevezett ajándékcsapdákkal is, amikor virágot, karkötőt, képeket vagy más apró tárgyakat adnak a kezünkbe, látszólag jó szándékkal, majd rögtön utána pénzt követelnek érte. A helyzetet az teszi kellemetlenné, hogy az „ajándékot” sokszor nehéz visszaadni, és a turistát nyomás alá helyezik, hogy fizessen.

Képárus egy turisztikai helyszínen
Ha valamit ingyen akarnak adni, ne fogadja el! Fotó: Cristi Croitoru / Shutterstock

Álrendőrök

Előfordulhat, hogy önmagukat rendőröknek kiadó emberek igazoltatnak, majd valamilyen kifogással pénzbírságot próbálnak beszedni. Fontos, hogy ilyen esetekben mindig ragaszkodjunk az azonosításukhoz, 

és ne adjuk át az okmányainkat vagy pénzt anélkül, hogy megbizonyosodnánk a hivatalos eljárásról.

Szállásfoglalás, csábító árak

Már a kezdetekkor, vagyis a szállásfoglaláskor is érdemes körültekintőnek lenni. A gyanúsan alacsony árak, az ellenőrizetlen hirdetések vagy a kevés értékeléssel rendelkező ajánlatok kockázatot rejthetenek. Mindig célszerű több forrásból tájékozódni és megbízható platformokon ellenőrizni a véleményeket, mielőtt döntést hozunk.

Autópályás trükk

Az autópályás trükk lényege, hogy a megátalkodott csalók arra próbálják rávenni a sofőröket, hogy álljanak meg egy „probléma” miatt – általában defektre vagy műszaki hibára hivatkoznak –, majd a színlelt segítségnyújtás közben kihasználják a turista figyelmetlenségét, és eltulajdonítanak értékeket a járműből. Mindig zárjuk az autót, és ne hagyjunk benne könnyen elérhető értéktárgyakat!

Pénz lopása egy autóból
Csalók az autópályákon is feltűnhetnek. Fotó: jittawit21 / Shutterstock

A legtöbb turista átverés elkerülhető némi elővigyázatossággal és egészséges gyanakvással. Ha tisztában vagyunk a tipikus módszerekkel, sokkal könnyebben felismerjük a kockázatos helyzeteket, és gondtalanabbá tehetjük az utazásainkat. Az alábbi videó is ebben segít:

 

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