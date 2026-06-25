Így szúrja ki a csalókat – ezek a legnépszerűbb turista átverések

Sokszor elég egy pillanatnyi figyelemkiesés, és már el is tűnt a pénztárca, a bankkártya, a telefon vagy az iratok. Sajnos az ilyen turista átverések után ritkán kerülnek elő az eltulajdonított tárgyak. Ilyen helyzetek mindenhol előfordulnak, de minél inkább ismerjük a tipikus forgatókönyveket, annál könnyebben kiszúrhatjuk az átverős helyzeteket.
A leggyakoribb és legelvetemültebb turista átverések
A turisták jóhiszeműségére és figyelmetlenségére számtalan módszer épül, a csalók pedig éveken át ugyanazokat a jól bevált trükköket alkalmazzák. Érdemes megismerni a leggyakoribbakat, hogy ne váljunk áldozattá.
„Segítőkész” helyiek
Bosszantó turista átverés, amikor valamilyen ürüggyel szólítják le a vakációzó turistákat akár a városban, akár a piacon. Isztambulban gyakori forgatókönyv, hogy a helyiek barátságosan közelednek az utazókhoz, majd közös italozásra invitálják őket.
Az est végére azonban a turistára marad a csillagászati számla.
A legegyszerűbben egy határozott visszautasítással lehet lekoptatni a kellemetlenkedőket, ők ugyanis mindig a naivnak tűnő turistákra vadásznak. Ha bűncselekmény történt, mindenképpen jelentsük az esetet a helyi rendőrségen.
Ingyen virág, ami még sincs ingyen
Gyakran találkozhatunk úgynevezett ajándékcsapdákkal is, amikor virágot, karkötőt, képeket vagy más apró tárgyakat adnak a kezünkbe, látszólag jó szándékkal, majd rögtön utána pénzt követelnek érte. A helyzetet az teszi kellemetlenné, hogy az „ajándékot” sokszor nehéz visszaadni, és a turistát nyomás alá helyezik, hogy fizessen.
Álrendőrök
Előfordulhat, hogy önmagukat rendőröknek kiadó emberek igazoltatnak, majd valamilyen kifogással pénzbírságot próbálnak beszedni. Fontos, hogy ilyen esetekben mindig ragaszkodjunk az azonosításukhoz,
és ne adjuk át az okmányainkat vagy pénzt anélkül, hogy megbizonyosodnánk a hivatalos eljárásról.
Szállásfoglalás, csábító árak
Már a kezdetekkor, vagyis a szállásfoglaláskor is érdemes körültekintőnek lenni. A gyanúsan alacsony árak, az ellenőrizetlen hirdetések vagy a kevés értékeléssel rendelkező ajánlatok kockázatot rejthetenek. Mindig célszerű több forrásból tájékozódni és megbízható platformokon ellenőrizni a véleményeket, mielőtt döntést hozunk.
Autópályás trükk
Az autópályás trükk lényege, hogy a megátalkodott csalók arra próbálják rávenni a sofőröket, hogy álljanak meg egy „probléma” miatt – általában defektre vagy műszaki hibára hivatkoznak –, majd a színlelt segítségnyújtás közben kihasználják a turista figyelmetlenségét, és eltulajdonítanak értékeket a járműből. Mindig zárjuk az autót, és ne hagyjunk benne könnyen elérhető értéktárgyakat!
A legtöbb turista átverés elkerülhető némi elővigyázatossággal és egészséges gyanakvással. Ha tisztában vagyunk a tipikus módszerekkel, sokkal könnyebben felismerjük a kockázatos helyzeteket, és gondtalanabbá tehetjük az utazásainkat. Az alábbi videó is ebben segít: