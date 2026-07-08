Mostantól átszállás nélkül juthatunk el ezekbe a tengerparti városokba a MÁV-val

Augusztus 30-ig átszállás nélkül juthatunk el az olyan vágyott nyaralóhelyekre, mint a szlovén és horvát tengerparti városok. A szerelvények a Budapest-Keleti pályaudvarról indulnak az esti órákban, így az út nagy részét alvással tölthetjük. Magyarországon Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is megáll a vonat, majd a hajnali órákban Ljubljanába érkezik, onnan pedig Postojna érintésével halad tovább az Adria partja felé.
A Retró Istria Expresszel átszállás nélkül érhetők el a tengerparti üdülőhelyek
A Retró Istria Expressz a MÁV-csoport nemzetközi járata. Különleges hangulatát a gondosan karbantartott, klasszikus vasúti kocsik adják, amelyek igazi nosztalgikus élménnyé varázsolják az utazást. A legnagyobb előnye mégis az, hogy este Budapestről indulhatunk, reggel pedig már a tengerparton ébredhetünk anélkül, hogy órákon át kellene vezetnünk vagy a forgalmi dugók miatt aggódnunk. A kényelem is adott, ugyanis háromféle lehetőség közül választhatunk:
- az ülőkocsik jelentik a legkedvezőbb árú megoldást 6-8 személyes fülkékkel;
- a fekvőhelyes kocsik 4 vagy 6 ágyas fülkéi a családoknak és baráti társaságoknak kedveznek;
- a hálókocsik kínálják a legnagyobb kényelmet 1-3 ágyas fülkékkel reggeli itallal és reggelivel.
A jegyek online vagy a nemzetközi pénztárakban is megvásárolhatók, kutya vagy kerékpár szállításához szükséges kiegészítő jegyek azonban kizárólag személyesen szerezhetők be.
A helyjegy minden utas számára kötelező, amely ülőkocsiban 3 euró, online vásárlás esetén pedig mindössze 2 euró. Az Interrail-bérlettel utazók számára elegendő a helyjegy megváltása, így már 3 euróért eljuthatnak a tengerpartra.
A jegyárak igen kedvezők
- a START Europa jegyek Ljubljanába már 16 eurótól,
- Koperbe és Postojnába 20 eurótól,
- Opatijába, Rijekába és Pulába pedig 25 eurótól elérhetők.
- A gyerekjegy egységesen 5 euróba kerülnek irányonként.
Koper
Az egyik legnépszerűbb úti cél Koper, Szlovénia legnagyobb kikötővárosa, amely történelmi belvárosával és mediterrán hangulatával egyaránt lenyűgöz. Érdemes felkeresni a velencei stílusú Tito teret, a Szűz Mária Mennybevitele-székesegyház tornyát, ahonnan csodás panoráma nyílik a városra, valamint a hangulatos tengerparti sétányt, ahol a régi sóraktárak is hozzájárulnak a város különleges atmoszférájához.
Opatija
Opatija városa ma is őrzi azt a romantikát és eleganciát, amely egykor az Osztrák-Magyar Monarchia arisztokráciáját vonzotta ide. A pálmafákkal és egzotikus növényekkel teli Angiolina park kellemes kikapcsolódást kínál, míg a Slatina strand kiépített partszakasza és sekély vizű öble a családosok számára is ideális választás.
Rijeka
Rijeka szintén számos látnivalóval várja az érkezőket. Terszat vára lenyűgöző kilátást nyújt a Kvarner-öbölre, a Korzo nyüzsgő sétálóutcája pedig barokk és szecessziós épületek között vezet végig. Rijeka különlegességei közé tartozik a Szent Vitus-székesegyház, amelynek falában még ma is látható egy 1813-ból származó brit ágyúgolyó, valamint a belváros alatt húzódó TunelRi alagút, amely egy egészen különleges föld alatti sétára invitál.
Ha idén nyáron kényelmesen, stresszmentesen és különleges hangulatban szeretnénk eljutni az Adriára, a Retró Istria Expressz remek választás lehet. Kedvcsinálóként tekintse meg az alábbi videót!