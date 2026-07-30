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Adria

Több helyen is találkozhatsz cápával az Adrián – így védekezhetsz ellene

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Az Adriai-tenger kristálytiszta vize minden nyáron vonzza a pihenni vágyókat, ám a tengeri élővilág jelenléte néha aggodalmat kelt. Habár egy adriai nyaralás során nem nagy az esélye, hogy valaki veszélyes tengeri ragadozóval találkozzon, a cápatámadás gondolata sokakban felmerül.
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AdriaHorvátországNagy fehér cápacápatámadástippek-tanácsokkékcápa
  • Esély a találkozásra: habár több mint 40 cápafaj él az Adrián, az emberre veszélyes példányok jelenléte rendkívül ritka.
  • Tudatos megelőzés: a folyótorkolatok, a halászhajók környéke és a szürkületi időszak elkerülésével minimalizálható a kockázat.
  • Higgadtság a kulcs: találkozás esetén a pánikkerülés, a szemkontaktus tartása és a lassú hátrálás a legfontosabb lépés.

A magyarok körében rendkívül népszerű Adriai-tenger számtalan halfajnak ad otthont, köztük több mint negyvenféle cápának is. A cápatámadás potenciális lehetősége ugyan sok nyaralót foglalkoztat, de a valóságban a találkozások száma szinte elenyésző, a tengeri ragadozók ugyanis nem tekintik prédának az embert. Akadnak azonban olyan fajták, amelyek ennek ellenére is veszélyesek lehetnek, és mivel évről évre közelebb merészkednek a parthoz, nem árt több helyszínen is elővigyázatosnak lenni.

Cápa cápatámadás előtt
A cápatámadás esélye az Adrián egészen elenyésző, noha a két legveszélyesebb faj, a kékcápa ( képen) és a nagy fehér cápa itt is előfordulhat. Fotó: Shutterstock

Hol fordulhat elő legnagyobb eséllyel cápatámadás?

Az Adrián felbukkanó fajták közül a kékcápa és a nagy fehér cápa a legismertebb. A kékcápa a legelterjedtebb veszélyes cápafajta a térségben, ám jellemzően a nyílt, mély vizekben él, a partok közelébe inkább a téli hónapokban húzódik. Nagy fehér cápát az elmúlt három évtizedben mindössze néhány alkalommal észlelték a térségben, legutóbb Kotor partjaitól 12 kilométerre akadt egy fiatal egyed a halászok hálójába. 

A mediterrán populációk létszáma a túlhalászás és az élelmiszerhiány miatt drasztikusan lecsökkent, így a faj kritikus veszélyeztetettséget mutat, és védelmet élvez.

A tengeri ragadozók jelenléte ellenére nincs okunk félelemre, az Adrián élő cápák ugyanis nem jelentenek érdemi fenyegetést: Montenegróban az utolsó haláleset a múlt század közepén történt Budva közelében, Horvátországban pedig 2008-ban jegyeztek fel legutóbb egy nem halálos incidenst, amikor egy búvár az általa fogott hal miatt került közelebb az állathoz. 

A nyaralók számára a legnagyobb elkerülendő kellemetlenséget inkább a tengeri sünök, medúzák, vagy a csúszós kövek jelentik, akadnak azonban bizonyos helyzetek, amikor nőhet a cápával való találkozás esélye, így a kis kockázat ellenére is érdemes figyelni a környezetünkre, és az Adria több pontján is elővigyázatosnak lenni.

Cápa az Adrián
Mindössze néhány esetet jegyeztek fel az elmúlt három évtizedben, amikor nagy fehér cápa tűnt fel az Adrián. Fotó: Shutterstock

Megelőzés és a kockázatok csökkentése

Ha minimalizálni szeretnéd az esélyét annak, hogy összetalálkozz egy cápával az Adrián, érdemes megfogadnod az alábbiakat:

  • Kerüld a folyótorkolatokat és a halászati területeket: a zavaros vizek és a tengerbe kerülő halmaradékok vonzzák a ragadozókat. Ha halászhajókat vagy szokatlan halaktivitást látsz – például apró halak ugrálnak ki a vízből –, inkább ne menj be a tengerbe.
  • Kerüld a szürkületet és a hajnalt: ebben az időszakban az állatok aktívabbak, és a rosszabb látási viszonyok miatt könnyebben tévesztik össze az embert a természetes zsákmányukkal.
  • Ne hordj csillogó tárgyakat: az ékszerek, csillogó kiegészítők a halak pikkelyeinek csillogására hasonlítanak a vízben.
  • Maradj az őrzött strandokon: a vízimentők ismerik a helyi viszonyokat, és veszély esetén azonnal tudnak cselekedni.
Pörölycápa alulról fotózva vízbe beszűrődő fénnyel
Ha ritkán is, de pörölycápa is előfordulhat a Földközi-tenger e közeli medencéjében, az Adrián. Fotó: Shutterstock

Mik a teendők cápatámadáskor vagy közvetlen találkozás esetén?

Ha a vízben cápát észlelsz a közeledben, a legfontosabb, hogy ne ess pánikba és ne kezdj el fröcskölni, mert a csapkodás felkeltheti az állat érdeklődését.

  1. Tartsd a szemkontaktust: a cápák lesből támadó ragadozók. Ha folyamatosan felé fordulsz, kevésbé érzi kényelmesnek a megközelítést.
  2. Változtass a testtartásodon: ha az állat láthatóan támadni készül, próbálj meg minél nagyobbnak látszani a vízben. Ha csak átúszik a közelben, gömbölyödj össze, hogy ne tekintsen vetélytársnak.
  3. Védekezz az érzékeny pontok támadásával: ha az állat rátámad valakire, a védekezés során az érzékeny területeket – mint a kopoltyúk vagy a szemek – érdemes célozni. Ha van nálad valamilyen tárgy (például búvárkamera vagy búvárszárny), használd azt védekezésre.
  4. Lassan hátrálj: tartsd szem előtt az állatot, és nagyon lassan, óvatosan, hátrálva ússz a part vagy a hajó felé. Ha búvárkodsz, támaszd a hátad egy sziklához vagy zátonyhoz, így megakadályozhatod, hogy az állat a hátad mögé kerüljön.

Nézd meg az alábbi videót is a témában:

 

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