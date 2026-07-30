Több helyen is találkozhatsz cápával az Adrián – így védekezhetsz ellene

Esély a találkozásra: habár több mint 40 cápafaj él az Adrián, az emberre veszélyes példányok jelenléte rendkívül ritka.

habár több mint 40 cápafaj él az Adrián, az emberre veszélyes példányok jelenléte rendkívül ritka. Tudatos megelőzés: a folyótorkolatok, a halászhajók környéke és a szürkületi időszak elkerülésével minimalizálható a kockázat.

a folyótorkolatok, a halászhajók környéke és a szürkületi időszak elkerülésével minimalizálható a kockázat. Higgadtság a kulcs: találkozás esetén a pánikkerülés, a szemkontaktus tartása és a lassú hátrálás a legfontosabb lépés.

A magyarok körében rendkívül népszerű Adriai-tenger számtalan halfajnak ad otthont, köztük több mint negyvenféle cápának is. A cápatámadás potenciális lehetősége ugyan sok nyaralót foglalkoztat, de a valóságban a találkozások száma szinte elenyésző, a tengeri ragadozók ugyanis nem tekintik prédának az embert. Akadnak azonban olyan fajták, amelyek ennek ellenére is veszélyesek lehetnek, és mivel évről évre közelebb merészkednek a parthoz, nem árt több helyszínen is elővigyázatosnak lenni.

A cápatámadás esélye az Adrián egészen elenyésző, noha a két legveszélyesebb faj, a kékcápa ( képen) és a nagy fehér cápa itt is előfordulhat. Fotó: Shutterstock

Hol fordulhat elő legnagyobb eséllyel cápatámadás?

Az Adrián felbukkanó fajták közül a kékcápa és a nagy fehér cápa a legismertebb. A kékcápa a legelterjedtebb veszélyes cápafajta a térségben, ám jellemzően a nyílt, mély vizekben él, a partok közelébe inkább a téli hónapokban húzódik. Nagy fehér cápát az elmúlt három évtizedben mindössze néhány alkalommal észlelték a térségben, legutóbb Kotor partjaitól 12 kilométerre akadt egy fiatal egyed a halászok hálójába.

A mediterrán populációk létszáma a túlhalászás és az élelmiszerhiány miatt drasztikusan lecsökkent, így a faj kritikus veszélyeztetettséget mutat, és védelmet élvez.

A tengeri ragadozók jelenléte ellenére nincs okunk félelemre, az Adrián élő cápák ugyanis nem jelentenek érdemi fenyegetést: Montenegróban az utolsó haláleset a múlt század közepén történt Budva közelében, Horvátországban pedig 2008-ban jegyeztek fel legutóbb egy nem halálos incidenst, amikor egy búvár az általa fogott hal miatt került közelebb az állathoz.

A nyaralók számára a legnagyobb elkerülendő kellemetlenséget inkább a tengeri sünök, medúzák, vagy a csúszós kövek jelentik, akadnak azonban bizonyos helyzetek, amikor nőhet a cápával való találkozás esélye, így a kis kockázat ellenére is érdemes figyelni a környezetünkre, és az Adria több pontján is elővigyázatosnak lenni.