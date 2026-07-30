Több helyen is találkozhatsz cápával az Adrián – így védekezhetsz ellene

- Esély a találkozásra: habár több mint 40 cápafaj él az Adrián, az emberre veszélyes példányok jelenléte rendkívül ritka.
- Tudatos megelőzés: a folyótorkolatok, a halászhajók környéke és a szürkületi időszak elkerülésével minimalizálható a kockázat.
- Higgadtság a kulcs: találkozás esetén a pánikkerülés, a szemkontaktus tartása és a lassú hátrálás a legfontosabb lépés.
A magyarok körében rendkívül népszerű Adriai-tenger számtalan halfajnak ad otthont, köztük több mint negyvenféle cápának is. A cápatámadás potenciális lehetősége ugyan sok nyaralót foglalkoztat, de a valóságban a találkozások száma szinte elenyésző, a tengeri ragadozók ugyanis nem tekintik prédának az embert. Akadnak azonban olyan fajták, amelyek ennek ellenére is veszélyesek lehetnek, és mivel évről évre közelebb merészkednek a parthoz, nem árt több helyszínen is elővigyázatosnak lenni.
Hol fordulhat elő legnagyobb eséllyel cápatámadás?
Az Adrián felbukkanó fajták közül a kékcápa és a nagy fehér cápa a legismertebb. A kékcápa a legelterjedtebb veszélyes cápafajta a térségben, ám jellemzően a nyílt, mély vizekben él, a partok közelébe inkább a téli hónapokban húzódik. Nagy fehér cápát az elmúlt három évtizedben mindössze néhány alkalommal észlelték a térségben, legutóbb Kotor partjaitól 12 kilométerre akadt egy fiatal egyed a halászok hálójába.
A mediterrán populációk létszáma a túlhalászás és az élelmiszerhiány miatt drasztikusan lecsökkent, így a faj kritikus veszélyeztetettséget mutat, és védelmet élvez.
A tengeri ragadozók jelenléte ellenére nincs okunk félelemre, az Adrián élő cápák ugyanis nem jelentenek érdemi fenyegetést: Montenegróban az utolsó haláleset a múlt század közepén történt Budva közelében, Horvátországban pedig 2008-ban jegyeztek fel legutóbb egy nem halálos incidenst, amikor egy búvár az általa fogott hal miatt került közelebb az állathoz.
A nyaralók számára a legnagyobb elkerülendő kellemetlenséget inkább a tengeri sünök, medúzák, vagy a csúszós kövek jelentik, akadnak azonban bizonyos helyzetek, amikor nőhet a cápával való találkozás esélye, így a kis kockázat ellenére is érdemes figyelni a környezetünkre, és az Adria több pontján is elővigyázatosnak lenni.
Megelőzés és a kockázatok csökkentése
Ha minimalizálni szeretnéd az esélyét annak, hogy összetalálkozz egy cápával az Adrián, érdemes megfogadnod az alábbiakat:
- Kerüld a folyótorkolatokat és a halászati területeket: a zavaros vizek és a tengerbe kerülő halmaradékok vonzzák a ragadozókat. Ha halászhajókat vagy szokatlan halaktivitást látsz – például apró halak ugrálnak ki a vízből –, inkább ne menj be a tengerbe.
- Kerüld a szürkületet és a hajnalt: ebben az időszakban az állatok aktívabbak, és a rosszabb látási viszonyok miatt könnyebben tévesztik össze az embert a természetes zsákmányukkal.
- Ne hordj csillogó tárgyakat: az ékszerek, csillogó kiegészítők a halak pikkelyeinek csillogására hasonlítanak a vízben.
- Maradj az őrzött strandokon: a vízimentők ismerik a helyi viszonyokat, és veszély esetén azonnal tudnak cselekedni.
Mik a teendők cápatámadáskor vagy közvetlen találkozás esetén?
Ha a vízben cápát észlelsz a közeledben, a legfontosabb, hogy ne ess pánikba és ne kezdj el fröcskölni, mert a csapkodás felkeltheti az állat érdeklődését.
- Tartsd a szemkontaktust: a cápák lesből támadó ragadozók. Ha folyamatosan felé fordulsz, kevésbé érzi kényelmesnek a megközelítést.
- Változtass a testtartásodon: ha az állat láthatóan támadni készül, próbálj meg minél nagyobbnak látszani a vízben. Ha csak átúszik a közelben, gömbölyödj össze, hogy ne tekintsen vetélytársnak.
- Védekezz az érzékeny pontok támadásával: ha az állat rátámad valakire, a védekezés során az érzékeny területeket – mint a kopoltyúk vagy a szemek – érdemes célozni. Ha van nálad valamilyen tárgy (például búvárkamera vagy búvárszárny), használd azt védekezésre.
- Lassan hátrálj: tartsd szem előtt az állatot, és nagyon lassan, óvatosan, hátrálva ússz a part vagy a hajó felé. Ha búvárkodsz, támaszd a hátad egy sziklához vagy zátonyhoz, így megakadályozhatod, hogy az állat a hátad mögé kerüljön.
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