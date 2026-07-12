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utazás

Ne hagyja, hogy a nyaralása depresszióval végződjön – ezt az 5 dolgot tegye meg, mielőtt hazaér

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Minden jól indult: tengerpart, napfény, szabadság, gondtalanság. Aztán ahogy hazaér, hirtelen önre szakad a valóság: üres hűtő, e-mailek tömkelege, és az a furcsa, nehezen megfogalmazható szomorúság, amit nem lehet egyetlen mondattal elhessegetni. Ez nem más, mint a nyaralás utáni depresszió, ami sokkal többeket érint, mint gondolná.
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utazásmegelőzésdepresszió

A nyaralás utáni visszazuhanás a hétköznapok monotonitásába sosem egyszerű feladat. Éppen ezért kell komolyan venni, és előre felkészülni arra, hogy a sok örömteli élmény után otthon önre törhet a depresszió. Mutatunk öt bevált tippet, hogy ne csússzon vissza azonnal a szürkeségbe, és inkább feltöltsék a nyaralás során szerzett vidám emlékek.

Depressziós férfi a folyóparton ülve
A nyaralás utáni depresszió nem játék, komolyan kell venni. 
Fotó: Sergi Reboredo /  Northfoto

Így előzze meg a nyaralás utáni depressziót

Vannak olyan alapvető trükkök, amelyek segítenek abban, hogy elkerülje az élményekben gazdag utazás utáni melankóliát. Íme a legtutibb tippek! 

1. Ne a hazatérés napjára tervezzen mindent

A leggyakoribb hiba, hogy a nyaralás utolsó napját is teljesen kitöltjük, majd másnap már vár a munka vagy a suli. Adjon magának átmeneti időt! Legalább egy szabadnapot hagyjon a visszatérés utánra, amikor csak pakol, rendbe szedi magát, és az elméje is „leszáll” a repülőről.

2. Idézze fel az élményeket egy emléktárgy segítségével

A nyaralás hangulatát könnyen megőrizheti, ha az emlékein kívül hazavisz valamilyen kabalát. Egy parton szedett kavics, a kedvenc helyi fűszere, vagy egy többször lejátszott nyaralós zene is segíthet. Készítsen egy fotóalbumot, vagy állítsa be a kedvenc tengerparti képét háttérképnek. Ezek emlékeztetni fogják arra, hogy képes kilépni a mókuskerékből.

3. Készüljön tudatosan a visszatérésre

Az, hogy minden egyszerre szakad a nyakába, csak fokozza a lehangoltságot. Ahelyett, hogy az első napon megpróbál mindent bepótolni, állítson fel fontossági sorrendet. Az e-mailek nem fognak elfutni, és nem kell mindenre azonnal reagálnia. Vegye lazábban az első napokat!

4. Tervezzen új élményeket – akár kicsiben is!

A nyaralás utáni lehangoltság sokszor abból fakad, hogy hirtelen nincs mit várni. Ezért már hazafelé kezdje el tervezni a következő kisebb élményt: lehet az egy hétvégi kiruccanás, egy piknik a közeli parkban, vagy egy régóta halogatott mozi. A lényeg, hogy legyen valami, amiért lelkesedhet!

5. Fogadja el, hogy a lehangoltság természetes

Fontos tudni: a nyaralás utáni depresszió nem gyengeség vagy „hiszti”. Teljesen normális, hogy a szabadság után nehéz visszazökkenni a megszokott kerékvágásba. Adjon időt magának, ne sürgesse a „jókedvet”. Figyeljen a teste jelzéseire, aludjon eleget, mozogjon, és ha nagyon elhúzódik a rossz hangulat, beszéljen róla valakivel – akár szakemberrel.

A pihenésre szükségünk van, de ugyanúgy szükségünk van arra is, hogy aztán újra vissza tudjunk térni a mindennapokba. A nyaralás utáni depresszió elkerülhető, ha időben felkészül rá. Ne engedje, hogy a hazaérkezés keserű utóíze bélyeget nyomjon a szép emlékekre!

 

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