Fehér homok és türkizkék víz: íme a legszebb európai strandok

A tökéletes nyaraláshoz egyáltalán nem szükséges órákon át tartó, tengerentúli repülőutakat foglalni, hiszen gyönyörű fehér homokos strandok Európában is könnyen elérhetők. A mediterrán szigetektől a skandináv partokig rendkívül változatos a kínálat, így mindenki megtalálhatja a számára ideális partszakaszt.
Melyek a legnépszerűbb fehér homokos strandok Európában?
A kristálytiszta, türkizkék víz és a világos árnyalatú partok kombinációja tökéletes trópusi életérzést kínál. Az öreg kontinens tengerpartjai ráadásul gazdag történelmi háttérrel és egyedülálló kulturális élményekkel egészítik ki a pihenést.
1. Myrtos Beach, Görögország
Görögország egyik legtöbbet fényképezett, ikonikus tengerparti részét Kefalónia jón-tengeri szigetén találjuk. A drámai hatású mészkősziklák és a zöldellő dombok ölelésében elterülő partszakaszt vakítóan világos kavicsok borítják, amelyek csodás kontrasztot alkotnak a tenger mély türkizkék árnyalatával. A kanyargós, fentről lélegzetelállító panorámát nyújtó úton megközelíthető helyszín ideális napozásra, úszásra, és képeslapszerű fotók készítésére.
2. Fladiebo (Ribersborgsstranden), Svédország
A skandináv térség is tartogat meglepetéseket, jó példa erre a Malmőhöz közeli, a helyiek által csak Fladiebo néven emlegetett városi strand. Ez Svédország egyik legkedveltebb partja, amely csupán néhány percre fekszik a központtól, és hosszan elnyúló homokos sávval, sekély vízzel, valamint füves területekkel várja a pihenőket. A helyszín különleges színfoltja a cölöpökön álló, hagyományos fürdőház, ahol a szaunázás után a hideg tengerben frissülhetnek fel a vendégek, miközben a háttérben az Öresund hídon át egészen Dániáig ellátni.
3. Myrtos Beach, Görögország
Kréta déli részén rejtőzik egy kevésbé ismert, ám annál lenyűgözőbb partszakasz, amely csendes elvonulást kínál az utazóknak. A zord sziklák és az érintetlen táj által határolt terület tökéletes menedék azok számára, akik távolmaradnának a hömpölygő turistatömegektől. A finom szemcsés homok és az apró kavicsok keverékével borított part, valamint az áttetsző víz kiváló feltételeket biztosít a napozáshoz és a búvárkodáshoz, de a minimális kiépítettség miatt a látogatóknak maguknak kell gondoskodniuk az ellátásról.
4. Formentera, Spanyolország
A Baleár-szigetek legkisebb tagja a karibi világot idéző, szinte érintetlen partjairól és púderszerű homokjáról nevezetes. Az olyan helyszínek, mint a Ses Illetes vagy a Playa de Llevant, rendszeresen szerepelnek a kontinens legjobb helyeit összesítő listákon a sekély, türkizkék víznek köszönhetően. Ibiza felől komppal érhető el a sziget, ám a fenntarthatóságra törekvő, kerékpárral is bejárható partszakaszok nyugalma és békés hangulata miatt megéri a plusz utazás.
5. Szicília, Olaszország
Szicília szintén rendkívül sokszínű tengerparti élményeket kínál a vulkanikus sötét homoktól kezdve a San Vito Lo Capo környéki világos, kristálytiszta vizű területekig. A látogatók választhatnak a Stromboli fekete homokos részei, vagy az Agrigento közelében található, fehéren tündöklő Scala dei Turchi sziklák között. A szigeten a pihenést a történelmi romok, a hangulatos halászfalvak közelsége és a híres helyi gasztronómia teszi igazán teljessé.