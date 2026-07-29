Ezért és így érdemes igénybe venni a konzuli segítséget külföldön

- A konzuli segítség külföldön, váratlan helyzetekben nyújthat támogatást, például erdőtüzek, terrorcselekmények, balesetek, elveszett okmányok vagy más válsághelyzet esetén.
- A konzuli védelemre történő előzetes regisztráció megkönnyítheti a gyors kapcsolatfelvételt és a hatékonyabb segítségnyújtást.
- Érdemes indulás előtt tájékozódni, regisztrálni és utasbiztosítást kötni.
Egy egyszerű városnézés, tengerparti nyaralás vagy üzleti út közben is adódhat olyan helyzet, amelyben jól jön a megfelelő tájékozottság és a gyors támogatás. A biztonságos utazás egyik alappillére, hogy tisztában legyünk a lehetőségeinkkel és tudjuk, hova fordulhatunk baj esetén. A megoldás a konzuli segítség.
Milyen esetekben nyújthat segítséget a konzuli segítség?
A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok támogatásáról a Konzuli Szolgálat gondoskodik. Adott lehetőségei alapján segítséget nyújt azokban a helyzetekben, amikor egy utazó önállóan már nehezen tudja megoldani a problémáit. Többek között az alábbi esetekben jelenthet támogatást:
- elveszett vagy ellopott útlevél, személyazonosító okmány, vagy egyéb úti dokumentum pótlásával kapcsolatos ügyintézésben;
- ha valaki külföldön bűncselekmény sértettjévé válik;
- súlyosabb betegség vagy baleset esetén a helyi egészségügyi intézményekkel való együttműködésben vagy a hazaszállítás megszervezésében;
- válsághelyzetekben a helyzetről szóló tájékoztatásban;
- külföldön bekövetkezett haláleset esetén a családtagok értesítésében;
- helyi tolmácsok, ügyvédek vagy más szakemberek elérhetőségének biztosításában;
- hazatérési kölcsön biztosításában, amelyet később vissza kell fizetni.
Remek példák a konzuli segítségnyújtás igénybevehetőségére a közelmúlt eseményei, a spanyol és francia erdőtüzek, valamint a berlini pride-on történt merénylet. Amennyiben egy magyar turista bármelyiknek is sérültje, vagy más, esetleg hasonló esetek érintettje, mindenképpen érdemes felkeresnie a magyar nagykövetséget és konzuli segítséget igénybe vennie.
Mielőtt azonban teljes mértékben a konzuli szolgálatra bíznánk magunkat, fontos különbséget tennünk személyi és anyagi károk között, utóbbi esetén ugyanis tudatosítanunk kell magunkban, hogy a konzuli segítségnyújtás nem helyettesíti az utasbiztosítást, és nem tud minden felmerülő költséget átvállalni.
Amennyiben egy Európai Unión kívüli országban kerülünk nehéz helyzetbe, és Magyarországnak ott nincs külképviselete, lehetőségünk van egy másik uniós tagállam konzuli segítségét igénybe venni. Ilyenkor ugyanolyan elbánásban részesülhetünk, mint az adott ország más uniós állampolgárai.
Konzuli Szolgálat erdőtűz okozta krízishelyzetben
Mostanában Franciaország délnyugati részén és Közép-Spanyolországban pusztítanak a legsúlyosabb erdőtüzek, de a világ számos más pontján alakultak ki komoly tűzvészek a rendkívüli júliusi hőhullámok és az aszály miatt. Szicíliában és Calabria tartományban mezőgazdasági területek és olajfaültetvények égnek, Skócia természetvédelmi területein is fellángolt a növényzet a hőség miatt, Bordeaux környékén pedig több mint 220 ezer embert érintő evakuáció zajlik.
Meglehetősen gyakran rekednek turisták a pályaudvarokon vagy repülőtereken az erdőtüzek idején, és sajnos vannak, akik el sem jutnak ezekre a helyekre, mert a hegyi és tengerparti utakat a tűz gyorsan körbezárhatja. A Konzuli Szolgálatra természetesen erdőtűz okozta krízishelyzetben is lehet számítani:
- ha a tűz elől való menekülés során a szállodában maradt vagy megsemmisült az útlevél vagy a személyi igazolvány, a konzul ideiglenes úti okmányt állít ki a hazatéréshez;
- ha a káoszban a családtagok elszakadtak egymástól, a konzul felveszi a kapcsolatot a helyi kórházakkal, katasztrófavédelemmel és rendőrséggel a keresés érdekében;
- ha a turista nem beszéli a nyelvet, a konzul segít megérteni a helyi rendőrség vagy katasztrófavédelem kötelező utasításait;
- súlyos veszély (égés, füstmérgezés) esetén javaslatot tesznek a kormányzati mentőakciókra és segítik a biztonságos területre jutást, közvetítenek a kórház és a hozzátartozók között, valamint segítik a hazautazás megszervezését.
Hogyan gyorsítható meg a konzuli segítségnyújtás?
Célszerű már az utazás előtt gondoskodni arról, hogy esetleges váratlan helyzetben a konzuli szervek könnyen elérhessenek bennünket. Ennek a legegyszerűbb módja a konzuli védelemre történő előzetes regisztráció, a Konzuli Szolgálat Konzinfo Utazom alkalmazása. Jó hír, hogy a regisztráció nemcsak mobilalkalmazáson keresztül történhet, hanem egy online adatlap kitöltésével is. Az app
- naprakész információkat biztosít az adott országról, a vízumkötelezettségről, az egészségügyi előírásokról és a helyi szabályokról;
- megkönnyíti a kapcsolatfelvételt egy esetleges veszélyhelyzet során;
- gyorsabbá teheti a segítség megszervezését;
- válsághelyzet esetén értesítéseket és tájékoztatást küld az aktuális teendőkről.
A biztonságos utazás alapja a megfelelő felkészülés
A külföldi utazások során a legtöbben kellemes élményekre számítanak, de egy váratlan esemény gyorsan rémálommá változtathatja a pihenést. A konzuli segítség lehetőségének ismerete és a konzuli védelemre való előzetes regisztráció nagyban megkönnyítheti a problémák kezelését.
Emellett érdemes még az utazás megkezdése előtt olyan biztosítást választani, amely széles körű védelmet nyújt, ideértve a jogi segítséget, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatos költségek fedezetét.
Ügyintézés a nagykövetségeken és konzulátusokon: