Ezért és így érdemes igénybe venni a konzuli segítséget külföldön

A konzuli segítség külföldön, váratlan helyzetekben nyújthat támogatást, például erdőtüzek, terrorcselekmények, balesetek, elveszett okmányok vagy más válsághelyzet esetén.

A konzuli védelemre történő előzetes regisztráció megkönnyítheti a gyors kapcsolatfelvételt és a hatékonyabb segítségnyújtást.

Érdemes indulás előtt tájékozódni, regisztrálni és utasbiztosítást kötni.

Egy egyszerű városnézés, tengerparti nyaralás vagy üzleti út közben is adódhat olyan helyzet, amelyben jól jön a megfelelő tájékozottság és a gyors támogatás. A biztonságos utazás egyik alappillére, hogy tisztában legyünk a lehetőségeinkkel és tudjuk, hova fordulhatunk baj esetén. A megoldás a konzuli segítség.

Konzuli segítség a hivatalban

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Milyen esetekben nyújthat segítséget a konzuli segítség?

A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok támogatásáról a Konzuli Szolgálat gondoskodik. Adott lehetőségei alapján segítséget nyújt azokban a helyzetekben, amikor egy utazó önállóan már nehezen tudja megoldani a problémáit. Többek között az alábbi esetekben jelenthet támogatást:

elveszett vagy ellopott útlevél, személyazonosító okmány, vagy egyéb úti dokumentum pótlásával kapcsolatos ügyintézésben;

ha valaki külföldön bűncselekmény sértettjévé válik;

súlyosabb betegség vagy baleset esetén a helyi egészségügyi intézményekkel való együttműködésben vagy a hazaszállítás megszervezésében;

válsághelyzetekben a helyzetről szóló tájékoztatásban;

külföldön bekövetkezett haláleset esetén a családtagok értesítésében;

helyi tolmácsok, ügyvédek vagy más szakemberek elérhetőségének biztosításában;

hazatérési kölcsön biztosításában, amelyet később vissza kell fizetni.

Remek példák a konzuli segítségnyújtás igénybevehetőségére a közelmúlt eseményei, a spanyol és francia erdőtüzek, valamint a berlini pride-on történt merénylet. Amennyiben egy magyar turista bármelyiknek is sérültje, vagy más, esetleg hasonló esetek érintettje, mindenképpen érdemes felkeresnie a magyar nagykövetséget és konzuli segítséget igénybe vennie.

Mielőtt azonban teljes mértékben a konzuli szolgálatra bíznánk magunkat, fontos különbséget tennünk személyi és anyagi károk között, utóbbi esetén ugyanis tudatosítanunk kell magunkban, hogy a konzuli segítségnyújtás nem helyettesíti az utasbiztosítást, és nem tud minden felmerülő költséget átvállalni.

Amennyiben egy Európai Unión kívüli országban kerülünk nehéz helyzetbe, és Magyarországnak ott nincs külképviselete, lehetőségünk van egy másik uniós tagállam konzuli segítségét igénybe venni. Ilyenkor ugyanolyan elbánásban részesülhetünk, mint az adott ország más uniós állampolgárai.