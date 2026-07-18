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orvosi ellátás

Külföldön kell kórházba menned a nyaralás alatt? Ezekre mindenképpen készülj fel

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A nyaralás a gondtalan pihenés és az élménygyűjtés ideje, ezért talán nem is számolunk azzal, hogy váratlan egészségügyi probléma árnyékolhatja be az utazást. A kórház szó ilyenkor az utolsó, ami eszünkbe jut, pedig egy külföldi kiruccanás során is bármikor szükség lehet orvosi ellátásra. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, hogy felkészülten kezeld a helyzetet, ha baj történik.
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  • Külföldi utazás során is előfordulhatnak váratlan egészségügyi helyzetek.
  • Mutatjuk, mire figyelj, ha idegen országban kell orvosi segítséget vagy kórházi ellátást igénybe venned.
  • Néhány egyszerű előkészülettel sok stresszt és kellemetlenséget elkerülhetsz a váratlan helyzetben.

Egy rossz lépés miatti sérülés, közlekedési baleset, ételmérgezés, allergiás reakció vagy egy hirtelen fellépő betegség is könnyen véget vethet a gondtalan pihenésnek. Habár senki sem így tervezi a nyaralását, érdemes előre felkészülni arra az eshetőségre is, ha váratlanul a kórház válik az utazás egyik állomásává.

Kórház külföldön
Kórházba kerültél külföldön? Ez vár rád!
Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Ezekre készülj fel, ha külföldön kerülsz kórházba

Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat. Az elsődleges, hogy váratlan helyzetben is higgadt maradj, utána pedig koncentrálj az alábbiakra.

Egészségbiztosítási Kártya – jó, ha van, de nem elég

Ha Európán belül utazol, az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EHIC) segítséget jelenthet, hiszen az uniós országokban a helyi lakosokkal azonos feltételekkel veheted igénybe az állami egészségügyi ellátás bizonyos formáit.

Érdemes azonban tudni, hogy ez a kártya nem fedez minden költséget, nem biztosít például védelmet a magánellátás, a hazaszállítás vagy speciális vizsgálatok esetén. Ezért külföldi utazás előtt az utasbiztosítás megkötése legalább olyan fontos, mint a szállás vagy az út megszervezése.

Vedd fel a kapcsolatot az utasbiztosítóddal

Ha külföldön kórházi ellátásra van szükséged, az egyik legfontosabb lépés, hogy minél hamarabb értesítsd az utasbiztosítód. A segélyvonalon magyar nyelvű segítséget kaphatsz, és útmutatást adnak arról, milyen teendőid vannak, melyik intézményhez fordulhatsz, illetve hogyan működik a költségek rendezése. Sok esetben a biztosító közvetlenül egyeztet a kórházzal, és maga rendezi az ellátás díját, így neked nem kell jelentős összeget előre kifizetned. Ezért érdemes a biztosító telefonszámát már indulás előtt elmenteni a telefonodba. 

Az utasbiztosítás fedezheti a sürgősségi kezeléseket, a kórházi költségeket, a szükséges gyógyszereket, sőt akár a hazaszállítás megszervezésében is segítséget nyújthat, de ehhez az kell, hogy mielőtt útnak indulsz, olyan biztosítási csomagot válassz, amely ezeket tartalmazza.

Törött karú férfi kórházban külföldön
Csonttöréssel kórházban
Fotó: antoniodiaz / Shutterstock

Az esetleges kórházi költségekkel érdemes előre kalkulálni

Egyes országokban a sürgősségi ellátás kedvezményesen vagy ingyenesen elérhető, de a gyógyszerek, a vizsgálatok, a kórházi tartózkodás vagy a szállítás jelentős összegbe kerülhet. Ahogy fentebb javasoltuk, lehetőség szerint minél hamarabb vedd fel a kapcsolatot az utasbiztosítóddal. Sok esetben a biztosító közvetlenül az intézménnyel egyeztet, így nem neked kell azonnal kifizetned a teljes összeget. Ami kiemelten fontos:

  • kérj minden vizsgálatról és kezelésről dokumentumot;
  • őrizd meg a számlákat, a leleteket és az orvosi papírokat. 

Ezekre szükséged lehet a biztosítási ügyintézéshez, illetve akkor is, ha a hazatérés után további orvosi segítséget kell igénybe venned.

A nyelvi nehézségek is nehezíthetik a helyzetet

A nagyobb kórházakban nem lesz gondod – angol nyelven könnyen megértetheted magad, de kisebb településeken ez egyáltalán nem garantált. Hasznos lehet előre letölteni egy fordító alkalmazást, illetve néhány alapvető kifejezést megtanulni a különféle tünetekkel kapcsolatban. Szükség esetén hagyatkozhatsz a mesterséges intelligenciára is.

Mire jó az Európai Egészségbiztosítási Kártya és mire nem? A videóból kiderül:

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