Külföldön kell kórházba menned a nyaralás alatt? Ezekre mindenképpen készülj fel

Külföldi utazás során is előfordulhatnak váratlan egészségügyi helyzetek.

Mutatjuk, mire figyelj, ha idegen országban kell orvosi segítséget vagy kórházi ellátást igénybe venned.

Néhány egyszerű előkészülettel sok stresszt és kellemetlenséget elkerülhetsz a váratlan helyzetben.

Egy rossz lépés miatti sérülés, közlekedési baleset, ételmérgezés, allergiás reakció vagy egy hirtelen fellépő betegség is könnyen véget vethet a gondtalan pihenésnek. Habár senki sem így tervezi a nyaralását, érdemes előre felkészülni arra az eshetőségre is, ha váratlanul a kórház válik az utazás egyik állomásává.

Kórházba kerültél külföldön? Ez vár rád!

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Ezekre készülj fel, ha külföldön kerülsz kórházba

Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat. Az elsődleges, hogy váratlan helyzetben is higgadt maradj, utána pedig koncentrálj az alábbiakra.

Egészségbiztosítási Kártya – jó, ha van, de nem elég

Ha Európán belül utazol, az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EHIC) segítséget jelenthet, hiszen az uniós országokban a helyi lakosokkal azonos feltételekkel veheted igénybe az állami egészségügyi ellátás bizonyos formáit.

Érdemes azonban tudni, hogy ez a kártya nem fedez minden költséget, nem biztosít például védelmet a magánellátás, a hazaszállítás vagy speciális vizsgálatok esetén. Ezért külföldi utazás előtt az utasbiztosítás megkötése legalább olyan fontos, mint a szállás vagy az út megszervezése.

Vedd fel a kapcsolatot az utasbiztosítóddal

Ha külföldön kórházi ellátásra van szükséged, az egyik legfontosabb lépés, hogy minél hamarabb értesítsd az utasbiztosítód. A segélyvonalon magyar nyelvű segítséget kaphatsz, és útmutatást adnak arról, milyen teendőid vannak, melyik intézményhez fordulhatsz, illetve hogyan működik a költségek rendezése. Sok esetben a biztosító közvetlenül egyeztet a kórházzal, és maga rendezi az ellátás díját, így neked nem kell jelentős összeget előre kifizetned. Ezért érdemes a biztosító telefonszámát már indulás előtt elmenteni a telefonodba.