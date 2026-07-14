Luxusvonattal a Föld körül – ezek a világ legfényűzőbb vonatútjai

Egy olyan világban, ahol a repülés a rohanásról és a biztonsági ellenőrzésekről szól, a luxusvonatok egy letűnt, romantikus korszakot idéznek vissza. Ahol a sietséget felváltja a komótos elegancia, a műanyag poharakat a kristály, a szűk üléseket pedig a saját, inassal felszerelt lakosztályok.

Luxusvonat Maharajas' Express

Fotó: AFP

Íme a világ legfényűzőbb luxusvonatai és vasúti útvonalai

Ezek a szerelvények valóságos gördülő paloták, amelyek a világ legszebb tájain vágnak át, és amelyeken minden kilométer az utazás élvezetéről szól. Az utazás ára persze csillagászati: az induló árak útvonaltól és időtartamtól függően személyenként nagyjából 1,4 millió forinttól kezdődnek, a hosszabb utak és a prémium elnöki lakosztályok ára a 10-20 millió forintot is elérhetik.

Venice Simplon Orient Express (Európa)

A luxusvonat kocsijai az 1920-as és 1930-as évekből származó eredeti darabok. Belsejüket aprólékosan restaurált art deco faberakások, márvány és bársony díszíti.

Minden vagonhoz saját, 24 órában elérhető inas tartozik, a séfek pedig szezonális, friss alapanyagokból főznek, például francia homárból vagy olasz szarvasgombából.

A járat rendszeresen érint olyan városokat, mint London, Brüsszel, Amszterdam, Genf, Firenze és Róma.

Orient Express Luxury luxusvonat belülről

Fotó: Northfoto / 00701500

La Dolce Vita Orient Express (Olaszország)

Elsősorban Rómából induló, 1-2 éjszakás csillagtúrákat tesz meg. A legnépszerűbbek a Róma – Velence, a Róma – Siena – Firenze, valamint a szicíliai kultúrát bemutató Palermo – Taormina – Agrigento útvonalak. A belső tereket a híres Dimorestudio tervezte merész színekkel, geometrikus formákkal és olasz dizájnbútorokkal. Az ételekért és a borkínálatért neves, világhírű olasz séfek felelnek.

Venice Simplon-Orient-Express

Fotó: AFP / AFP

Rovos Rail & The Blue Train (Dél-Afrika)

Fő útvonala Pretoria és Fokváros. Padlófűtéssel, hangszigetelt falakkal és olyan luxuskabinokkal rendelkezik, amelyek nappaliból alakulnak át hálószobává.

A vonat végén egy nyitott teraszos kocsi található, ahonnan közvetlenül, üveg nélkül lehet fotózni az afrikai vadállatokat és a tájat.

Belmond Andean Explorer (Peru)

Útvonala Cusco – Puno (a Titicaca-tó partján) – Arequipa. Mivel a vonat több mint 4000 méteres magasságban halad az Andokban, minden kabin saját, beépített oxigénellátó rendszerrel rendelkezik a hegyi betegség megelőzésére.

A belső tereket perui alpaka gyapjú és helyi szőttesek díszítik modern, mégis autentikus dél-amerikai hangulatot árasztva.

Nem mellesleg a vonaton egy komplett wellness-kocsi is üzemel.