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Zajlik a mentés: száznál is több emberrel a fedélzetén borult fel egy hajó

légiközlekedés

Mennyire ismered a repülőtéri szabályokat? Kvíz

4 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A hatalmas üvegfelületeken kívül várakozó repülőgépek, a világ minden tájáról érkező utasok, a nyüzsgő terminálok és az indulás előtti izgalom mind hozzátartozik a nyári kalandokhoz. A repülőtér a találkozások, a könnyes búcsúk és az új élmények origója. Te mennyire ismered a repülőtéri szabályokat? Derítsd ki kvízünkkel!
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légiközlekedésszabálykvízutazásrepülőtér

Nyaralni készülsz? Ha igen, nem árt még indulás előtt megismerned a legfontosabb repülőtéri előírásokat, hogy elkerülhesd a kellemetlen meglepetéseket. Egy rövid kvíz segítségével könnyen kiderítheted, mennyire mozogsz otthonosan a repülőtéri szabályok világában.

Repülőtéren várakozó nő
A repülőtéren eltöltött idő is lehet szórakoztató és kényelmes. Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Íme a világ 3 legkáprázatosabb repülőtere

A világ legszebb repülőterei között olyan helyeket találunk, ahol a tervezők arra törekedtek, hogy az utasok ne csak gyorsan átrohanjanak rajtuk, hanem jól is érezzék magukat. Az építészeti, a fenntarthatósági, az utasélménnyel és a különleges kialakításokkal kapcsolatos szempontok alapján több légikikötő is rendszeresen a világ legszebbjei között szerepel.

1. Changi repülőtér – Szingapúr

A Changi repülőtér sokak szerint a világ egyik leglátványosabb repülőtere. Híres a beltéri vízeséséről, a hatalmas zöld területeiről, valamint arról, hogy az utasok számára nemcsak közlekedési helyszínként, hanem különleges élménytérként működik. A repülőtér rendszeresen a világ legjobbjai között szerepel az utaselégedettségi rangsorokban is.

2. Hamad Nemzetközi Repülőtér – Doha, Katar

A dohai repülőtér a modern luxus és a különleges építészeti megoldások példája. Tágas terei, művészeti installációi és elegáns kialakítása miatt sok utazó számára már önmagában is látványosság.

3. Isztambuli repülőtér – Törökország

Az isztambuli repülőtér mérete, modern kialakítása és különleges belső terei miatt vált ismertté. A hatalmas terminál egyszerre praktikus és látványos, a török kultúra elemei több ponton is megjelennek benne.

+1. Kuangcsou-Pajjüni nemzetközi repülőtér

A kínai légikikötő 3-as terminálja felkerült a Prix Versailles listájára, a világ legszebb repülőterei közé. A terminál különlegességét a virágformák ihlette építészeti megoldások és a természetközeli kialakítás adják.

A legszebb repülőterek emlékeztetnek minket arra, hogy a repülés nem csupán unalmas várakozásból és fárasztó utazásból áll. A kaland már akkor elkezdődik, amikor belépünk a terminálra.

És most következzen a kvíz! Te mennyire ismered a repülőtéri szabályokat?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mit kell tenni a biztonsági ellenőrzés előtt a kézipoggyászban lévő folyadékokkal?

Végezetül egy kis kedvcsináló a csodálatos dohai Hamad Nemzetközi Repülőtérről:

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