Egymillió forintos bírság és börtönbüntetés járhat, ha ezt a ruhadarabot viseled bizonyos országokban

- A Karib-térség több országában különleges öltözködési szabályok vannak érvényben.
- Egy egyszerű ruhadarab miatt meggyűlhet a bajunk a törvénnyel.
- Nem csak a Karib-térségben léteznek hasonló korlátozások.
Évek óta a Karib-térség az egyik legkedveltebb úti cél azok számára, akik a hideg hónapokban is napsütéses kikapcsolódásra vágynak. Kétségkívül a legideálisabb hely egy álomnyaraláshoz, ám mielőtt belevágnánk a trópusi kalandba, érdemes még az utazás előtt megismerni a helyi szabályokat, legfőképp azokat, amelyek öltözködéssel kapcsolatosak. Egy elsőre teljesen ártalmatlannak tűnő ruhadarab viselése ugyanis olyan kellemetlenséget okozhat, amely akár jelentős pénzbírsággal, legrosszabb esetben börtönbüntetéssel is végződhet.
Ez a közkedvelt ruhadarab komoly bajba sodorhat a nyaralás alatt
A Dominikai Közösségben, Antigua és Barbudán, Grenadában, Jamaikában, Saint Lucián, Saint Kitts és Nevisen, Saint Vincent és a Grenadine-szigeteken, valamint Trinidad és Tobagóban is érvényben van egy különösen szigorúan vett előírás. miszerint
civileknek tilos terepmintás ruhadarabot viselni. Ilyen mintázatú kizárólag a fegyveres testületek egyenruhája lehet, ezért egy turista könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha ilyen ruhában jelenik meg.
Barbadoson a szabály megszegése különösen súlyos következményekkel járhat: a hatóságok akár 6000 barbadosi dollár – közel egymillió forint – összegű bírságot is kiszabhatnak, szélsőséges esetben pedig egy évig terjedő szabadságvesztés járhat.
A tiltás nem csupán a nadrágokra vagy kabátokra vonatkozik: egy terepmintás táska, sapka vagy más kiegészítő is problémát okozhat, ráadásul az előírás a gyerekekre és a felnőttekre egyaránt érvényes.
Nem csak a Karib-térségben kell azonban odafigyelni erre a szabályra. Világszerte mintegy húsz ország korlátozza vagy tiltja a katonai mintázatú ruházat viselését.
A felsorolt karibi államokon kívül Ghánában, Guyanában, Madagaszkáron, Nigériában, Ománban, Szaúd-Arábiában, Ugandában, Zambiában és Zimbabwében is bírságot vagy más szankciót vonhat maga után terepmintás öltözék hordása.
Vannak ugyanakkor olyan országok, ahol enyhébb a szabályozás. Azerbajdzsánban és a Fülöp-szigeteken elsősorban a teljes katonai jellegű egyenruha viselése számít jogsértésnek, így egy terepmintás sapka, bikini vagy táska önmagában nem vezet büntetéshez.
Utazás előtt nemcsak a helyi látnivalókról és programokról érdemes tájékozódni, hanem az adott ország öltözködési előírásairól is. Egy apró figyelmetlenség ugyanis könnyen beárnyékolhatja a gondtalan nyaralást.
Ne szegje kedved a tiltás! Nézz meg egy remek videót inspirációként a csodaszép Barbadosról: