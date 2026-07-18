Egymillió forintos bírság és börtönbüntetés járhat, ha ezt a ruhadarabot viseled bizonyos országokban

A Karib-térség több országában különleges öltözködési szabályok vannak érvényben.

Egy egyszerű ruhadarab miatt meggyűlhet a bajunk a törvénnyel.

Nem csak a Karib-térségben léteznek hasonló korlátozások.

Évek óta a Karib-térség az egyik legkedveltebb úti cél azok számára, akik a hideg hónapokban is napsütéses kikapcsolódásra vágynak. Kétségkívül a legideálisabb hely egy álomnyaraláshoz, ám mielőtt belevágnánk a trópusi kalandba, érdemes még az utazás előtt megismerni a helyi szabályokat, legfőképp azokat, amelyek öltözködéssel kapcsolatosak. Egy elsőre teljesen ártalmatlannak tűnő ruhadarab viselése ugyanis olyan kellemetlenséget okozhat, amely akár jelentős pénzbírsággal, legrosszabb esetben börtönbüntetéssel is végződhet.

Karibi álomnyaralás előtt informálódj, milyen ruhadarab tiltott, és mi az az öltözet, amelyet gond nélkül viselhetsz.

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Ez a közkedvelt ruhadarab komoly bajba sodorhat a nyaralás alatt

A Dominikai Közösségben, Antigua és Barbudán, Grenadában, Jamaikában, Saint Lucián, Saint Kitts és Nevisen, Saint Vincent és a Grenadine-szigeteken, valamint Trinidad és Tobagóban is érvényben van egy különösen szigorúan vett előírás. miszerint

civileknek tilos terepmintás ruhadarabot viselni. Ilyen mintázatú kizárólag a fegyveres testületek egyenruhája lehet, ezért egy turista könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha ilyen ruhában jelenik meg.

A Karib-térségben tilos terepmintás öltözék viselése a civilek számára.

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Barbadoson a szabály megszegése különösen súlyos következményekkel járhat: a hatóságok akár 6000 barbadosi dollár – közel egymillió forint – összegű bírságot is kiszabhatnak, szélsőséges esetben pedig egy évig terjedő szabadságvesztés járhat.

A tiltás nem csupán a nadrágokra vagy kabátokra vonatkozik: egy terepmintás táska, sapka vagy más kiegészítő is problémát okozhat, ráadásul az előírás a gyerekekre és a felnőttekre egyaránt érvényes.

Nem csak a Karib-térségben kell azonban odafigyelni erre a szabályra. Világszerte mintegy húsz ország korlátozza vagy tiltja a katonai mintázatú ruházat viselését.

A felsorolt karibi államokon kívül Ghánában, Guyanában, Madagaszkáron, Nigériában, Ománban, Szaúd-Arábiában, Ugandában, Zambiában és Zimbabwében is bírságot vagy más szankciót vonhat maga után terepmintás öltözék hordása.

Vannak ugyanakkor olyan országok, ahol enyhébb a szabályozás. Azerbajdzsánban és a Fülöp-szigeteken elsősorban a teljes katonai jellegű egyenruha viselése számít jogsértésnek, így egy terepmintás sapka, bikini vagy táska önmagában nem vezet büntetéshez.

Utazás előtt nemcsak a helyi látnivalókról és programokról érdemes tájékozódni, hanem az adott ország öltözködési előírásairól is. Egy apró figyelmetlenség ugyanis könnyen beárnyékolhatja a gondtalan nyaralást.

Ne szegje kedved a tiltás! Nézz meg egy remek videót inspirációként a csodaszép Barbadosról: