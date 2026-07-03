Guinness-rekorder lett a szellemfalu: hemzsegnek ott a kísértetek

- Az angol ezerfős falu, Pluckley 1989-ben került be a Guinness Rekordok Könyvébe Nagy-Britannia legkísértettebb településeként.
- A szellemfaluban a legendák szerint sok tragédia történt: a leghíresebb kísértetek a Vörös Hölgy, a pipázó cigányasszony és a viharmolnár.
- A turisták rajonganak a helyért, sokan direkt azért mennek oda, hogy borzongjanak.
Talán nincs is a Földön még egy olyan szellemfalu, amely olyan híres lenne, hogy helyet érdemeljen a Guinness Rekordok Könyvében. A Kent megyében található Pluckley nem egy szokványos brit falucska, ahova a vidéki turisták kikapcsolódni mennek. Ott a szóbeszéd szerint több mint egy tucat kísértet tanyázik, rettegésben tartva a gyanútlanokat.
Kísértetek bolyonganak a „bájos” szellemfaluban
Aki ebben az ezer fős szellemfaluban él, neki nem kell bizonygatni a kísértetek létezését – legalábbis ha hiszünk az elbeszéléseknek, amelyek miatt 1989-ben a Guinness Rekordok Könyvében is helyet kapott a település, kiérdemelve a Nagy-Britannia legkísértettebb faluja címet. A pletykák szerint nem kevesebb, mint 15 szellem kísért Pluckley-ban, valamint a hely bővelkedik paranormális jelenségekben. Az itt élők szerint ha beköszönt halloween, a borzongás garantált.
Sikolyok az erdőből, söröző szellemek
A falu mellett magasodik a Sikolyerdő, ahol a fák között férfi és női kiáltások hallatszódnak, melyek az ott eltévedt és örökre eltűnt turisták lelkeié. A hely annyira népszerű, hogy a bátrabbak még tábort is vernek ott. Beszámolók szerint többen is láttak szellemeket; egy kísérteties lovas hintótól a fákról lógó, felakasztott holttestekig számos hátborzongató jelenéssel találkoztak már a turisták.
A környék Fright Corner nevű útszakaszán 18. századi, útonálló szellem bolyong, és minden alkalommal átéli a halálát: állítólag karddal szegezték egy tölgyfához a falu békefenntartói. A téglagyár területén egy munkás szelleme nem talál nyugalmat: egy leomló fal végzett vele évtizedekkel ezelőtt, azóta minden éjjel csontig hatoló kiáltásaival hozza a frászt az élőkre.
A kísértetjárta faluban a kocsma sem nyújt menedéket. A Blacksmith’s Armsban 3 természetfeletti lakó is van – egy Tudor-kori szobalány, egy kocsis, valamint egy lovag is ráhozta már a frászt az emberekre. Úgy tartják, hogy legalább 15 szellem lehet a faluban, amelyek közül 3 a leghírhedtebb. Okkal érdemelték ki az ismertséget, mutatjuk, kik ők!
A Vörös Hölgy
Dering úrhölgy az 1100-as években élt. A szíve hasadt meg, amikor gyermeke halva született. A gyászoló anyát a legenda szerint egy vörös rózsával díszített ólomkoporsóban temették el a halála után, ám a helyiek szerint a szelleme sosem nyugodott meg. Máig kísért a Szent Miklós templom temetőjében gyermeke fejfáját keresve.
A cigányasszony
A cigányasszony hosszú évekig vízitorma eladásából élt. Utcai árus volt, és portékáját a Pinock-híd alatti patakból gyűjtötte. A legenda szerint a hídon tűzvészben vesztette életét és azóta is ott bolyong. Gyakran látják a szellemét a hídon ülve, amint pipázik.
A viharmolnár
Dicky néven emlegetik. A molnár évekig működtette szélmalmát, mígnem a vihar elpusztította azt. A legenda szerint Dicky halála után a falubéliekkel maradt és jelez nekik, ha vihar közeleg. Mindig a nagy zivatarok előtt bukkan fel az alakja.
(Mirror)
Kíváncsi, hogy milyen szellemek kísértenek még Pluckleyben? Akkor játssza le ezt a videót: