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paranormális jelenség

Guinness-rekorder lett a szellemfalu: hemzsegnek ott a kísértetek

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Nappal tipikus, bájos kis brit falunak tűnik egy ezer fős település, ám ne tévessze meg a gyönyörű látvány. A mendemonda szerint éjszakánként megnyílik a másvilág kapuja, és Pluckley utcái hemzsegnek a szellemektől. A turisták özönlenek ide, főleg azóta, hogy a szellemfalu bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe.
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paranormális jelenségszellemfaluPluckleyvilágrekordutazásGuinness-rekord
  • Az angol ezerfős falu, Pluckley 1989-ben került be a Guinness Rekordok Könyvébe Nagy-Britannia legkísértettebb településeként.
  • A szellemfaluban a legendák szerint sok tragédia történt: a leghíresebb kísértetek a Vörös Hölgy, a pipázó cigányasszony és a viharmolnár.
  • A turisták rajonganak a helyért, sokan direkt azért mennek oda, hogy borzongjanak. 

Talán nincs is a Földön még egy olyan szellemfalu, amely olyan híres lenne, hogy helyet érdemeljen a Guinness Rekordok Könyvében. A Kent megyében található Pluckley nem egy szokványos brit falucska, ahova a vidéki turisták kikapcsolódni mennek. Ott a szóbeszéd szerint több mint egy tucat kísértet tanyázik, rettegésben tartva a gyanútlanokat. 

Templom egy szellemfaluban
Egy brit szellemfalu világhírű lett, hemzsegnek ott a kísértetek. Fotó: Carl Court / GettyImages

Kísértetek bolyonganak a „bájos” szellemfaluban

Aki ebben az ezer fős szellemfaluban él, neki nem kell bizonygatni a kísértetek létezését – legalábbis ha hiszünk az elbeszéléseknek, amelyek miatt 1989-ben a Guinness Rekordok Könyvében is helyet kapott a település, kiérdemelve a Nagy-Britannia legkísértettebb faluja címet. A pletykák szerint nem kevesebb, mint 15 szellem kísért Pluckley-ban, valamint a hely bővelkedik paranormális jelenségekben. Az itt élők szerint ha beköszönt halloween, a borzongás garantált.

Sikolyok az erdőből, söröző szellemek

A falu mellett magasodik a Sikolyerdő, ahol a fák között férfi és női kiáltások hallatszódnak, melyek az ott eltévedt és örökre eltűnt turisták lelkeié. A hely annyira népszerű, hogy a bátrabbak még tábort is vernek ott. Beszámolók szerint többen is láttak szellemeket; egy kísérteties lovas hintótól a fákról lógó, felakasztott holttestekig számos hátborzongató jelenéssel találkoztak már a turisták. 

A környék Fright Corner nevű útszakaszán 18. századi, útonálló szellem bolyong, és minden alkalommal átéli a halálát: állítólag karddal szegezték egy tölgyfához a falu békefenntartói. A téglagyár területén egy munkás szelleme nem talál nyugalmat: egy leomló fal végzett vele évtizedekkel ezelőtt, azóta minden éjjel csontig hatoló kiáltásaival hozza a frászt az élőkre. 

A kísértetjárta faluban a kocsma sem nyújt menedéket. A Blacksmith’s Armsban 3 természetfeletti lakó is van – egy Tudor-kori szobalány, egy kocsis, valamint egy lovag is ráhozta már a frászt az emberekre. Úgy tartják, hogy legalább 15 szellem lehet a faluban, amelyek közül 3 a leghírhedtebb. Okkal érdemelték ki az ismertséget, mutatjuk, kik ők!

A Vörös Hölgy 

Dering úrhölgy az 1100-as években élt. A szíve hasadt meg, amikor gyermeke halva született. A gyászoló anyát a legenda szerint egy vörös rózsával díszített ólomkoporsóban temették el a halála után, ám a helyiek szerint a szelleme sosem nyugodott meg. Máig kísért a Szent Miklós templom temetőjében gyermeke fejfáját keresve. 

Temető az angliai Pluckley-ban
A szellemfalu temetőjében egy gyászoló anya lelke kísért. Fotó: AFP

A cigányasszony

A cigányasszony hosszú évekig vízitorma eladásából élt. Utcai árus volt, és portékáját a Pinock-híd alatti patakból gyűjtötte. A legenda szerint a hídon tűzvészben vesztette életét és azóta is ott bolyong. Gyakran látják a szellemét a hídon ülve, amint pipázik. 

A viharmolnár

Dicky néven emlegetik. A molnár évekig működtette szélmalmát, mígnem a vihar elpusztította azt. A legenda szerint Dicky halála után a falubéliekkel maradt és jelez nekik, ha vihar közeleg. Mindig a nagy zivatarok előtt bukkan fel az alakja.

(Mirror)

Kíváncsi, hogy milyen szellemek kísértenek még Pluckleyben? Akkor játssza le ezt a videót:

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