Guinness-rekorder lett a szellemfalu: hemzsegnek ott a kísértetek

Az angol ezerfős falu, Pluckley 1989-ben került be a Guinness Rekordok Könyvébe Nagy-Britannia legkísértettebb településeként.

A szellemfaluban a legendák szerint sok tragédia történt: a leghíresebb kísértetek a Vörös Hölgy, a pipázó cigányasszony és a viharmolnár.

A turisták rajonganak a helyért, sokan direkt azért mennek oda, hogy borzongjanak.

Talán nincs is a Földön még egy olyan szellemfalu, amely olyan híres lenne, hogy helyet érdemeljen a Guinness Rekordok Könyvében. A Kent megyében található Pluckley nem egy szokványos brit falucska, ahova a vidéki turisták kikapcsolódni mennek. Ott a szóbeszéd szerint több mint egy tucat kísértet tanyázik, rettegésben tartva a gyanútlanokat.

Egy brit szellemfalu világhírű lett, hemzsegnek ott a kísértetek. Fotó: Carl Court / GettyImages

Kísértetek bolyonganak a „bájos” szellemfaluban

Aki ebben az ezer fős szellemfaluban él, neki nem kell bizonygatni a kísértetek létezését – legalábbis ha hiszünk az elbeszéléseknek, amelyek miatt 1989-ben a Guinness Rekordok Könyvében is helyet kapott a település, kiérdemelve a Nagy-Britannia legkísértettebb faluja címet. A pletykák szerint nem kevesebb, mint 15 szellem kísért Pluckley-ban, valamint a hely bővelkedik paranormális jelenségekben. Az itt élők szerint ha beköszönt halloween, a borzongás garantált.

Sikolyok az erdőből, söröző szellemek

A falu mellett magasodik a Sikolyerdő, ahol a fák között férfi és női kiáltások hallatszódnak, melyek az ott eltévedt és örökre eltűnt turisták lelkeié. A hely annyira népszerű, hogy a bátrabbak még tábort is vernek ott. Beszámolók szerint többen is láttak szellemeket; egy kísérteties lovas hintótól a fákról lógó, felakasztott holttestekig számos hátborzongató jelenéssel találkoztak már a turisták.

A környék Fright Corner nevű útszakaszán 18. századi, útonálló szellem bolyong, és minden alkalommal átéli a halálát: állítólag karddal szegezték egy tölgyfához a falu békefenntartói. A téglagyár területén egy munkás szelleme nem talál nyugalmat: egy leomló fal végzett vele évtizedekkel ezelőtt, azóta minden éjjel csontig hatoló kiáltásaival hozza a frászt az élőkre.

A kísértetjárta faluban a kocsma sem nyújt menedéket. A Blacksmith’s Armsban 3 természetfeletti lakó is van – egy Tudor-kori szobalány, egy kocsis, valamint egy lovag is ráhozta már a frászt az emberekre. Úgy tartják, hogy legalább 15 szellem lehet a faluban, amelyek közül 3 a leghírhedtebb. Okkal érdemelték ki az ismertséget, mutatjuk, kik ők!