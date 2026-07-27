5 ciki kulturális hiba, amit rendre elkövetünk külföldön

Bizonyos kulturális és viselkedési hibák kellemetlen helyzeteket okozhatnak külföldön.

Indulás előtt több okból is érdemes utánanézni a helyi szokásoknak.

Egy kis odafigyeléssel elkerülhetők azok a kulturális hibák, amelyek könnyen beárnyékolhatják az utazás élményét.

Ki ne követett volna már el valamilyen kulturális baklövést egy külföldi nyaralás során? A turisták által elkövetett bakik listájának élén a vallási helyszínekhez kapcsolódó ballépések állnak: legalább egyszer minden turista elfelejtett már megfelelően felöltözni például egy templom vagy mecset meglátogatásakor. Szintén a top 10-ben van az orrcsepp-használat: Japánban a szigorú drogellenes törvények miatt akár börtönbe is kerülhetünk olyan hétköznapi, pszeudoefedrint tartalmazó orrspray-k miatt, amelyeket itthon egyszerű megfázásra használunk.

Turistákként hajlamosak vagyunk többféle kulturális bakit is elkövetni, ha nem vagyunk elég felkészültek. Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

A legsúlyosabb kulturális hibák külföldön, amelyeket elkövetnek a turisták

Nem kell kívülről ismerni egy adott ország minden illemszabályát vagy hagyományát, hiszen ezt senki sem várja el a turistáktól. Az azonban fontos, hogy nyitottan és tisztelettel álljunk a helyi kultúrához, valamint figyeljünk azokra az alapvető viselkedési normákra, amelyek segítenek elkerülni a kellemetlen félreértéseket.

Ha előre utánanézünk néhány alapvető szokásnak, nemcsak könnyebben beilleszkedhetünk, hanem a helyiek is sokkal pozitívabban fogadnak majd minket.

Következzenek most azok a kulturális szokások, jelzések, amelyek mindenhol általános érvényűnek számítanak, illetve azok a hibák, amelyek alapján igen gyorsan ítélkezhet a fogadó ország, valamint a többi turista.

1. Az „oké” kézjel

Ami nekünk egy ártatlan, pozitív visszajelzés, az másnak súlyos sértés lehet. Ha Brazíliában vagy Törökországban formálunk kört a hüvelyk- és mutatóujjunkkal, jobb, ha felkészülünk néhány dühös tekintetre. Ezeken a helyeken ugyanis ez egy rendkívül vulgáris, obszcén gesztusnak számít.

Oké jel? Turistaként bizonyos országokban véletlenül se alkalmazzuk. Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock

2. Rizsbe szúrt evőpálcikák Japánban

A távol-keleti gasztronómia felfedezése közben könnyen elkövethetjük az egyik legnagyobb japán tabut, vagyis ha egy tál rizs közepén függőlegesen az ételbe állítjuk az evőpálcikákat. A helyiek ezt kizárólag a buddhista temetkezési szertartásokon teszik meg, amikor a halottak túlvilági utazására szánt ételáldozatot mutatják be. Ha egy étteremben így teszünk, azzal balszerencsét, sőt magát a halált idézzük meg a jelenlévőkre, ezért a pálcikákat mindig a tányér mellé, a kis tartóra fektessük le!