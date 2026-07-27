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utazás

5 ciki kulturális hiba, amit rendre elkövetünk külföldön

46 perce
Olvasási idő: 10 perc
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Egy külföldi utazás nemcsak új helyek, hanem új szokások felfedezéséről is szól. Van, hogy a turisták akaratlanul követnek el olyan kulturális bakikat, amelyek kellemetlen helyzetet teremthetnek. Mutatjuk azt az ötöt, amely illetlen vagy bicskanyitogató lehet külföldön.
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utazáskulturális ellentétturistákillemszabályokhiba
  • Bizonyos kulturális és viselkedési hibák kellemetlen helyzeteket okozhatnak külföldön.
  • Indulás előtt több okból is érdemes utánanézni a helyi szokásoknak.
  • Egy kis odafigyeléssel elkerülhetők azok a kulturális hibák, amelyek könnyen beárnyékolhatják az utazás élményét.

Ki ne követett volna már el valamilyen kulturális baklövést egy külföldi nyaralás során? A turisták által elkövetett bakik listájának élén a vallási helyszínekhez kapcsolódó ballépések állnak: legalább egyszer minden turista elfelejtett már megfelelően felöltözni például egy templom vagy mecset meglátogatásakor. Szintén a top 10-ben van az orrcsepp-használat: Japánban a szigorú drogellenes törvények miatt akár börtönbe is kerülhetünk olyan hétköznapi, pszeudoefedrint tartalmazó orrspray-k miatt, amelyeket itthon egyszerű megfázásra használunk.

Turisták külföldön térképpel a kezükben
Turistákként hajlamosak vagyunk többféle kulturális bakit is elkövetni, ha nem vagyunk elég felkészültek. Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

A legsúlyosabb kulturális hibák külföldön, amelyeket elkövetnek a turisták

Nem kell kívülről ismerni egy adott ország minden illemszabályát vagy hagyományát, hiszen ezt senki sem várja el a turistáktól. Az azonban fontos, hogy nyitottan és tisztelettel álljunk a helyi kultúrához, valamint figyeljünk azokra az alapvető viselkedési normákra, amelyek segítenek elkerülni a kellemetlen félreértéseket. 

Ha előre utánanézünk néhány alapvető szokásnak, nemcsak könnyebben beilleszkedhetünk, hanem a helyiek is sokkal pozitívabban fogadnak majd minket.

Következzenek most azok a kulturális szokások, jelzések, amelyek mindenhol általános érvényűnek számítanak, illetve azok a hibák, amelyek alapján igen gyorsan ítélkezhet a fogadó ország, valamint a többi turista. 

1. Az „oké” kézjel

Ami nekünk egy ártatlan, pozitív visszajelzés, az másnak súlyos sértés lehet. Ha Brazíliában vagy Törökországban formálunk kört a hüvelyk- és mutatóujjunkkal, jobb, ha felkészülünk néhány dühös tekintetre. Ezeken a helyeken ugyanis ez egy rendkívül vulgáris, obszcén gesztusnak számít.

Oké jelet mutató férfi
Oké jel? Turistaként bizonyos országokban véletlenül se alkalmazzuk. Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock

2. Rizsbe szúrt evőpálcikák Japánban

A távol-keleti gasztronómia felfedezése közben könnyen elkövethetjük az egyik legnagyobb japán tabut, vagyis ha egy tál rizs közepén függőlegesen az ételbe állítjuk az evőpálcikákat. A helyiek ezt kizárólag a buddhista temetkezési szertartásokon teszik meg, amikor a halottak túlvilági utazására szánt ételáldozatot mutatják be. Ha egy étteremben így teszünk, azzal balszerencsét, sőt magát a halált idézzük meg a jelenlévőkre, ezért a pálcikákat mindig a tányér mellé, a kis tartóra fektessük le!

Rizsfogyasztás evőpálcikával
Súlyos vétség a rizsbe szúrt evőpálcika. Ha nem akarjuk magunkra haragítani a vendéglátót, véletlenül se kövessük el ezt a hibát. Fotó: PeopleImages / Shutterstock

3. Mások fejének megérintése Thaiföldön

A buddhisták úgy tartják, hogy a testrészeknek szigorú hierarchiája van, amelyben a fej a legszentebb, legtisztább pont, ahol a lélek lakozik. Emiatt Thaiföldön még egy barátságosnak szánt fejvakarás, egy gyerek hajának megborzolása vagy a fej fölött történő átnyúlás is a magánszféra és a méltóság durva megsértésének minősül. 

Érdemes ügyelni rá, hogy tudatosan kerüljük ezt a mozdulatot, mert a helyiek számára ez az egyik legmegalázóbb dolog, amit egy külföldi elkövethet ellenük.

4. A cipőtalp felvillantása az arab világban

A Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában a keresztbe tett láb komoly felháborodást kelthet, legalábbis abban az esetben, ha a cipő talpa a beszélgetőpartner felé néz. Mivel a cipő talpával a földet és a koszt tapossuk, ez a test legalsóbb és legpiszkosabb része. Ha valaki felé mutatjuk, az a helyi kultúrában az abszolút tiszteletlenség és a megvetés jele.

Férfi keresztbe tett lábbal
Egyes országokban a cipőtalp mutogatása mások megalázásával egyenértékű.  Fotó: Annette Shaff / Shutterstock

5. A tányér teljes kiürítése

Habár itthon azt tanultuk, hogy az üres tányér a szakács dicsérete, Kínában ugyanezzel a gyakorlattal komoly kellemetlenséget okozhatunk a vendéglátónak. Ha az utolsó falatig mindent elpusztítunk, az a helyi etikett szerint azt jelenti, hogy még mindig éhesek vagyunk, és a házigazda nem adott nekünk elég ételt – ezzel akaratlanul is fukarnak állítjuk be őt. Ha udvariasak szeretnénk lenni, mindig hagyjunk egy kevés maradékot a tányéron, jelezve, hogy bőséges és laktató volt a vendéglátás.

Fiatal nő kínai fogás fogyasztása közben
Nem baj, ha jó az étvágyunk, de valamennyi étel hagyjunk a tányéron, ha Kínában étteremben járunk. Fotó: SibFilm / Shutterstock

A tiszteletet mindenki értékeli. Nem kell minden helyi szokást fejből tudnunk, de ha utazás előtt rászánunk néhány percet arra, hogy megismerjük a célország legfontosabb illemszabályait, rengeteg kellemetlen helyzetet megelőzhetünk. Így nemcsak magabiztosabban fedezhetjük fel az úti célunkat, hanem a helyiek is nyitottabban és barátságosabban fogadnak majd minket!

Íme néhány szokás a török világból:

@esztertosun Török szokások🇹🇷 #foryou #foryoupage #törökország #török #szokások #töröksorozat #töröksorozatok #kultúra #fyp ♬ Turkish dance music - Yamanakako
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