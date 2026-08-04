Adria InterCity vagy autó? Ezzel éri meg jobban Horvátországba utazni

Az éjszakai vonatút kényelmes alternatívát jelenthet a hosszú horvátországi autóúttal szemben.

Egyedül vagy kisebb társaságban utazva az InterCity költségek szempontjából is megéri.

Nagyobb családoknál továbbra is az autó lehet kedvezőbb, de a kényelmi szempontokat is érdemes mérlegelni.

A vasúti utazásról neked is a kényelmetlen ülések, a hangos zötykölődés és a hosszú, fárasztó órák jutnak eszedbe? Akkor ideje, hogy megszabadulj ezektől a rémképektől, ugyanis a mai modern vonatok egészen más élményt kínálnak, főleg ha az Adria az úti cél. A korszerű InterCity járatok kényelmes ülésekkel, rendezett utastérrel, klímával és olyan szolgáltatásokkal várnak, amelyek miatt az út már önmagában is a pihenés része lehet. A nyári szezonban ráadásul Budapestről közvetlen éjszakai járattal lehet eljutni Splitbe. Nézzük, lekörözi-e az autós költségeket!

Budapestről közvetlen InterCity járattal egészen októberig utazhatunk az Adria felé Fotó: EvaL Miko / Shutterstock

Megéri autó helyett Adria InterCity-vel utazni?

Az autón és a repülőgépen kívül is van élet, a vonatút is lehet ugyanolyan komfortos és pihentető.

A Budapest és Split között közlekedő éjszakai járat különösen azoknak lehet vonzó, akik szeretnék elkerülni a fárasztó vezetést, és az utazással járó egyéb kellemetlenségeket, többek között a dugókat a zágrábi és dalmáciai utakon.

Egy friss összehasonlítás alapján nemcsak a menetidő és a kényelem, hanem az ár is olyan tényező lehet, amely miatt érdemes megfontolni a vonatozást.

Őszig közlekedik a Budapest–Split éjszakai járat

A járat 2026. július 3. és október 2. között közlekedik a horvát tengerpart felé. Júliusban és augusztusban a vonat minden páratlan napon indul Budapestről, kivéve a hónap utolsó napját.

Szeptemberben és októberben keddi és pénteki napokon lehet igénybe venni az összeköttetést.

A szerelvény este 18:40-kor indul a Keleti pályaudvarról, majd másnap reggel 9:37-kor érkezik Splitbe.

Visszafelé 17:40-kor indul a szerelvény, Budapestre pedig másnap reggel 9:35-kor fut be.

Ez az időzítés sokak számára lehet vonzó, hiszen az utazás nagy része éjszaka történik. Így a nyaralás első napja nem több órás autóvezetéssel, hanem eleve pihenéssel kezdődhet.