Adria InterCity vagy autó? Ezzel éri meg jobban Horvátországba utazni

- Az éjszakai vonatút kényelmes alternatívát jelenthet a hosszú horvátországi autóúttal szemben.
- Egyedül vagy kisebb társaságban utazva az InterCity költségek szempontjából is megéri.
- Nagyobb családoknál továbbra is az autó lehet kedvezőbb, de a kényelmi szempontokat is érdemes mérlegelni.
A vasúti utazásról neked is a kényelmetlen ülések, a hangos zötykölődés és a hosszú, fárasztó órák jutnak eszedbe? Akkor ideje, hogy megszabadulj ezektől a rémképektől, ugyanis a mai modern vonatok egészen más élményt kínálnak, főleg ha az Adria az úti cél. A korszerű InterCity járatok kényelmes ülésekkel, rendezett utastérrel, klímával és olyan szolgáltatásokkal várnak, amelyek miatt az út már önmagában is a pihenés része lehet. A nyári szezonban ráadásul Budapestről közvetlen éjszakai járattal lehet eljutni Splitbe. Nézzük, lekörözi-e az autós költségeket!
Megéri autó helyett Adria InterCity-vel utazni?
Az autón és a repülőgépen kívül is van élet, a vonatút is lehet ugyanolyan komfortos és pihentető.
A Budapest és Split között közlekedő éjszakai járat különösen azoknak lehet vonzó, akik szeretnék elkerülni a fárasztó vezetést, és az utazással járó egyéb kellemetlenségeket, többek között a dugókat a zágrábi és dalmáciai utakon.
Egy friss összehasonlítás alapján nemcsak a menetidő és a kényelem, hanem az ár is olyan tényező lehet, amely miatt érdemes megfontolni a vonatozást.
Őszig közlekedik a Budapest–Split éjszakai járat
A járat 2026. július 3. és október 2. között közlekedik a horvát tengerpart felé. Júliusban és augusztusban a vonat minden páratlan napon indul Budapestről, kivéve a hónap utolsó napját.
- Szeptemberben és októberben keddi és pénteki napokon lehet igénybe venni az összeköttetést.
- A szerelvény este 18:40-kor indul a Keleti pályaudvarról, majd másnap reggel 9:37-kor érkezik Splitbe.
- Visszafelé 17:40-kor indul a szerelvény, Budapestre pedig másnap reggel 9:35-kor fut be.
Ez az időzítés sokak számára lehet vonzó, hiszen az utazás nagy része éjszaka történik. Így a nyaralás első napja nem több órás autóvezetéssel, hanem eleve pihenéssel kezdődhet.
Az InterCity-utazás előnyei
A fedélzeten többféle lehetőség közül lehet választani: bérelhető privát fekvőhelyes kocsi és hálókocsi is, amelyhez ágyneműt és reggelit biztosítanak. A jegyárak a választott szolgáltatástól függnek, fekvőhelyes elhelyezéssel már kedvezőbb összegért is lehet utazni, míg a teljes privát fülke azoknak lehet jó választás, akik társasággal indulnak útnak.
Az Adria InterCity háromágyas hálófülkéi fejenként körülbelül 31 ezer forinttól elérhetők, míg kétágyas elhelyezés esetén nagyjából 42 ezer forinttól indulnak az árak.
Így két-három utas esetén a vonatozás költsége alá is mehet az autózás egy főre jutó költségének, miközben az éjszakai utazásnak köszönhetően egy szállás ára is megtakarítható. További előnyt jelent, hogy a vonaton kevesebb korlátozással lehet csomagot szállítani, és kerékpár elhelyezésére is van lehetőség.
Mennyibe kerül valójában az autós utazás?
Az autó költségeinek kiszámításakor ne csak az üzemanyaggal számolj – egy horvátországi út során a pályadíjak, a parkolás, valamint az autó használatából eredő fenntartási költségek is növelik a végösszeget. Magyarországon egy tíz napos autópálya-matrica ára 6900 forint, Horvátországban pedig fizetőkapus rendszer működik.
A Zágráb és Split közötti autópálya oda-vissza több mint 21 ezer forintos kiadást jelenthet személyautóval. Ehhez jön még az üzemanyag ára: egy körülbelül 1500 kilométeres oda-vissza út 7 literes átlagfogyasztással számolva nagyjából 105 liter üzemanyagot igényel.
Ez mai árakon hozzávetőlegesen 60 ezer forintos tankolási költséget jelenthet. A közvetlen kiadások így már megközelíthetik a 90 ezer forintot.
Horvátország lenyűgöző tengerpartja és a mediterrán életérzés garantált feltöltődést kínál akár baráti társasággal, akár családdal nyaralsz. Ha pedig már az odaút során sikerül kényelmesen ráhangolódnod a pihenésre, a nyaralás első napjai nem a morgolódásról szólnak majd.
Miért Split lehet a tökéletes nyári úti cél? A videóból kiderül:
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