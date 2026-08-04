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Magyar Péter egy kommentben fúrta meg az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását

nyári program

5 varázslatos magyar erdő, ahol a lombok árnyékában hűsölhetsz

43 perce
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Kimerít a hőség? Aktívan töltenéd a szabadságod, de nem tudod, hova mehetnél a strandon és a mozin kívül? A nyári forróságban az erdő- és természetjárás ideális választás lehet, hiszen árnyas ösvényeken haladhatsz, miközben különleges élővilágot fedezhetsz fel. Összegyűjtöttünk 5 olyan kirándulóhelyet, amelynek méltó helye lehet a bakancslistádon!
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nyári programkiránduláserdőkánikulatermészetjárástúrázás
  • Magyarország számos árnyas erdeje nyújt kiváló menedéket a nyári hőség elől.
  • A cikkben bemutatott 5 hely különleges természeti értékekkel, ritka növény- és állatvilággal várja a kirándulókat.
  • Több helyszínen tanösvények, kilátók, kisvasút vagy vízitúrák is emelik az együtt töltött idő minőségét. 

Ki mondta, hogy a nyári kánikulában kötelező egy vízparton olvadozni? Az erdők lombkoronái alatt frissebb a levegő, a csendes ösvények pedig remek lehetőséget kínálnak arra, hogy elszakadjunk a zajos strandoktól. Magyarország számos különleges helyszíne közül öt olyan helyet mutatunk be, amelyet a természeti értékei és a hangulata miatt igazán kár lenne kihagyni.

Erdőben kiránduló család
Az erdő ereje: felfrissít és felejthetetlen élményekkel gazdagít. Fotó: PeopleImages / Shutterstock

5 magyarországi erdő − itt érdemes hűsölni kánikula idején

Magyarországon szerencsére mindig akad új felfedeznivaló.

Gemenci erdő

Baja és Szekszárd között terül el a Gemenci erdő, amely Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdeje. A területet tavak, mocsarak, holtágak és a Duna mellékágai hálózzák be, létrehozva egy rendkívül gazdag ökoszisztémát. A vidéket gyalogosan, kerékpárral, vízitúrán vagy akár a Gemenci Állami Erdei Vasúttal is felfedezhetjük a kicsik legnagyobb örömére. Itt áll Magyarország egyik legnagyobb fája is, a Pörbölyi Titán, emellett a terület híres a fekete gólyáiról és jelentős gímszarvas-állományáról – és még SUP-ozni is lehet!

Long-erdő

Hallottál már a Sárospatak és Sátoraljaújhely között található Long-erdőről? A holtágakkal tagolt területet 1996-ban nyilvánították védetté, hogy megőrizzék ritka növénytársulásait és gazdag állatvilágát. Fűz- és nyárfaligetek, kőrisek, szilek, valamint bükk-, gyertyán- és tölgyfák között sétálhatunk. A változatos növényzetnek köszönhetően csodás látvány tárul elénk nyáron is. 

Kerecsendi-erdő

Egertől délre, Kerecsend közelében szintén egy különleges természetvédelmi terület vár. A Kerecsendi-erdő különlegessége, hogy mind a négy őshonos magyar tölgyfaj megtalálható benne: a kocsányos, a kocsánytalan, a cser és a molyhos tölgy is. Legnagyobb értékét az országosan is ritka lösztölgyesek jelentik; az idős, odvas fák számos rovar- és madárfaj számára biztosítanak élőhelyet. A 3,5 kilométeres tanösvényen sétálva ölyveket, harkályokat, sőt fekete gólyákat is megleshetünk.

Szentgáli tiszafás

A Bakonyban található Szentgáli tiszafás az ország egyik legjelentősebb tiszafa-élőhelye. A tiszafa azért is különleges, mert hazánk jégkorszaki maradványnövényei közé tartozik, és ma már csak néhány helyen él természetes környezetben. A környék hűvös, párás mikroklímája kifejezetten kedvez ennek a különleges fafajnak. A kirándulást érdemes összekötni a Szengáli-kőlik barlang felkeresésével is, amely Magyarország második leghosszabb dolomitbarlangja. Ha több napra maradnánk, turistaházat is találni.

Mecseki Parkerdő

Ha Pécsett járunk, mindenképp szenteljünk időt a Mecseki Parkerdőre is. Kellemes menedék a nyári melegben, a közel 460 hektáros területen ugyanis barlangok, sziklák, források és jól kiépített turistautak várnak. A kirándulás egyik fénypontja lehet a János-kilátó vagy a Sós-hegyi-kilátó megmászása, ahonnan csodás panoráma nyílik a Mecsekre. Piknikezésre, bográcsozásra fel! 

Mecseki Parkerdő
A Mecseki Parkerdő ösvényei a nyári kirándulások egyik legvonzóbb úti céljává teszik a vidéket. Fotó: Timmy.Tran photo / Shutterstock

Ha már eleged van a hőségből és inkább kirándulást terveznél, fedezd fel valamelyik különleges magyar erdőt, és töltődj fel energiával!

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