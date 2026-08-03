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külföldi utazás

Hűsölnél? Ez az északi tengerparti város jobb opció, mint a mediterrán hőség

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Amikor a közép- és dél-európai nyarak egyre elviselhetetlenebb hőséget hoznak, a skandináv régió friss levegője valóságos felüdülést nyújt az utazóknak. A finn főváros tökéletes menedék a kánikula elől, ahol a tengeri szellő és a modern északi életérzés mellett Helsinki látnivalói is lenyűgöző élményeket tartogatnak.
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külföldi utazásHelsinkivároslátogatás
  • Kánikula elleni menedék: friss tengeri szellő és kellemes nyári időjárás várja a hűsölni vágyókat Helsinkiben.
  • Különleges látnivalók: hófehér dóm, sziklába vájt templom és szigeti erődrendszer egyetlen városban.
  • Északi életérzés: tengerparti szaunázás, friss gőzölgő lazacleves és pezsgő kikötői piac nyújt felüdülést.

A hőségben fulladozó mediterrán városok után Helsinkibe megérkezni olyan, mint egy mély, hűsítő lélegzetvétel. A kikötő felől sós, hűvös levegő száll a belváros utcáira, ahol a sirályok éles rikácsolása a villamosok csikorgásával keveredik, a piactéren pedig frissen sütött muikku – apró tengeri hal – és lédús, északi erdei gyümölcsök illata terjed a levegőben. Itt biztosan nem kell a tikkasztó nap elől klímás helyiségekbe menekülni: errefelé a nyár kellemes és frissítő, a napfény pedig egészen késő estébe nyúlóan világítja meg az épületeket. Helsinki látnivalói ráadásul rendkívül könnyen, akár gyalog vagy kerékpárral is kényelmesen felfedezhetők.

Az Esplanadi Park és Johan Ludvig Runeberg költő szobra Helsinki látnivalói között
Helsinki látnivalói elsősorban azoknak lehetnek izgalmasak, akik a kánikula helyett hűvösebb opciót keresnek. Fotó: Shutterstock

Melyek Helsinki látnivalói, amelyeket semmiképp sem szabad kihagyni?

Helsinki felfedezését érdemes a tengerparton, a Kauppatori piactéren kezdeni, ahol az élénk forgatag és a gőzölgő halételek azonnal beszippantanak a helyi életritmusba. Pár lépésre innen, a Senaatintori szélén magasodik a hófehér, zöld kupolás evangélikus katedrális, amely a város szimbólumaként uralkodik a tér felett. Ha belépsz a vastag kőfalak közé, a csend és a hűvös levegő azonnal körbeölel.

Nyári naplemente és a székesegyház épülete Helsinkiben
Helsinki legismertebb városképi eleme az evangélikus székesegyház tömbje. Fotó: Shutterstock

Nem messze a katedrálistól a sziklára épült, vöröstéglás Uszpenszkij-székesegyház az ortodox építészet gazdagon díszített világát tárja elénk, aranyozott kupolái már a tenger felől érkezve is jól láthatók.

Sziklába vájt csend és modern szigetvilág

A belváros forgatagából kijjebb sétálva egészen meglepő építészeti megoldásokkal találkozhatunk. A Töölö negyedben található Temppeliaukio-templomot teljes egészében egy gránitsziklába vájták. Amikor belépsz a rézkupolával fedett belső térbe, a természetes sziklafalakon lecsorgó víz látványa és a felülről beáramló természetes fény egészen különleges, akusztikailag is páratlan atmoszférát teremt.

A kőbe faragott Temppeliaukio-templom Helsinkiben
A Temppeliaukio-templom különös, modern épülete Helsinki egyik legizgalmasabb építészeti megoldása. Fotó: Shutterstock

Ha pedig a tengeri hangulatot szeretnéd teljessé tenni, pattanj fel az egyik menetrend szerinti kompra, amely szűk tizenöt perc alatt kivisz Suomenlinna tengeri erődjéhez. A több szigetre épült, 18. századi erődrendszer hűvös kőalagútjai, régi ágyúi, valamint a nyílt tengerre néző sziklás partjai tökéletes helyszínt biztosítanak egy délutáni sétához, de egy kellemes csobbanáshoz is. A fűben ülve, a sós tengeri szélben a szikláknak csapódó hullámokat is hallgathatod, miközben a távolban hatalmas kompállomások hajói haladnak át a szoroson.

Suomenlinna erődje Helsinkiben
Suomenlinna erődje: a Helsinki előtt található szigetcsoport feladata egykor a város védelme volt, így számos erődöt építettek rá. Fotó: Shutterstock

Szaunagőz és kortárs művészet a tengerparton

Finnországban járva a szaunázás kultúrája megkerülhetetlen, ez a hűvösebb nyári napokon is a helyi életmód szerves része. A tengerparton álló Löyly szaunakomplexum (löyly annyit jelent, mint felöntés) modern, faépítészeti remekmű: a fa illata, a forró kövekre locsolt víz sercegése és a szaunázás utáni tengerbe csobbanás élménye egyszerre frissíti fel a testet és az elmét. A szaunázás után jól esik egy tál forró, krémes lazacleves (lohikeitto), amelyben a friss kapor és a vajas burgonya íze dominál.

A kultúra szerelmeseinek a belvárosi Oodi könyvtár és a kortárs művészeti múzeum, a Kiasma nyújt tartalmas kikapcsolódást.

A Kiasma kortárs művészeti múzeum Helsinkiben
A Kiasma, azaz a kortárs művészeti múzeum izgalmas, design tömbje szintén tökéletesen illeszkedik Helsinki letisztult, északi építészeti stílusába. Fotó: Shutterstock

Az Oodi nem csupán könyvespolcok sora, hanem a város közösségi központja, ahonnan a legfelső szint üvegfalain keresztül az egész várost belátni, miközben a fapallókon lépkedve érezni a letisztult skandináv design praktikumát.

Nézz meg egy videót is erről a hangulatos városról:

 

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