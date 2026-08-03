Hűsölnél? Ez az északi tengerparti város jobb opció, mint a mediterrán hőség

Kánikula elleni menedék: friss tengeri szellő és kellemes nyári időjárás várja a hűsölni vágyókat Helsinkiben.

friss tengeri szellő és kellemes nyári időjárás várja a hűsölni vágyókat Helsinkiben. Különleges látnivalók: hófehér dóm, sziklába vájt templom és szigeti erődrendszer egyetlen városban.

hófehér dóm, sziklába vájt templom és szigeti erődrendszer egyetlen városban. Északi életérzés: tengerparti szaunázás, friss gőzölgő lazacleves és pezsgő kikötői piac nyújt felüdülést.

A hőségben fulladozó mediterrán városok után Helsinkibe megérkezni olyan, mint egy mély, hűsítő lélegzetvétel. A kikötő felől sós, hűvös levegő száll a belváros utcáira, ahol a sirályok éles rikácsolása a villamosok csikorgásával keveredik, a piactéren pedig frissen sütött muikku – apró tengeri hal – és lédús, északi erdei gyümölcsök illata terjed a levegőben. Itt biztosan nem kell a tikkasztó nap elől klímás helyiségekbe menekülni: errefelé a nyár kellemes és frissítő, a napfény pedig egészen késő estébe nyúlóan világítja meg az épületeket. Helsinki látnivalói ráadásul rendkívül könnyen, akár gyalog vagy kerékpárral is kényelmesen felfedezhetők.

Helsinki látnivalói elsősorban azoknak lehetnek izgalmasak, akik a kánikula helyett hűvösebb opciót keresnek. Fotó: Shutterstock

Melyek Helsinki látnivalói, amelyeket semmiképp sem szabad kihagyni?

Helsinki felfedezését érdemes a tengerparton, a Kauppatori piactéren kezdeni, ahol az élénk forgatag és a gőzölgő halételek azonnal beszippantanak a helyi életritmusba. Pár lépésre innen, a Senaatintori szélén magasodik a hófehér, zöld kupolás evangélikus katedrális, amely a város szimbólumaként uralkodik a tér felett. Ha belépsz a vastag kőfalak közé, a csend és a hűvös levegő azonnal körbeölel.

Helsinki legismertebb városképi eleme az evangélikus székesegyház tömbje. Fotó: Shutterstock

Nem messze a katedrálistól a sziklára épült, vöröstéglás Uszpenszkij-székesegyház az ortodox építészet gazdagon díszített világát tárja elénk, aranyozott kupolái már a tenger felől érkezve is jól láthatók.

Sziklába vájt csend és modern szigetvilág

A belváros forgatagából kijjebb sétálva egészen meglepő építészeti megoldásokkal találkozhatunk. A Töölö negyedben található Temppeliaukio-templomot teljes egészében egy gránitsziklába vájták. Amikor belépsz a rézkupolával fedett belső térbe, a természetes sziklafalakon lecsorgó víz látványa és a felülről beáramló természetes fény egészen különleges, akusztikailag is páratlan atmoszférát teremt.