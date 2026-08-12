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külföldi utazás

Kávé, fűszerek és ezeregyéjszaka: helyek, amiket nem hagyhatsz ki Isztambulban

2 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Két kontinens határán elterülő metropolisz, ahol a Boszporusz sós levegője keveredik a frissen pörkölt kávé és a fűszerek illatával: ha készen állsz egy időutazással felérő kalandra, Isztambul látnivalói téged is elvarázsolnak majd.
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külföldi utazásIsztambulvároslátogatás
  • Minden évszakban lenyűgöző: Isztambul a bizánci és oszmán örökségével, szezontól független nyüzsgéssel csábít.
  • Történelmi látnivalók Sultanahmetben: a Hagia Sophia, a Kék Mecset, a Topkapi palota és a Ciszterna Bazilika mind kihagyhatatlan látnivaló.
  • Ízek, illatok és feledhetetlen hangulat: a bazárok kavalkádja, a Boszporusz-parti halas szendvicsek és Kadıköy pörgése hamisítatlan életérzést adnak.

A nyári napsütésben aranyló tengerszoros éppolyan felejthetetlen látványt nyújt, mint a téli ködbe burkolózó minaretek, így Isztambul látnivalói évszaktól függetlenül lenyűgöző élményt garantálnak. A város varázsa abban rejlik, hogy a római, bizánci és oszmán múlt nyomai a mindennapi élet természetes részét képezik. A kis piros villamosok csikorgása, a sirályok vijjogása és a müezzin imára hívó szava olyan sajátos ritmust ad a hétköznapoknak, ami azonnal elvarázsolja az embert.

Ortaköy-mecset a Boszporusz partján, Isztambul látnivalóinak egyike
Isztambul látnivalói felejthetetlenül izgalmasak: mintha egy történelemkönyv lapjaira csöppennénk Fotó: givaga / Shutterstock

Isztambul látnivalói, amelyeket vétek lenne kihagyni

Itt biztosan nem egy minimalista múzeumban fogsz sétálgatni, hanem a történelem kellős közepén találod magad, ahol a fűszerbazári alkudozások és a teázókban koccanó üvegpoharak hangja teremti meg a hamisítatlan kelet-nyugati hangulatot.

A múlt legjava a történelmi félszigeten, a Sultanahmet negyedben sűrűsödik egybe. A Hagia Sophia masszív kupolája alatt állva, a fényesre csiszolt márványpadló kopottságát látva érezhető igazán az évszázadok súlya. Vele szemben a Kék Mecset kecses minaretjei törnek a magasba, belül pedig a csempék hűvös kékje teremt csendes, áhítatos légkört.

Az isztambuli Hagia Sophia naplemente idején
Az 532-537 között épült fenséges Hagia Sophia immár lassan 1500 esztendeje dacol az idővel Fotó: RauL C7 / Shutterstock

Pár lépéssel odébb a föld alá ereszkedve a Bazilika Ciszterna sejtelmes fényei fogadnak, ahol a víz tükrében felderengenek a korinthoszi oszlopok és furcsa Medúza-fejek. A közelben elterülő Topkapi palota udvaraiban sétálva könnyen magad elé képzelheted a szultánok és a hárem egykori elbűvölő, de kegyetlen világát, miközben a pavilonok mögül pazar kilátás nyílik a Márvány-tengerre.

Az isztambuli Bazilika Ciszterna boltívei
A sejtelmes hangulatú Bazilika Ciszterna, vagy más néven Elsüllyedt Palota I. Justinianus császár parancsára a VI. században épült, hogy vízzel lássa el a várost Fotó: Gokhan Dogan / Shutterstock

Illatok, színek, és a bazárok forgataga

A török életérzés megértéséhez el kell hagyni a monumentális épületeket, és fejest kell ugrani Isztambul forgatagába.

A Nagy Bazár több ezer üzletének labirintusában a kézzel csomózott szőnyegek, a rezedazöld lámpák és a bőráruk illatának elegye csap meg, míg a Fűszerbazárban a kömény, a sáfrány és a szárított teák aromája kábítja el az embert. 

Vásárlás után a Galata híd felé érdemes venni az irányt, ahol a horgászok egymás hegyén-hátán próbálnak szerencsét, alant pedig sült hal illata száll a friss halas szendvicseket kínáló ringatózó hajókról.

Színes fűszerhalmok egy isztambuli bazárban
A Fűszerbazár illatos portékái a szivárvány minden színében pompáznak Fotó: Konstantinos Dimitros / Shutterstock

Átkelés az ázsiai oldalra és a Galata hangulata

A modern városrészben a Galata-torony kőhengere magasodik a domboldalra épült kávézók és galériák fölé. Innen a macskaköves utcákon leereszkedve eljuthatsz a Boszporusz partjára, ahol kompra szállva érdemes átkelni az ázsiai oldalra.

Isztambul, a Boszporusz két oldalán elterülő város
A világ egyetlen városa, amely két kontinens határán terül el: a lenyűgöző Isztambul Fotó: thehakanarslan / Shutterstock

Kadıköy negyedében a halpiacok zaja, a fiatalos kiülős helyek, és a frissen sütött baklava mézes illata teljesen más, kötetlenebb arcát mutatja a városnak. A napot a tengerparton ülve, egy forró török teát kortyolgatva érdemes zárni, miközben a túlparton kigyúlnak a dzsámik fényei.

A kadıköyi bika szobor Isztambulban
A kadıköyi bika szobor, amelyet Abdul-Aziz oszmán szultán rendelt meg 1864-ben. A szobrot a francia szobrász, Pierre Louis Rouillard készítette Fotó: ColorMaker / Shutterstock

Nézz meg egy videót is erről a varázslatos városról:

 

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