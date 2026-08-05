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belföldi utazás

Barackillatú nyári kalandok: ezért fogsz azonnal beleszeretni Kecskemétbe

57 perce
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Ha a nyári hőségben egy olyan alföldi várost keresel, ahol a sárgabarack illata keveredik a patinás épületek hűvös eleganciájával, érdemes a hírös város felé kanyarodnod. Az alábbiakban megmutatjuk, miért kihagyhatatlan úti cél ez a vidék, és melyek Kecskemét látnivalói közül a legizgalmasabbak egy pár napos nyári kiruccanásra.
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belföldi utazásKecskemétvároslátogatáslátnivaló
  • Szecessziós elegancia: Kecskemét főterén egymást érik az építészeti remekművek és a patinás templomok.
  • Kulturális menedékek a hőségben: interaktív és egyedülálló múzeumok várják a kikapcsolódni vágyókat a tűző nap elől.
  • Aktív felfrissülés és természet: árnyas parkok, élményfürdő, és a puszta sajátos hangulata teszi teljessé a nyári kikapcsolódást.

Kecskemét látnivalói lenyűgöző élményt kínálnak mindazoknak, akik a nyári hónapokban is tartalmas, kultúrával és kulináris élvezetekkel teli pihenésre vágynak. Az Alföld szívében elterülő hírös város nem pusztán a barackpálinkáról vagy a Kodály-módszerről ismert: a forró napsütésben megelevenedő terek, a szecessziós paloták árnyékos hűvöse és a szomszédos pusztaság varázsa együttesen teremti meg azt a sajátos hangulatot, amely miatt újra és újra visszavágynak ide a látogatók.

A Nagytemplom és a kedvelt Fodor cukrászda mint Kecskemét látnivalói
Kecskemét látnivalói nyáron is izgalmas programokkal várják a városba látogatókat
Fotó: Shutterstock

Melyek Kecskemét látnivalói, amelyeket nyáron sem érdemes kihagyni?

Kecskemét egészen más arcát mutatja nyáron, mint az év többi szakában. A terek megtelnek élettel, a fagyizók teraszain jéghideg frissítők mellett hűsölhetünk, a piacon pedig roskadoznak az asztalok a lédús, illatos kecskeméti sárgabaracktól. A város építészeti remekei, a virágos parkok és a szökőkutak jótékony permete kellemes enyhülést ad a melegben. Ráadásul a kulturális élet sem áll meg: szabadtéri koncertsorozatok és esti séták teszik felejthetetlenné a csillagfényes éjszakákat.

A város szívében sétálva szinte megelevenedik a történelem. A tágas, összefüggő térrendszer központjában magasodik a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett kecskeméti Városháza, amelynek szecessziós homlokzata és a harangjáték csilingelő dallama azonnal magával ragadja az embert.

Kecskeméti Városháza
A kecskeméti Városháza szecessziós homlokzatával az alföldi város egyik közismert nevezetessége
 Fotó: Shutterstock

A főtér különlegessége, hogy a különböző felekezetek templomai egymás tőszomszédságában állnak: a Nagytemplom impozáns tömbje, a Református Templom és a barokk Ferences templom egyedülálló hangulatot teremt. A közeli Cifrapalota színes, Zsolnay kerámiás díszítései szinte ragyognak a nyári napsütésben, a falai között pedig értékes képtári gyűjtemény várja a művészetek kedvelőit.

Cifrapalota, Kecskemét
Kecskemét másik híres népi szecessziós épülete a Cifrapalota, amely izgalmas képtárnak ad otthont
Fotó: Shutterstock

Múzeumok, kultúra

Ha a tűző nap elől behúzódnánk valahova, a város gazdag múzeumi kínálata tökéletes menedéket nyújt. A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely a gyerekkor emlékeit idézi fel, míg a Leskowsky Hangszergyűjteményben nemcsak nézegetni lehet a különleges eszközöket, hanem megszólaltatni is.

A fotográfia szerelmeseinek a Magyar Fotográfiai Múzeum kínál kihagyhatatlan tárlatokat. Zenei szempontból meghatározó a Kodály Intézet, amely a világhírű zeneszerző és zenepedagógus örökségét őrzi a patinás kálvinista gimnázium egykori épületében.

Kecskeméi zsinagóga, a Tudomány és Technika Háza
A korábbi neológ zsinagóga ma a kecskeméti Tudomány és Technika Házának otthona, amely szintén izgalmas kiállításokkal, alkalmanként koncertekkel várja az érdeklődőket
 Fotó: Shutterstock

Alföldi város a Kiskunság pusztái peremén

A városi séta után érdemes fejest ugrani a természetbe vagy a vizek hűsítő habjaiba. A hatalmas, 174 hektáros Benkó Zoltán Park a dombtetőről nyíló panorámájával és a 40 hektáros tóredszer hűvösével kiváló helyszín egy délutáni piknikhez.

Kecskemét városképe a Benkó Zoltán Park felől
Kecskemét városképe a Benkó Zoltán Park felől
Fotó: Shutterstock /  

Aki pedig aktívabb csobbanásra vágyik, a Kecskeméti Élményfürdőben és Csúszdaparkban találhat felfrissülést. A városhatárt elhagyva a Kiskunsági Nemzeti Park homokdűnéi, az ősi puszta világa és a hagyományos bugaci lovasbemutatók kínálnak olyan élményt, amely az alföldi utazást teljessé teszi.

Nézz meg egy 4K-s videót is Kecskemétről:

 

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