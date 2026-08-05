Barackillatú nyári kalandok: ezért fogsz azonnal beleszeretni Kecskemétbe

Szecessziós elegancia: Kecskemét főterén egymást érik az építészeti remekművek és a patinás templomok.

Kecskemét főterén egymást érik az építészeti remekművek és a patinás templomok. Kulturális menedékek a hőségben: interaktív és egyedülálló múzeumok várják a kikapcsolódni vágyókat a tűző nap elől.

interaktív és egyedülálló múzeumok várják a kikapcsolódni vágyókat a tűző nap elől. Aktív felfrissülés és természet: árnyas parkok, élményfürdő, és a puszta sajátos hangulata teszi teljessé a nyári kikapcsolódást.

Kecskemét látnivalói lenyűgöző élményt kínálnak mindazoknak, akik a nyári hónapokban is tartalmas, kultúrával és kulináris élvezetekkel teli pihenésre vágynak. Az Alföld szívében elterülő hírös város nem pusztán a barackpálinkáról vagy a Kodály-módszerről ismert: a forró napsütésben megelevenedő terek, a szecessziós paloták árnyékos hűvöse és a szomszédos pusztaság varázsa együttesen teremti meg azt a sajátos hangulatot, amely miatt újra és újra visszavágynak ide a látogatók.

Kecskemét látnivalói nyáron is izgalmas programokkal várják a városba látogatókat

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Melyek Kecskemét látnivalói, amelyeket nyáron sem érdemes kihagyni?

Kecskemét egészen más arcát mutatja nyáron, mint az év többi szakában. A terek megtelnek élettel, a fagyizók teraszain jéghideg frissítők mellett hűsölhetünk, a piacon pedig roskadoznak az asztalok a lédús, illatos kecskeméti sárgabaracktól. A város építészeti remekei, a virágos parkok és a szökőkutak jótékony permete kellemes enyhülést ad a melegben. Ráadásul a kulturális élet sem áll meg: szabadtéri koncertsorozatok és esti séták teszik felejthetetlenné a csillagfényes éjszakákat.

A város szívében sétálva szinte megelevenedik a történelem. A tágas, összefüggő térrendszer központjában magasodik a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett kecskeméti Városháza, amelynek szecessziós homlokzata és a harangjáték csilingelő dallama azonnal magával ragadja az embert.

A kecskeméti Városháza szecessziós homlokzatával az alföldi város egyik közismert nevezetessége

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A főtér különlegessége, hogy a különböző felekezetek templomai egymás tőszomszédságában állnak: a Nagytemplom impozáns tömbje, a Református Templom és a barokk Ferences templom egyedülálló hangulatot teremt. A közeli Cifrapalota színes, Zsolnay kerámiás díszítései szinte ragyognak a nyári napsütésben, a falai között pedig értékes képtári gyűjtemény várja a művészetek kedvelőit.