Kézipoggyásszal utazol? 10 tipp, hogy minél több holmid elférjen benne

Amíg az ország az augusztus 20-i ünnepségekre, valamint a Duna feletti fényshow-ra és tűzijátékra készül, addig szép számmal akadnak olyanok is, akik inkább maguk mögött hagynák a városi forgatagot a hosszú hétvégére. Egyesek belföldi wellness-szállodákba vágynak, mások inkább a határon túlra tekintenek és egy európai tengerparton, netán egy gyönyörű történelmi városban vágyják a pihenést. Bárhogy is legyen, alább olyan tippeket hoztunk, amelyek abban segítenek, hogy egyetlen hátizsákba be lehessen zsúfolni 4-5 napi, akár egy egész heti holmit. Ezekkel a tanácsokkal holt biztos, hogy pofonegyszerű, egyben hatékony lesz a kézipoggyász pakolása!
Kézipoggyász pakolása okosan
A hátizsákok méretének megfelelő, a gépekre ingyenesen felvihető kézipoggyászok mérete átlagosan 40 x 30 x 20-as, vagyis 40 centiméter magas, 30 centi széles (szemből) és 20 centi mély (oldalról). Ezek a méretek a diszkont légitársaságoknál változók lehetnek, a legkényelmesebben az easyJet járataira pakolhatunk. Náluk 45 x 36 x 20 a megengedett méret. Bármelyik nagyságú poggyászt is vihessük magunkkal, az alábbi tippekkel mindegyikbe hatékonyan bepakolhatjuk a hosszú hétvégére szükséges ruháinkat, eszközeinket, ingóságainkat.
1. Rétegesen pakolj
A táska aljára az olyan nehéz dolgok kerüljenek, mint például a váltócipők és a nesszeszer. Ezekre pakold a ruhákat, majd legfelülre az első napra szükséges holmikat, illetve a külön kis zacskóba csomagolt, 100 ml-t nem meghaladó folyadékokat, kozmetikumokat.
2. A cipő, mint tároló
A cipőbe is rakhatsz dolgokat, így helyet spórolhatsz. A zoknik, esetleg különféle töltők, amelyekre útközben nincs szükséged, belekerülhetnek a lábbelibe, akárcsak az alsóneműk és az övek.
3. Tekerd, ne hajtogasd
Az összehajtogatásuknál sokkal hatékonyabb a ruhák feltekerése. Szorosan göngyölítsd fel azokat, és úgy pakold be a táskába. Így kevesebb helyet foglalnak, ezért több elfér belőlük, nem mellesleg kevésbé is gyűrődnek össze.
4. Használj kompressziós táskákat
Az úgynevezett kompressziós táskák 20-40 százalékkal is csökkenthetik a ruhák térfogatát. Egyszerűen csak tedd bele a csomagokba a ruháid, zárd le, majd szívd ki a táskákból a levegőt. A módszerrel nemcsak több holmit vihetsz magaddal és helyet spórolhatsz meg a táskában, hanem könnyebben rendszerezheted is azt.
5. Támaszd ki a hátlapot
Amennyiben viszel magaddal laptopot, esetleg táblagépet, azt érdemes a hátizsák hátlapjához állítani. Egyfelől kényelmesebb így cipelni, másfelől nemcsak több hely marad a többi holminak, hanem könnyen kivehető is lesz a táskából a biztonsági ellenőrzésen. Fontos azonban, hogy a laptopot illetően tájékozódj előzetesen a légitársaság weboldalán, a legtöbb vállalat ugyanis a kézipoggyász mellett a laptop táska ingyenes gépre vitelét is engedi.
6. Tölts ki minden üres rést
Pakolás közben biztosan létrejönnek kisebb lyukak, hézagok. Ezeket is érdemes kitölteni kisebb ruhaneműkkel, alsókkal és zoknikkal, esetleg fürdőruhával, esernyővel.
7. Használd ki a külső zsebeket
A táska külső zsebei kiváló tárolórekeszek a kisebb, illetve az útközben is szükséges tárgyaknak, amelyek feltehetőleg egynél többször a kezünk ügyébe kerülnek. Ilyen például az útlevél, a powerbank, a fülhallgató, egy izgalmas könyv, némi nassolnivaló, napszemüveg.
8. Szemüvegtok az apróbb tárgyaknak
Ha a napszemüveg már úgyis rajtad, és a valamelyik külső zsebben pihenő tok úgyis üres, érdemes kihasználnod azt a helyet is. A töltők, pendrive-ok, adapterek például sokkal rendezettebben tárolhatók benne.
9. A legnagyobb ruhát vedd fel
Az egyik legjobb helytakarékossági trükk, hogy a legnagyobb ruhád, cipőd veszed fel utazáskor. Ha például viszel magaddal kabátot, azt is öltsd magadra vagy terítsd a karodra, és ugyanígy járj el a vastag pulóverrel, farmerrel, valamint a legnagyobb cipőddel. A kabátod zsebeiben néhány kisebb holmit, pár apróságot is elrejthetsz még.
10. Duty free zacskó
Ha vásárolsz valamit a biztonsági ellenőrzés után, azt a duty free boltban kapott táskában a kézipoggyászodon felül felviheted a repülőgépre. Érdemes ilyenkor egy nagyobb méretű táskát kérni a pénztárnál, hogy akár bele tudd tenni a várakozás közben levetett kabátod is.
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