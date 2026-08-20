Kézipoggyásszal utazol? 10 tipp, hogy minél több holmid elférjen benne

Amíg az ország az augusztus 20-i ünnepségekre, valamint a Duna feletti fényshow-ra és tűzijátékra készül, addig szép számmal akadnak olyanok is, akik inkább maguk mögött hagynák a városi forgatagot a hosszú hétvégére. Egyesek belföldi wellness-szállodákba vágynak, mások inkább a határon túlra tekintenek és egy európai tengerparton, netán egy gyönyörű történelmi városban vágyják a pihenést. Bárhogy is legyen, alább olyan tippeket hoztunk, amelyek abban segítenek, hogy egyetlen hátizsákba be lehessen zsúfolni 4-5 napi, akár egy egész heti holmit. Ezekkel a tanácsokkal holt biztos, hogy pofonegyszerű, egyben hatékony lesz a kézipoggyász pakolása!

A kis méretű kézipoggyász pakolása gyors és hatékony lehet, ha megfogadunk néhány jól bevált tippet.

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Kézipoggyász pakolása okosan

A hátizsákok méretének megfelelő, a gépekre ingyenesen felvihető kézipoggyászok mérete átlagosan 40 x 30 x 20-as, vagyis 40 centiméter magas, 30 centi széles (szemből) és 20 centi mély (oldalról). Ezek a méretek a diszkont légitársaságoknál változók lehetnek, a legkényelmesebben az easyJet járataira pakolhatunk. Náluk 45 x 36 x 20 a megengedett méret. Bármelyik nagyságú poggyászt is vihessük magunkkal, az alábbi tippekkel mindegyikbe hatékonyan bepakolhatjuk a hosszú hétvégére szükséges ruháinkat, eszközeinket, ingóságainkat.

1. Rétegesen pakolj

A táska aljára az olyan nehéz dolgok kerüljenek, mint például a váltócipők és a nesszeszer. Ezekre pakold a ruhákat, majd legfelülre az első napra szükséges holmikat, illetve a külön kis zacskóba csomagolt, 100 ml-t nem meghaladó folyadékokat, kozmetikumokat.

2. A cipő, mint tároló

A cipőbe is rakhatsz dolgokat, így helyet spórolhatsz. A zoknik, esetleg különféle töltők, amelyekre útközben nincs szükséged, belekerülhetnek a lábbelibe, akárcsak az alsóneműk és az övek.

3. Tekerd, ne hajtogasd

Az összehajtogatásuknál sokkal hatékonyabb a ruhák feltekerése. Szorosan göngyölítsd fel azokat, és úgy pakold be a táskába. Így kevesebb helyet foglalnak, ezért több elfér belőlük, nem mellesleg kevésbé is gyűrődnek össze.

4. Használj kompressziós táskákat

Az úgynevezett kompressziós táskák 20-40 százalékkal is csökkenthetik a ruhák térfogatát. Egyszerűen csak tedd bele a csomagokba a ruháid, zárd le, majd szívd ki a táskákból a levegőt. A módszerrel nemcsak több holmit vihetsz magaddal és helyet spórolhatsz meg a táskában, hanem könnyebben rendszerezheted is azt.