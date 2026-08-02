Ezt az 5 dolgot sose tedd a feladott bőröndbe – pórul járhatsz

- Szigorú szabályok: a lítium-ionos akkumulátorokat, powerbankokat és e-cigarettákat tűzveszély miatt tilos a feladott bőröndbe tenni.
- Egészség és biztonság: a rendszeresen szedett vényköteles gyógyszereknek és az értéktárgyaknak mindig a kabinban a helyük a lehetséges csomagkésések miatt.
- Kényelmi alapfelszerelés: a telefontöltő, az adapter, és egy váltó fürdőruha elengedhetetlen a kézipoggyászban, hogy a megérkezés zökkenőmentes legyen.
A repülős utazások során a kézipoggyász tartalmának helyes összeállítása kulcsfontosságú a zökkenőmentes célba éréshez. Sok utas igyekszik minél több holmit a feladott bőröndbe pakolni, hogy a repülőtéren kevesebb csomagot kelljen magával cipelnie. A tapasztalatok szerint azonban a feladott csomagoknál mindig fennáll a késés, a sérülés vagy a csomag elkeveredésének veszélye. A légitársaságok, mint a Jet2, a Ryanair és a TUI, éppen ezért rendszeresen közzéteszik az erre vonatkozó iránymutatásaikat. Bizonyos tárgyak esetében ráadásul nemcsak kényelmi szempontok, hanem szigorú repülésbiztonsági előírások is tiltják a raktérben való szállítást.
Milyen tárgyak kerüljenek a kézipoggyászba a feladott bőrönd helyett?
Vényköteles gyógyszerek
Habár a feladott csomagok túlnyomó többsége megérkezik a célállomásra, az átmeneti csúszások és csomagelkeveredések rendszeresek a nagy forgalmú repülőtereken. Ha a rendszeresen szedett orvosságok a feladott bőröndben maradnak, a csúszás miatt az utas létfontosságú adagokat hagyhat ki. Amennyiben a gyógyszer mégis elvész az út során, a helyi gyógyszertárakban érdemes azonnal segítséget kérni a sürgősségi pótlás beszerzéséhez.
Akkumulátorok és elektronikai eszközök
A lítium-ion akkumulátorral működő eszközök, mint a hordozható, tölthető akkumulátorok, a powerbankok és az e-cigaretták szállítása szigorúan korlátozott. Ezek az eszközök a raktérben tűzveszélyesnek minősülnek, ezért a légitársaságok kivétel nélkül megtiltják a feladott poggyászban való elhelyezésüket. A Ryanair és a Jet2 például legfeljebb 15 darab személyes elektronikai eszközt engedélyez utasonként, a powerbankok kapacitása pedig nem haladhatja meg a 100 Wh-s értéket.
Értéktárgyak és készpénz
Az ékszereket, a nagyobb összegű készpénzt és a drága műszaki cikkeket sosem szabad a feladott csomagba tenni. A szállítás során a bőröndök komoly fizikai hatásnak vannak kitéve, így a törékeny és értékes tárgyak könnyen megsérülhetnek. Ráadásul az utasbiztosítások gyakran csak korlátozott összeghatárig térítik meg a feladott csomagban keletkezett károkat vagy hiányokat.
Fürdőruha
Tengerparti vagy strandolós utazás esetén rendkívül praktikus, ha a fürdőruhát nem a feladott bőrönd mélyére csomagoljuk. Így ha a feladott csomag késve érkezik meg, az utasnak nem kell a szállodában várakoznia a poggyászára. Ezzel a megoldással már a szoba elfoglalása előtt vagy a csomag megérkezéséig is elkezdheti a pihenést a tengerparton vagy a medence mellett.
Telefontöltő és hálózati adapter
A megérkezést követően a telefon akkumulátora általában lemerülőben van, a kommunikációhoz és a navigációhoz viszont azonnal szükség lehet a készülékre. Ha a töltő és a célországnak megfelelő adapter a kabinba felvitt táskában van, a feladott bőrönd elkeveredése esetén is biztonságban érezhetjük magunkat, hiszen a készülékünket gond nélkül a hálózathoz csatlakoztathatjuk a repülőtérre vagy a szálláshelyre érve – írja a Mirror.
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