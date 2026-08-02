Ezt az 5 dolgot sose tedd a feladott bőröndbe – pórul járhatsz

Szigorú szabályok: a lítium-ionos akkumulátorokat, powerbankokat és e-cigarettákat tűzveszély miatt tilos a feladott bőröndbe tenni.

a lítium-ionos akkumulátorokat, powerbankokat és e-cigarettákat tűzveszély miatt tilos a feladott bőröndbe tenni. Egészség és biztonság: a rendszeresen szedett vényköteles gyógyszereknek és az értéktárgyaknak mindig a kabinban a helyük a lehetséges csomagkésések miatt.

a rendszeresen szedett vényköteles gyógyszereknek és az értéktárgyaknak mindig a kabinban a helyük a lehetséges csomagkésések miatt. Kényelmi alapfelszerelés: a telefontöltő, az adapter, és egy váltó fürdőruha elengedhetetlen a kézipoggyászban, hogy a megérkezés zökkenőmentes legyen.

A repülős utazások során a kézipoggyász tartalmának helyes összeállítása kulcsfontosságú a zökkenőmentes célba éréshez. Sok utas igyekszik minél több holmit a feladott bőröndbe pakolni, hogy a repülőtéren kevesebb csomagot kelljen magával cipelnie. A tapasztalatok szerint azonban a feladott csomagoknál mindig fennáll a késés, a sérülés vagy a csomag elkeveredésének veszélye. A légitársaságok, mint a Jet2, a Ryanair és a TUI, éppen ezért rendszeresen közzéteszik az erre vonatkozó iránymutatásaikat. Bizonyos tárgyak esetében ráadásul nemcsak kényelmi szempontok, hanem szigorú repülésbiztonsági előírások is tiltják a raktérben való szállítást.

Kézipoggyász szabályok: bizonyos tárgyak jobb, ha mindig kéznél vannak repüléskor. Fotó: Shutterstock

Milyen tárgyak kerüljenek a kézipoggyászba a feladott bőrönd helyett?

Vényköteles gyógyszerek

Habár a feladott csomagok túlnyomó többsége megérkezik a célállomásra, az átmeneti csúszások és csomagelkeveredések rendszeresek a nagy forgalmú repülőtereken. Ha a rendszeresen szedett orvosságok a feladott bőröndben maradnak, a csúszás miatt az utas létfontosságú adagokat hagyhat ki. Amennyiben a gyógyszer mégis elvész az út során, a helyi gyógyszertárakban érdemes azonnal segítséget kérni a sürgősségi pótlás beszerzéséhez.

Akkumulátorok és elektronikai eszközök

A lítium-ion akkumulátorral működő eszközök, mint a hordozható, tölthető akkumulátorok, a powerbankok és az e-cigaretták szállítása szigorúan korlátozott. Ezek az eszközök a raktérben tűzveszélyesnek minősülnek, ezért a légitársaságok kivétel nélkül megtiltják a feladott poggyászban való elhelyezésüket. A Ryanair és a Jet2 például legfeljebb 15 darab személyes elektronikai eszközt engedélyez utasonként, a powerbankok kapacitása pedig nem haladhatja meg a 100 Wh-s értéket.