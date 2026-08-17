Mesés szecesszió és pusztai romantika: fedezd fel Kiskunfélegyházát

Szecesszió és történelem: Zsolnay-kerámiás Városháza, ódon templomok és a Petőfi-hagyomány vár a főtéren.

Zsolnay-kerámiás Városháza, ódon templomok és a Petőfi-hagyomány vár a főtéren. Hűsítő pihenés: árnyas platánsorok, parkerdő és termálvizes strandfürdő gondoskodik a nyári felfrissülésről.

árnyas platánsorok, parkerdő és termálvizes strandfürdő gondoskodik a nyári felfrissülésről. Kiskunsági kalandok: a közvetlen közelben Bugacpuszta, a Péteri-tó és Tiszaalpár kínál felejthetetlen programot.

Kiskunfélegyháza látnivalói és a város sajátos, nyugalmat árasztó atmoszférája garanciát jelent arra, hogy a látogató kiszakadjon a mindennapi hajszából. A platánsorok alatt vezető sétányok, a virágos terek és a patinás épületek olyan környezetet teremtenek, ahol a nyári hőségben sem megerőltető a városnézés. A főtér teraszain lassan kortyolt kávé, a fagylaltillat és a helyiek vendégszeretete azonnal megteremti az igazi alföldi pihenés alapját.

Kiskunfélegyháza látnivalói közül kiemelkedik a Zsolnay-kerámiákkal díszített, a magyaros szecesszió stílusában épült Városháza Fotó: Shutterstock

Kiskunfélegyháza látnivalói, amelyeket érdemes felfedezni egy nyári hétvégén

A városközpontba érkezve az első pillantás a Városházára esik, amely a magyaros szecesszió egyik legszebb példája. Zsolnay kerámiadíszei, szimmetrikus formái és színes tetőcserepei ragyognak a nyári napsütésben. A közvetlen közelében magasodó Sarlós Boldogasszony-templom, más néven az Öregtemplom, valamint a Szent István-plébániatemplom falai hűvös menedéket nyújtanak a kánikula idején, miközben a település gazdag egyházi múltjáról mesélnek a betérőknek.

Kiskunfélegyháza egyik legszebb temploma a Szent István-plébániatemplom, amely 1873-1880 között, neoreneszánsz stílusban épült Fotó: Wikipédia

Petőfi emlékezet Kiskunfélegyházán és az alföldi múlt nyomában

A város ezer szállal kötődik Petőfi Sándorhoz, aki gyerekkorának legszebb éveit töltötte itt. A költő emlékét őrző múzeumházban, a Petőfi Sándor Emlékházban megelevenednek a XIX. századi mezővárosi élet mindennapjai.

A kiskunfélegyházi Hattyú-ház, amelynek mészárszékét az 1820-as években Petőfi Sándor édesapja, Petrovics István bérelte

Fotó: Wikipédia

A Kiskun Múzeum pedig az egykori Kiskun Kapitányság patinás épületében várja a látogatókat: a helytörténeti gyűjtemény mellett az udvaron álló Pajkos-Szabó-féle műemlék szélmalom ad teljesen autentikus hátteret a sétához.

A kulturális élmények után a fizikai felfrissülésé a főszerep. A helyi strand- és gyógyfürdő árnyas fái, szabadtéri medencéi és gyógyvize tökéletes lehetőséget nyújt a hűsölésre. Aki pedig a természet csöndjére vágyik, a város szélén elterülő Parkerdő lombozata alatt, a kiépített sétányokon és tanösvényeken találhat igazi menedéket a nyári meleg elől.