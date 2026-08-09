Íme, ezek a legizgalmasabb labirintusok Magyarországon

- Családi program, romantikus kirándulás vagy baráti kihívás? A hazánkban fellelhető útvesztők minden korosztályt megszólítanak.
- A sövénylabirintusoktól a hatalmas kukoricamezőkig számos különleges helyszín vár országszerte.
- Az 5 legizgalmasabb bármikor felfedezhető.
A mai digitális világban egy szabadtéri útvesztő azért válhat igazán vonzó programmá, mert kiválóan ötvözi a természetközeli élményeket az interaktív szórakozással. A labirintusok leleményesen kialakított útvonalai és az azokhoz szervesen kapcsolódó ügyességi játékok igazi kihívást jelentenek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A klasszikus bolyongást az olyan kiegészítő programok teszik felejthetetlenné, mint az éjszakai túrák vagy a helyi gasztronómiai különlegességek kóstolása.
Labirintusok Magyarországon, ahol garantált az eltévedés öröme
Van valami különleges varázsa annak, amikor egy kicsit elveszünk. A labirintusok egyszerre teszik próbára a logikánkat, az irányérzékünket és a türelmünket, miközben remek kikapcsolódást nyújtanak. Akár sövények között bolyongunk, akár több hektáros kukoricatáblából keressük a kijáratot, minden útvesztő más élményt tartogat.
Ráadásul sok helyen rejtvények, ügyességi feladatok, kilátók vagy esti programok teszik még izgalmasabbá a kalandot.
Alább összegyűjtöttük Magyarország legérdekesebb labirintusait, amelyeket érdemes még a nyáron felkeresni!
Kiszombori kukorica-útvesztő – minden évben új kihívás
A kiszombori kukorica-útvesztő évek óta az ország egyik legismertebb nyári attrakciója, ami nem véletlen: minden szezonban teljesen új tematikával és útvonallal várja a látogatókat. Az útvesztő kialakítása mindig valamilyen különleges ötletre épül, így azok is új élményekkel gazdagodhatnak, akik rendszeresen visszatérnek.
A bolyongás közben több állomáson rejtvényekkel és játékos feladatokkal találkozhatunk, a helyes megfejtéseket pedig ajándékokkal jutalmazzák. A nyári hétvégéken sorsolások is színesítik a programot, így a szerencsések értékes nyereményekkel térhetnek haza.
Csillagösvény Élménypark, Ópusztaszer – a legendák nyomában
Ha igazán különleges labirintusra vágyunk, Ópusztaszeren érdemes kezdenünk. Itt található Európa harmadik legnagyobb sövénylabirintusa, amelyet fagyalból alakítottak ki, alaprajza pedig a magyar mondavilág ikonikus csodaszarvasát idézi.
A hosszú, kanyargó ösvényeket hidak, kilátók, valamint a magyar történelemhez és kultúrához kapcsolódó interaktív játékok teszik még izgalmasabbá. A kisebb gyerekek sem maradnak élmények nélkül, hiszen számukra külön fűzfafonat-labirintust alakítottak ki.
Az Andrássy-kastély labirintusa, Tiszadob
Kevés olyan hely van Magyarországon, ahol a természet, a történelem és a kertművészet ennyire harmonikusan találkozik. A tiszadobi Andrássy-kastély parkjában egy gondosan megtervezett tiszafa- és bukszussövény-labirintus várja a látogatókat. Az útvesztő kialakítása a görög mitológia világát idézi, de tökéletesen illeszkedik a romantikus kastélypark hangulatához is.
A balatoni Mutschler Birtok kukorica labirintusa
Ha a balatoni pihenést szeretnénk egy kis kalanddal feldobni, érdemes felkeresni a Mutschler Birtok kukorica labirintusát. A hatalmas kukoricásban kialakított pálya nem csupán a tájékozódási képességünket teszi próbára, hanem remek családi programot is kínál.
A természet közelsége, a játékos kihívások és a nyári hangulat együtt garantálják, hogy az itt eltöltött idő minden korosztály számára emlékezetes élmény legyen.
Katicatanya, ahol a labirintus csak a jéghegy csúcsa
A Somogy vármegyei Zselicben található Katicatanya igazi családi élménypark, ahol a labirintus csak egy a számtalan kipróbálható program közül. Az útvesztő kellően izgalmas kihívást kínál, de szükség esetén vészkijáratok is segítik a kisgyerekes családokat.
A bolyongás után sem kell hazasietni: ugrálódomb, kézikomp, gokartpálya, vízijátékok, csúszdák, vízibicikli és még számos kültéri, illetve beltéri program gondoskodik arról, hogy egy teljes napot is könnyedén eltölthessünk itt.
Íme egy kis kedvcsináló a kukorica-labirintushoz: