Íme, ezek a legizgalmasabb labirintusok Magyarországon

Családi program, romantikus kirándulás vagy baráti kihívás? A hazánkban fellelhető útvesztők minden korosztályt megszólítanak.

A sövénylabirintusoktól a hatalmas kukoricamezőkig számos különleges helyszín vár országszerte.

Az 5 legizgalmasabb bármikor felfedezhető.

A mai digitális világban egy szabadtéri útvesztő azért válhat igazán vonzó programmá, mert kiválóan ötvözi a természetközeli élményeket az interaktív szórakozással. A labirintusok leleményesen kialakított útvonalai és az azokhoz szervesen kapcsolódó ügyességi játékok igazi kihívást jelentenek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A klasszikus bolyongást az olyan kiegészítő programok teszik felejthetetlenné, mint az éjszakai túrák vagy a helyi gasztronómiai különlegességek kóstolása.

Labirintusok útján: kiszombori kukorica-útvesztõ

Fotó: MW archív

Labirintusok Magyarországon, ahol garantált az eltévedés öröme

Van valami különleges varázsa annak, amikor egy kicsit elveszünk. A labirintusok egyszerre teszik próbára a logikánkat, az irányérzékünket és a türelmünket, miközben remek kikapcsolódást nyújtanak. Akár sövények között bolyongunk, akár több hektáros kukoricatáblából keressük a kijáratot, minden útvesztő más élményt tartogat.

Ráadásul sok helyen rejtvények, ügyességi feladatok, kilátók vagy esti programok teszik még izgalmasabbá a kalandot.

Alább összegyűjtöttük Magyarország legérdekesebb labirintusait, amelyeket érdemes még a nyáron felkeresni!

Kiszombori kukorica-útvesztő – minden évben új kihívás

A kiszombori kukorica-útvesztő évek óta az ország egyik legismertebb nyári attrakciója, ami nem véletlen: minden szezonban teljesen új tematikával és útvonallal várja a látogatókat. Az útvesztő kialakítása mindig valamilyen különleges ötletre épül, így azok is új élményekkel gazdagodhatnak, akik rendszeresen visszatérnek.

A bolyongás közben több állomáson rejtvényekkel és játékos feladatokkal találkozhatunk, a helyes megfejtéseket pedig ajándékokkal jutalmazzák. A nyári hétvégéken sorsolások is színesítik a programot, így a szerencsések értékes nyereményekkel térhetnek haza.

A kiszombori kukorica-útvesztõ madártávlatból

Fotó: MW archív

Csillagösvény Élménypark, Ópusztaszer – a legendák nyomában

Ha igazán különleges labirintusra vágyunk, Ópusztaszeren érdemes kezdenünk. Itt található Európa harmadik legnagyobb sövénylabirintusa, amelyet fagyalból alakítottak ki, alaprajza pedig a magyar mondavilág ikonikus csodaszarvasát idézi.