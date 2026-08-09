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Útvesztő

Íme, ezek a legizgalmasabb labirintusok Magyarországon

5 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Sokkal többet nyújtanak egy kalandos sétánál hazánk szabadtéri útvesztői: egyszerre jelentenek kihívást, közös családi és baráti élményt, valamint aktív kikapcsolódást. Legyen szó sövényből kialakított történelmi labirintusokról vagy kukoricából alkotott terepről, Magyarországon számos olyan helyet találunk, ahol örömmel tévedhetünk el egy kis időre.
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  • Családi program, romantikus kirándulás vagy baráti kihívás? A hazánkban fellelhető útvesztők minden korosztályt megszólítanak. 
  • A sövénylabirintusoktól a hatalmas kukoricamezőkig számos különleges helyszín vár országszerte.
  • Az 5 legizgalmasabb bármikor felfedezhető.

A mai digitális világban egy szabadtéri útvesztő azért válhat igazán vonzó programmá, mert kiválóan ötvözi a természetközeli élményeket az interaktív szórakozással. A labirintusok leleményesen kialakított útvonalai és az azokhoz szervesen kapcsolódó ügyességi játékok igazi kihívást jelentenek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A klasszikus bolyongást az olyan kiegészítő programok teszik felejthetetlenné, mint az éjszakai túrák vagy a helyi gasztronómiai különlegességek kóstolása.

Labirintusok és kalandorok
Labirintusok útján: kiszombori kukorica-útvesztõ
Fotó: MW archív

Labirintusok Magyarországon, ahol garantált az eltévedés öröme

Van valami különleges varázsa annak, amikor egy kicsit elveszünk. A labirintusok egyszerre teszik próbára a logikánkat, az irányérzékünket és a türelmünket, miközben remek kikapcsolódást nyújtanak. Akár sövények között bolyongunk, akár több hektáros kukoricatáblából keressük a kijáratot, minden útvesztő más élményt tartogat. 

Ráadásul sok helyen rejtvények, ügyességi feladatok, kilátók vagy esti programok teszik még izgalmasabbá a kalandot.

Alább összegyűjtöttük Magyarország legérdekesebb labirintusait, amelyeket érdemes még a nyáron felkeresni!

Kiszombori kukorica-útvesztő – minden évben új kihívás

A kiszombori kukorica-útvesztő évek óta az ország egyik legismertebb nyári attrakciója, ami nem véletlen: minden szezonban teljesen új tematikával és útvonallal várja a látogatókat. Az útvesztő kialakítása mindig valamilyen különleges ötletre épül, így azok is új élményekkel gazdagodhatnak, akik rendszeresen visszatérnek.

A bolyongás közben több állomáson rejtvényekkel és játékos feladatokkal találkozhatunk, a helyes megfejtéseket pedig ajándékokkal jutalmazzák. A nyári hétvégéken sorsolások is színesítik a programot, így a szerencsések értékes nyereményekkel térhetnek haza.

Kiszombori kukorica-útvesztõ madártávlatból
A kiszombori kukorica-útvesztõ madártávlatból
Fotó: MW archív

Csillagösvény Élménypark, Ópusztaszer – a legendák nyomában

Ha igazán különleges labirintusra vágyunk, Ópusztaszeren érdemes kezdenünk. Itt található Európa harmadik legnagyobb sövénylabirintusa, amelyet fagyalból alakítottak ki, alaprajza pedig a magyar mondavilág ikonikus csodaszarvasát idézi.

A hosszú, kanyargó ösvényeket hidak, kilátók, valamint a magyar történelemhez és kultúrához kapcsolódó interaktív játékok teszik még izgalmasabbá. A kisebb gyerekek sem maradnak élmények nélkül, hiszen számukra külön fűzfafonat-labirintust alakítottak ki.

Csillagösvény Élménypark, Ópusztaszer
Ópusztaszer, Csillagösvény: térképpel és fejtörőkkel telik az idő.
Fotó: MW archív

Az Andrássy-kastély labirintusa, Tiszadob

Kevés olyan hely van Magyarországon, ahol a természet, a történelem és a kertművészet ennyire harmonikusan találkozik. A tiszadobi Andrássy-kastély parkjában egy gondosan megtervezett tiszafa- és bukszussövény-labirintus várja a látogatókat. Az útvesztő kialakítása a görög mitológia világát idézi, de tökéletesen illeszkedik a romantikus kastélypark hangulatához is. 

Az Andrássy-kastély labirintusa, Tiszadob
Az Andrássy-kastély labirintusa olyan, mintha egy mesebeli palotába érkeznénk.
Fotó: MW archív

A balatoni Mutschler Birtok kukorica labirintusa

Ha a balatoni pihenést szeretnénk egy kis kalanddal feldobni, érdemes felkeresni a Mutschler Birtok kukorica labirintusát. A hatalmas kukoricásban kialakított pálya nem csupán a tájékozódási képességünket teszi próbára, hanem remek családi programot is kínál.

A természet közelsége, a játékos kihívások és a nyári hangulat együtt garantálják, hogy az itt eltöltött idő minden korosztály számára emlékezetes élmény legyen.

Katicatanya, ahol a labirintus csak a jéghegy csúcsa

A Somogy vármegyei Zselicben található Katicatanya igazi családi élménypark, ahol a labirintus csak egy a számtalan kipróbálható program közül. Az útvesztő kellően izgalmas kihívást kínál, de szükség esetén vészkijáratok is segítik a kisgyerekes családokat. 

A bolyongás után sem kell hazasietni: ugrálódomb, kézikomp, gokartpálya, vízijátékok, csúszdák, vízibicikli és még számos kültéri, illetve beltéri program gondoskodik arról, hogy egy teljes napot is könnyedén eltölthessünk itt.

 

A katicatanyai kukorica labirintusban barangoló gyerekek
Katicatanya: igazi élmény nyárra
Fotó: MW archív

Íme egy kis kedvcsináló a kukorica-labirintushoz:

 

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