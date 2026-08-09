Képeslapra illő helyszínek: mutatjuk a legszebb panorámájú kilátókat

- Augusztusban is érdemes útra kelni: a hazai kilátók hűsítő erdei környezetben kínálnak lenyűgöző élményeket.
- A Dunakanyartól a Balaton tanúhegyeiig számos csodálatos panoráma várja a kirándulókat.
- Öt ikonikus, könnyen megközelíthető helyszínt mutatunk be, ahonnan a legszebb kilátás nyílik az országra.
A nyár utolsó hónapja kiváló alkalmat kínál arra, hogy bakancsot húzzunk és nyakunkba vegyük az országot. A természetjárás során szinte minden tájegységben találunk olyan kiemelkedő pontokat, ahonnan teljes pompájában csodálhatjuk meg a környező hegyeket, folyókat és tavakat. Ezeken a természetes helyszíneken tárulnak elénk Magyarország legszebb panorámái, amelyekért megéri megmászni a meredekebb emelkedőket is.
Hol találhatók az ország legjobb kilátói és Magyarország legszebb panorámái?
Az alábbiakban öt olyan ikonikus kilátót mutatunk be, ahol a lenyűgöző látvány garantáltan feledteti a túrázás fáradalmait.
Prédikálószéki-kilátó (Visegrádi-hegység)
A Visegrádi-hegység 639 méter magas csúcsán álló, faépítésű Prédikálószéki-kilátóról a Dunakanyar ikonikus, patkó alakú kanyarulatára nyílik közvetlen rálátás. A Dömösről induló, sziklás Vadálló-köveken át vezető meredek túraútvonal leküzdése után a csúcsra érve a Börzsöny vonulatai és a visegrádi fellegvár látványa fogadja a kirándulókat. A háromszintes építmény tetején meteorológiai állomás és webkamera is működik, az alatta lévő pihenőhely pedig ideális helyszín a lazításra.
Galya-kilátó, új nevén Thuróczy-kilátó (Mátra)
A Mátra 960 méter magas Péter hegyese csúcsán magasodó, átalakított andezit-torony az ország legmagasabban fekvő, kifejezetten kilátónak épült szerkezete. A harminc méter magas építmény tetejéről 360 fokos körpanoráma nyílik a Bükkre, a Cserhátra és a Börzsönyre, sőt tiszta időben a Magas-Tátra csúcsai is jól kivehetők. A díjnyertes építészeti megoldással felújított torony különlegessége, hogy a belsejében kényelmes bivakszállások is helyet kaptak a túrázók számára.
Írott-kő kilátó (Kőszegi-hegység)
A Kőszegi-hegység és egyben a Dunántúl legmagasabb pontján, 884 méteren álló kőkilátó pontosan a magyar-osztrák államhatáron terül el. A terméskőből emelt építmény közepén húzódó határvonal miatt a torony belsejében lépkedve egy pillanat alatt átléphetünk Ausztriába. A legfelső teraszról tiszta nyári időben a Fertő-tó víztükre és az osztrák Alpok keleti nyúlványai is tisztán látszanak.
Gömbkilátó (Balatonboglár)
A Balatonboglár feletti Várdombon álló, tizenöt méter átmérőjű alumínium Gömbkilátó eredetileg a brüsszeli világkiállításra készült, majd a XX. század második felében került jelenlegi helyére. A sajátos formájú építményből páratlan rálátás nyílik a Balaton északi partjának tanúhegyeire a Badacsonytól egészen a Tihanyi-félszigetig. Esti kivilágításban és nappali napsütésben egyaránt különleges élményt nyújt a tó vizének és a somogyi domboknak a látványa.
Boldog Özséb-kilátó (Pilis-tető)
A Pilis legmagasabb pontján, 756 méteres tengerszint feletti magasságban álló kör alakú Boldog Özséb-kilátó egy korábbi katonai meteorológiai torony átépítésével jött létre. A fa burkolattal ellátott építmény tetejéről a Pilis és a Visegrádi-hegység vonulatai mellett a Budai-hegység csúcsai és a Zsámbéki-medence is a látogatók elé tárul. A pálos rend alapítójáról elnevezett torony környezetében padok és tűzrakó helyek várják a túrázókat a csúcsra vezető zöld jelzésű turistaút végén.