Képeslapra illő helyszínek: mutatjuk a legszebb panorámájú kilátókat

Augusztusban is érdemes útra kelni: a hazai kilátók hűsítő erdei környezetben kínálnak lenyűgöző élményeket.

A Dunakanyartól a Balaton tanúhegyeiig számos csodálatos panoráma várja a kirándulókat.

Öt ikonikus, könnyen megközelíthető helyszínt mutatunk be, ahonnan a legszebb kilátás nyílik az országra.

A nyár utolsó hónapja kiváló alkalmat kínál arra, hogy bakancsot húzzunk és nyakunkba vegyük az országot. A természetjárás során szinte minden tájegységben találunk olyan kiemelkedő pontokat, ahonnan teljes pompájában csodálhatjuk meg a környező hegyeket, folyókat és tavakat. Ezeken a természetes helyszíneken tárulnak elénk Magyarország legszebb panorámái, amelyekért megéri megmászni a meredekebb emelkedőket is.

A patkó alakú Dunakanyar nyilvánvalóan Magyarország legszebb panorámái közé tartozik. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Hol találhatók az ország legjobb kilátói és Magyarország legszebb panorámái?

Az alábbiakban öt olyan ikonikus kilátót mutatunk be, ahol a lenyűgöző látvány garantáltan feledteti a túrázás fáradalmait.

Prédikálószéki-kilátó (Visegrádi-hegység)

A Visegrádi-hegység 639 méter magas csúcsán álló, faépítésű Prédikálószéki-kilátóról a Dunakanyar ikonikus, patkó alakú kanyarulatára nyílik közvetlen rálátás. A Dömösről induló, sziklás Vadálló-köveken át vezető meredek túraútvonal leküzdése után a csúcsra érve a Börzsöny vonulatai és a visegrádi fellegvár látványa fogadja a kirándulókat. A háromszintes építmény tetején meteorológiai állomás és webkamera is működik, az alatta lévő pihenőhely pedig ideális helyszín a lazításra.

Galya-kilátó, új nevén Thuróczy-kilátó (Mátra)

A Mátra 960 méter magas Péter hegyese csúcsán magasodó, átalakított andezit-torony az ország legmagasabban fekvő, kifejezetten kilátónak épült szerkezete. A harminc méter magas építmény tetejéről 360 fokos körpanoráma nyílik a Bükkre, a Cserhátra és a Börzsönyre, sőt tiszta időben a Magas-Tátra csúcsai is jól kivehetők. A díjnyertes építészeti megoldással felújított torony különlegessége, hogy a belsejében kényelmes bivakszállások is helyet kaptak a túrázók számára.

Írott-kő kilátó (Kőszegi-hegység)

A Kőszegi-hegység és egyben a Dunántúl legmagasabb pontján, 884 méteren álló kőkilátó pontosan a magyar-osztrák államhatáron terül el. A terméskőből emelt építmény közepén húzódó határvonal miatt a torony belsejében lépkedve egy pillanat alatt átléphetünk Ausztriába. A legfelső teraszról tiszta nyári időben a Fertő-tó víztükre és az osztrák Alpok keleti nyúlványai is tisztán látszanak.