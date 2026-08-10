Positano: ezért rajonganak az Amalfi-part legelbűvölőbb városáért

Positano az Amalfi-part legismertebb települése, amely színes házaival és lenyűgöző panorámájával vált világhírűvé.

A város a romantikus hangulat, a kiváló gasztronómia és a mediterrán életérzés miatt a turisták és hírességek kedvelt úti célja.

A Santa Maria Assunta-templom, a Spiaggia Grande és a Fornillo strand a település legnépszerűbb látnivalói közé tartozik.

A meredek sziklák oldalába épült házsorok, a türkizkék tenger és a virágokkal szegélyezett sikátorok együtt olyan látványt nyújtanak, amelyet nehéz elfelejteni. Positano egykor csendes halászfalu volt, ma pedig az Amalfi-part egyik legnépszerűbb üdülőhelye, ahol a hagyományos olasz életérzés találkozik az eleganciával és a luxussal.

Positano egyik elegáns strandja az Amalfi-parton

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Positano, az Amalfi-part ékköve

A város hangulatos tengerparti éttermei, panorámás teraszai, exkluzív butikjai és lassú mediterrán életstílusa miatt sokan úgy érzik, itt valóban megtapasztalható a „la dolce vita”. Napközben strandolás, hajókirándulások és utcai séták várják a látogatókat, esténként pedig a naplemente fényei között megtelnek az éttermek és a hangulatos bárok.

A hírességek kedvenc olasz úti célja

Positano már az 1950-es évektől kezdve a művészek, írók és filmsztárok kedvelt menedéke. Az amerikai író, John Steinbeck egyik cikkében úgy fogalmazott, hogy Positano olyan hely, amelytől nehéz elszakadni, és amely még azután is álomszerűnek tűnik, hogy az ember elutazott onnan.

A városban az évek során megfordult Pablo Picasso, Elizabeth Taylor, Paul Klee és Franco Zeffirelli is. Napjainkban is gyakran választják nyaralásuk helyszínéül világsztárok, akik értékelik a település elegáns, mégis diszkrét hangulatát.

Hangulatos utcáit elegáns butikok és kézműves üzletek szegélyezik. Fotó: Arl_a / Shutterstock

Egy falat citromos mennyország

A helyi gasztronómia egyik legismertebb desszertje a Delizia al limone, amely a híres amalfi citromokból készülő krémes sütemény.

Szinte minden cukrászdában megtalálható, puha piskótából készül, citromkrémmel töltik meg, majd könnyű citromos tejszínhabbal vonják be.

Delizia al limone, Positano híres citromos süteménye

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A sós fogások közül érdemes megkóstolni a Scialatielli ai frutti di mare nevű, friss tengeri herkentyűkkel tálalt kézműves tésztát, ami pedig az italokat illeti, a környék legismertebb itala a Limoncello, amelyet az Amalfi-part citromjaiból készítenek. Positanóban számos családi manufaktúra saját recept alapján állítja elő.