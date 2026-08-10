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mediterrán hangulat

Positano: ezért rajonganak az Amalfi-part legelbűvölőbb városáért

7 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Az Amalfi-parton egymást érik a festői kisvárosok, de kevés hely rendelkezik olyan különleges atmoszférával, mint ez a sziklákra épült tengerparti település. Positano színes házaival, mediterrán hangulatával és lélegzetelállító panorámájával méltán számít Olaszország egyik legismertebb úti céljának.
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mediterrán hangulatpositanoAmalfi-partutazásOlaszországnyaralás
  • Positano az Amalfi-part legismertebb települése, amely színes házaival és lenyűgöző panorámájával vált világhírűvé.
  • A város a romantikus hangulat, a kiváló gasztronómia és a mediterrán életérzés miatt a turisták és hírességek kedvelt úti célja.
  • A Santa Maria Assunta-templom, a Spiaggia Grande és a Fornillo strand a település legnépszerűbb látnivalói közé tartozik.

A meredek sziklák oldalába épült házsorok, a türkizkék tenger és a virágokkal szegélyezett sikátorok együtt olyan látványt nyújtanak, amelyet nehéz elfelejteni. Positano egykor csendes halászfalu volt, ma pedig az Amalfi-part egyik legnépszerűbb üdülőhelye, ahol a hagyományos olasz életérzés találkozik az eleganciával és a luxussal.

Positano egyik elegáns strandja az Amalfi-parton
Positano egyik elegáns strandja az Amalfi-parton
Fotó: BBA Photography / Shutterstock

Positano, az Amalfi-part ékköve

A város hangulatos tengerparti éttermei, panorámás teraszai, exkluzív butikjai és lassú mediterrán életstílusa miatt sokan úgy érzik, itt valóban megtapasztalható a „la dolce vita”. Napközben strandolás, hajókirándulások és utcai séták várják a látogatókat, esténként pedig a naplemente fényei között megtelnek az éttermek és a hangulatos bárok.

A hírességek kedvenc olasz úti célja

Positano már az 1950-es évektől kezdve a művészek, írók és filmsztárok kedvelt menedéke. Az amerikai író, John Steinbeck egyik cikkében úgy fogalmazott, hogy Positano olyan hely, amelytől nehéz elszakadni, és amely még azután is álomszerűnek tűnik, hogy az ember elutazott onnan.

A városban az évek során megfordult Pablo Picasso, Elizabeth Taylor, Paul Klee és Franco Zeffirelli is. Napjainkban is gyakran választják nyaralásuk helyszínéül világsztárok, akik értékelik a település elegáns, mégis diszkrét hangulatát.

Positano egyik utcája
Hangulatos utcáit elegáns butikok és kézműves üzletek szegélyezik. Fotó: Arl_a / Shutterstock

Egy falat citromos mennyország

A helyi gasztronómia egyik legismertebb desszertje a Delizia al limone, amely a híres amalfi citromokból készülő krémes sütemény. 

Szinte minden cukrászdában megtalálható, puha piskótából készül, citromkrémmel töltik meg, majd könnyű citromos tejszínhabbal vonják be.

Delizia al limone, Positano citromos süteménye
Delizia al limone, Positano híres citromos süteménye
Fotó: FVPhotography / Shutterstock

A sós fogások közül érdemes megkóstolni a Scialatielli ai frutti di mare nevű, friss tengeri herkentyűkkel tálalt kézműves tésztát, ami pedig az italokat illeti, a környék legismertebb itala a Limoncello, amelyet az Amalfi-part citromjaiból készítenek. Positanóban számos családi manufaktúra saját recept alapján állítja elő. 

Egy üveg Limoncello Positanóban
A helyben termesztett amalfi citromokból készülő Limoncello az Amalfi-part egyik legismertebb italkülönlegessége. Fotó: cgst26 / Shutterstock

Positano leghíresebb látnivalói

A városka legsűrűbben látogatott épülete a Santa Maria Assunta-templom, amely színes majolika kupolájával Positano jelképe. A part mentén található a Spiaggia Grande, a város legnépszerűbb strandja, ahonnan az egyik legszebb panoráma nyílik a meredek hegyoldalra épült házakra.

Akik nyugodtabb környezetre vágynak, néhány perces sétával elérhetik a csendesebb Fornillo strandot is, vagy egy hajókiránduláson felfedezhetik az Amalfi-part rejtett öbleit.

Santa Maria Assunta, Positano
A Santa Maria Assunta több korszak jegyeit ötvözi, de alapvetően barokk stílusú, mai formáját a 18. században nyerte el. Fotó: BrittanyO / Shutterstock

Positanóban az Il San Pietro di Positano számít a legexkluzívabb szállodának, ahol a nyári főszezonban egy éjszaka ára a 2-3 ezer eurót, vagyis a nagyjából 720 ezer–1,1 millió forintot is elérheti, míg a luxuslakosztályok ennél jóval drágábbak lehetnek.

Positano nem véletlenül szerepel annyi bakancslistán. Romantikus, elegáns és hamisítatlanul olasz, a természet szépsége és színessége, a gasztronómia és a mediterrán életérzés pedig olyan különleges élményt nyújt, amely miatt sokan újra és újra visszatérnek.

Még többet láthatsz Positanóból a videóban:

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