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utazási tippek

Ezzel a 3 egyszerű trükkel sokkal olcsóbban foglalhatsz repülőjegyet

10 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Vajon hogyan utazhatsz mesés külföldi tájakra anélkül, hogy teljesen lenulláznád a bankszámlád? A titok nyitja három szuper praktika, amellyel nagy eséllyel levadászhatók az olcsó repülőjegyek.
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  • Tudatos böngészéssel és néhány praktikával könnyedén lecsaphatsz a legolcsóbb repülőjegyekre.
  • Érdemes több lehetőséget összehasonlítani, mielőtt lefoglalod az utazást.
  • A folyamatban számos eszköz a segítségedre lehet.

Te is úgy gondolod, hogy az olcsó repülőjegyet kizárólag szerencsével lehet kifogni? A megfelelő időzítés és néhány bevált technika legalább ennyire fontos. Az utazók, főleg a Z-generáció tagjai, rendszeresen előrukkolnak olyan foglalási praktikákkal, amelyek segíthetnek a kedvezőbb ajánlatok megtalálásában – ezek pedig neked is jól jöhetnek. 

Olcsó repülőjegyeket kínáló légitársaság repülőgépe az égen
Egy olcsó repülőjegy a legjobb indok az utazásra. Fotó: Denis Belitsky / Shutterstock

Olcsó repülőjegy? Nem csak a szerencsén múlik, hogy rábbukkanj 

Habár nincs olyan módszer, amely minden esetben garantálja a legalacsonyabb árat, néhány trükk növelheti az esélyt, hogy a szokottnál előnyösebb ajánlatot találj.

Mire érdemes figyelni a repülőjegy-foglalás előtt?

1. Érdemes elkerülni a hétvégi foglalást, és inkább hétfőn vagy kedden böngészni az ajánlatokat. A tapasztalatok szerint ezek a napok kedvezőbb lehetőségeket kínálnak.

2. Böngéssz inkognitó vagy privát módban az interneten. Az influenszerek úgy tapasztalják, hogy így könnyebben összehasonlíthatók az árak anélkül, hogy a korábbi kereséseik befolyásolnák az ajánlatokat.

3. Ha néhány nappal korábban vagy később is el tudsz indulni, illetve nem ragaszkodsz mindenáron egyetlen indulási időponthoz, jelentős különbségeket tapasztalhatsz az árakban. Magyarországról indulva például sok esetben a bécsi repülőtér kínál kedvezőbb lehetőségeket bizonyos útvonalakon.

Ezek az online keresők szintén sokat segíthetnek

A repülőjegyek árainak összehasonlításában ma már számos online szolgáltatás nyújt segítséget. A légitársaságok egyik legnépszerűbb funkciója a legolcsóbb úti célok listázása arra az esetre, ha még nem döntötted el, hova szeretnél utazni. 

A Google Flights szintén hasznos eszköz, mert naptárnézete miatt könnyen áttekinthető, hogy mely napokon a legolcsóbb a repülőjegy. Emellett árfigyelőt is beállíthatsz, így értesítést kaphatsz, ha változik egy kiszemelt útvonal ára.

Érdemes az AZair oldalát is megnézni, amely elsősorban a fapados légitársaságok járatait kombinálja. Ennek köszönhetően olyan útvonalakat is találhatsz, amelyek nem minden esetben jelennek meg a nagyobb repülőjegy-keresők találatai között.

Olcsó repülőjegy applikációval
Az árfigyelő funkciók és appok segíthetnek a kedvezőbb repülőjegy-ajánlatok megtalálásában. Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

Tudatos böngészéssel sokat spórolhatsz

A közvetítő oldalak ajánlatai, az árfigyelők használata és a különböző keresőoldalak által nyújtott összehasonlítás jelentősen növelheti annak az esélyét, hogy kedvező repülőjegyet találj és spórolhass.

Tekintsd meg az alábbi videót is további tippekért:

@viktoria.zs ✈️ Így foglalok olcsóbban repjegyet! Kedd délelőtt vagy szerda hajnal – működik! 😎 Írj, ha érdekel, hova utaztam legutóbb 😉 #repjegy #utazástipp #olcsóutazás #travelhack #repülés ♬ eredeti hang - 𝑽𝒊𝒌𝒕𝒐́𝒓𝒊𝒂✈️ | traveler
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