Olcsó és izgalmas: újra népszerű a szocializmus kedvenc tengerpartja

Olcsó nyári alternatíva: a román tengerpart pénztárcabarát opciót kínál a túlárazott mediterrán célpontok helyett.

a román tengerpart pénztárcabarát opciót kínál a túlárazott mediterrán célpontok helyett. Elfeledett klasszikus: a szocializmus népszerű üdülőhelye a rendszerváltás után kiesett a köztudatból, de most megújulva várja a látogatókat.

a szocializmus népszerű üdülőhelye a rendszerváltás után kiesett a köztudatból, de most megújulva várja a látogatókat. Változatos kínálat: a luxus üdülőhelyektől a gyógyfürdőkön és a bulistrandokon át a bohém kempingekig mindenki megtalálja a neki valót.

A román tengerpart sokáig háttérbe szorult a hazai utazási tervekben, pedig egykor óriási népszerűségnek örvendett. A XX. század második felében, Bulgária mellett ez a térség jelentette a legelérhetőbb tengerparti nyaralást a szocializmus idején a magyar utazók számára. A rendszerváltást követően aztán a régió szinte teljesen kiesett a kollektív köztudatból, mivel a többség inkább a nyitottá váló nyugati vagy déli tengerpartok felé vette az irányt.

A román tengerpart ma is olcsó árakkal és változatos lehetőségekkel vár. Fotó: Shutterstock

Miért éri meg a román tengerpart a nyári szezonban?

Az utóbbi évek fejlesztései és a folyamatosan modernizált szálláshelyek miatt ismét érdemes számításba venni ezt az úti célt. Ma a Fekete-tenger romániai szakasza kiváló alternatíva mindazoknak, akik kedvező áron szeretnének homokos strandon pihenni, miközben elkerülnék a túlárazott mediterrán célpontokat.

Mamaia

Mamaia a leghíresebb és legfejlettebb üdülőhely a partvidéken; a Fekete-tenger és a Siutghiol-tó közötti keskeny szárazföldi sávon terül el. A hatalmas, finomhomokos strandok mellett élménypark, libegő és pezsgő éjszakai élet várja a látogatókat. Habár az árak itt magasabbak a szomszédos településekhez képest, a szolgáltatások minősége is a legmagasabb kategóriát képviseli.

Eforie Nord

Eforie Nord a második legnagyobb üdülőváros, amely a tenger és a gyógyhatású iszapjáról ismert Techirghiol-tó között fekszik. Családok és gyógyulni vágyók egyaránt kedvelik a nyugodt légköre, valamint a jól felszerelt kezelőközpontjai miatt. A lassan mélyülő víz és a széles homoksáv kifejezetten biztonságos környezetet teremt kisgyerekes pihenéshez.

Costinești

Costinești évtizedek óta a diákok és a fiatalok első számú találkozóhelye a tengerparton. A település híres a laza hangulatáról, az olcsó kifőzdéiről és a késő éjszakáig tartó szabadtéri bulijairól. A partvidék ikonikus jelképe a tengerben zátonyra futott Evangelia teherhajó roncsa, amely népszerű fotóhelyszín az idelátogatók körében.