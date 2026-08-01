Olcsó és izgalmas: újra népszerű a szocializmus kedvenc tengerpartja

- Olcsó nyári alternatíva: a román tengerpart pénztárcabarát opciót kínál a túlárazott mediterrán célpontok helyett.
- Elfeledett klasszikus: a szocializmus népszerű üdülőhelye a rendszerváltás után kiesett a köztudatból, de most megújulva várja a látogatókat.
- Változatos kínálat: a luxus üdülőhelyektől a gyógyfürdőkön és a bulistrandokon át a bohém kempingekig mindenki megtalálja a neki valót.
A román tengerpart sokáig háttérbe szorult a hazai utazási tervekben, pedig egykor óriási népszerűségnek örvendett. A XX. század második felében, Bulgária mellett ez a térség jelentette a legelérhetőbb tengerparti nyaralást a szocializmus idején a magyar utazók számára. A rendszerváltást követően aztán a régió szinte teljesen kiesett a kollektív köztudatból, mivel a többség inkább a nyitottá váló nyugati vagy déli tengerpartok felé vette az irányt.
Miért éri meg a román tengerpart a nyári szezonban?
Az utóbbi évek fejlesztései és a folyamatosan modernizált szálláshelyek miatt ismét érdemes számításba venni ezt az úti célt. Ma a Fekete-tenger romániai szakasza kiváló alternatíva mindazoknak, akik kedvező áron szeretnének homokos strandon pihenni, miközben elkerülnék a túlárazott mediterrán célpontokat.
Mamaia
Mamaia a leghíresebb és legfejlettebb üdülőhely a partvidéken; a Fekete-tenger és a Siutghiol-tó közötti keskeny szárazföldi sávon terül el. A hatalmas, finomhomokos strandok mellett élménypark, libegő és pezsgő éjszakai élet várja a látogatókat. Habár az árak itt magasabbak a szomszédos településekhez képest, a szolgáltatások minősége is a legmagasabb kategóriát képviseli.
Eforie Nord
Eforie Nord a második legnagyobb üdülőváros, amely a tenger és a gyógyhatású iszapjáról ismert Techirghiol-tó között fekszik. Családok és gyógyulni vágyók egyaránt kedvelik a nyugodt légköre, valamint a jól felszerelt kezelőközpontjai miatt. A lassan mélyülő víz és a széles homoksáv kifejezetten biztonságos környezetet teremt kisgyerekes pihenéshez.
Costinești
Costinești évtizedek óta a diákok és a fiatalok első számú találkozóhelye a tengerparton. A település híres a laza hangulatáról, az olcsó kifőzdéiről és a késő éjszakáig tartó szabadtéri bulijairól. A partvidék ikonikus jelképe a tengerben zátonyra futott Evangelia teherhajó roncsa, amely népszerű fotóhelyszín az idelátogatók körében.
Vama Veche
Vama Veche a bolgár határ közvetlen közelében található, egykor apró halászfalu volt. Mára a bohém, nonkonformista életérzés és az élőzene központjává vált, ahol a tengerparti kempingezés is rendkívül elterjedt. Habár az utóbbi időben sokat épült, megőrizte kötetlen jellegét és a megszokottól eltérő, sajátos varázsát.
Mangalia
Mangalia a legdélibb tengerparti város, amely gazdag ókori történelemmel és különleges kulturális örökséggel büszkélkedhet. A modern szállodák és a homokos strandszakaszok mellett török mecset és ókori romok is megtalálhatók a településen. Jó választás azoknak, akik a klasszikus strandolást szeretnék összekötni egy kis városnézéssel és történelmi érdekességek felfedezésével.