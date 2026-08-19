Törölték a járatod? Ilyen jogokkal élhetsz a légitársasággal szemben

Gondos készülődés, repülőjárat- és szálláskeresés, a bőröndök bepakolása, fuvarok szervezése, programok összeállítása – ezek mind hozzátartoznak egy nyaralás előkészületeihez, nem mellesleg nem kevés pénzbe kerülnek. Ha becsúszik egy gikszer, az egész romba dőlhet, és nem is lehet nagyobb gikszer annál, mint a járatunk törlése. Ez pedig szeptemberig nagy eséllyel megtörténhet, ha a francia fapados légitársaságnál, az easyJetnél vásároltunk repülőjegyet. A vállalatnál dolgozó légiutas-kísérőket képviselő szakszervezetek szeptember 2-ig tették közzé a sztrájkbejelentést a munkakörülmények fokozatos romlása miatt. Legutóbb az elmúlt hétvégén, augusztus 14-15-én nem vette fel a munkát 340-ből 231 dolgozó, mert megelégelték, hogy gyakran 50-60 alkalommal változtatják meg a beosztásukat egyetlen héten belül. Az elkövetkező két hétben még történhet hasonló, ezért nem árt tisztában lenni azzal, hogy milyen jogokkal élhetünk törölt járat esetén – ezek a jogok pedig minden légitársasággal szemben hasonlatosak.

Törölt járat esetén minden dokumentumot meg kell őrizni, főleg, ha kártérítésre vagyunk jogosultak Fotó: Shutterstock

Ilyen jogokkal élhetünk törölt járat esetén

Az easyJet a múlt hétvégi járattörlésekkor különféle alternatívákat kínált az utasoknak, többek között ingyenes átfoglalást egy saját járatukra. Ilyen esetben fontos tisztában lennünk azzal, hogy nem vagyunk kötelesek elfogadni a cég első felajánlását, az EU 261/2004 rendelet alapján ugyanis több választási lehetőségünk van. Ezek a következők:

a jegyár teljes visszatérítése;

jegy a leghamarabbi járatra hasonló feltételekkel;

jegy egy későbbi, általunk választott időpontban induló járatra, ha van szabad hely;

jegy egy másik légitársaság járatára, amennyiben az utat törlő vállalat saját flottával nem tud a lehető leghamarabban eljuttatni a célállomásra.

Ha a légitársaság megtagadja a jogos kérelmünket

Előfordulhat, hogy a légitársaság megtagadja a kérelmünket, különösképpen a más légitársaságnál kért foglalási igényt, így célszerű, ha írásban kommunikálunk a vállalat ügyfélszolgálatával, az e-mail-váltást pedig megőrizzük a rendelkezésünkre álló dokumentumokkal és bizonylatokkal, köztük a későbbiekben kapott számlákkal együtt. Ezeket felhasználva később igényt nyújthatunk be a felmerült költségek megtérítésére. Az igények elbírálása egyedi körülményektől függ.