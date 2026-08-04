Felejtsd el a méregdrága nyaralást: mutatjuk a világ legolcsóbb úti céljait

- Filléres helyi kiadások: a legnagyobb megtakarítást nem a repülőjegy, hanem az étkezés, a helyi közlekedés és a szállások alacsony ára jelenti.
- Különleges úti célok: Üzbegisztán, Vietnám, Moldova, Egyiptom és Kirgizisztán elképesztő élményeket kínál töredékáron.
- Minden pénztárcára: pár dolláros utcai ételek, jegyek és olcsó szállások, jurtatáborok várják az utazókat.
Sokan azért halasztják el a külföldi nyaralást, mert azt gondolják, a repülőjegy és a szállás mindenképpen felemészti a spórolt pénzt. A valóságban az utazási költségek jelentős része nem a kijutásból, hanem a helyi árakból adódik. Ha olyan célpontot választasz, ahol az étkezés, a tömegközlekedés és a belépők töredékébe kerülnek a megszokott európai áraknak, a teljes út meglepően kedvező összegből kihozható. Tudatos tervezéssel, a helyi igényekhez igazodó szállásokkal és a szezonon kívüli időszakok kihasználásával a világ legolcsóbb országai elképesztő élményeket kínálnak megfizethető áron.
Melyek a világ legolcsóbb országai pénztárcabarát utazáshoz?
Üzbegisztán
A közép-ázsiai országban, Üzbegisztánban a modern Afrosiyob nagysebességű vonatokra a jegy Samarkand és Bukhara között alig pár ezer forintnak megfelelő somba kerül. A helyi piacokon vagy tradicionális étkezdékben egy kiadós adag plov (üzbég rizsétel hússal) és egy kancsó zöld tea mindössze 600-1000 forintból kijön. A lenyűgöző csempézetű, 10. századi, az iszlám világ középfokú és felsőfokú vallási iskoláiként működő medreszék ugyancsak olcsó belépői, valamint a családi vendégházak éjszakánkénti kedvező árai miatt a költségvetés szinte nevetségesen alacsony marad.
Vietnám
Hanoi és Ho Si Minh-város utcáin a híres phở leves vagy egy ropogós bánh mì szendvics mindössze 320-640 forintnak megfelelő összegért kapható az utcai árusoknál. A Vietnámot átszelő hálókocsis buszok potom poénzért biztosítják a szállást és az utazást, míg a helyi csapolt sör, a bia hơi poharanként alig 60-90 forint. A kétszemélyes, saját fürdőszobás szobák ára a kisebb városokban napi 3000-5000 forintról indul.
Moldova
Az Európa egyik legolcsóbb úti céljának számító Moldovában a kisinyovi trolibusz jegy ára átszámítva a 100 forintot sem éri el. A helyi vendéglőkben a tradicionális plăcintă (töltött lángosféle) és egy pohár kiváló helyi bor párszáz forintos tétel, míg a világ leghosszabb borospince-rendszerébe, Krikovába szóló belépők is töredékei a nyugat-európai borkóstolók árainak. A fővárosi magánszállások és a vidéki panziók árazása kifejezetten pénztárcabarát.
Egyiptom
A helyi font gyengülése miatt Kairóban vagy Luxorban egy tál koshari (tésztás, lencsés, paradicsomszószos nemzeti étel) mindössze 1 dollárnak, átszámítva 320 forintnak megfelelő összegbe kerül. A városok közötti vonatozás Egyiptomban rendkívül olcsó, a helyi iránytaxik (mikrobuszok) jóformán ingyen visznek a látnivalókhoz. A piramisok és a királysírok belépőjegyei, valamint a Nílus-parti olcsóbb hotelszobák árai messze elmaradnak a mediterrán nyaralóhelyeken megszokott összegektől.
Kirgizisztán
Biskekben és az Iszik-köl elnevezésű tó körül a marshrutkával (iránytaxival) való utazás csupán pár centet, vagyis néhány tíz forintot kóstál. A helyi jurtatáborokban a teljes ellátás – beleértve a bőséges lagman tésztát és a friss kenyereket – éjszakánként mindössze 15-20 dollár, vagyis 4800-6400 forint körül mozog. A Tien-san hegyvonulatain tett több napos túrák során a szállás és a helyi vezetők bérlése is kivételesen alacsony összegekből megoldható.