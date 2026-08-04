Felejtsd el a méregdrága nyaralást: mutatjuk a világ legolcsóbb úti céljait

Filléres helyi kiadások: a legnagyobb megtakarítást nem a repülőjegy, hanem az étkezés, a helyi közlekedés és a szállások alacsony ára jelenti.

a legnagyobb megtakarítást nem a repülőjegy, hanem az étkezés, a helyi közlekedés és a szállások alacsony ára jelenti. Különleges úti célok: Üzbegisztán, Vietnám, Moldova, Egyiptom és Kirgizisztán elképesztő élményeket kínál töredékáron.

Üzbegisztán, Vietnám, Moldova, Egyiptom és Kirgizisztán elképesztő élményeket kínál töredékáron. Minden pénztárcára: pár dolláros utcai ételek, jegyek és olcsó szállások, jurtatáborok várják az utazókat.

Sokan azért halasztják el a külföldi nyaralást, mert azt gondolják, a repülőjegy és a szállás mindenképpen felemészti a spórolt pénzt. A valóságban az utazási költségek jelentős része nem a kijutásból, hanem a helyi árakból adódik. Ha olyan célpontot választasz, ahol az étkezés, a tömegközlekedés és a belépők töredékébe kerülnek a megszokott európai áraknak, a teljes út meglepően kedvező összegből kihozható. Tudatos tervezéssel, a helyi igényekhez igazodó szállásokkal és a szezonon kívüli időszakok kihasználásával a világ legolcsóbb országai elképesztő élményeket kínálnak megfizethető áron.

A mesés Üzbegisztán a világ legolcsóbb országai közé tartozik, mégis számtalan izgalmas és lenyűgöző látnivalóval vár. Fotó: Shutterstock

Melyek a világ legolcsóbb országai pénztárcabarát utazáshoz?

Üzbegisztán

A közép-ázsiai országban, Üzbegisztánban a modern Afrosiyob nagysebességű vonatokra a jegy Samarkand és Bukhara között alig pár ezer forintnak megfelelő somba kerül. A helyi piacokon vagy tradicionális étkezdékben egy kiadós adag plov (üzbég rizsétel hússal) és egy kancsó zöld tea mindössze 600-1000 forintból kijön. A lenyűgöző csempézetű, 10. századi, az iszlám világ középfokú és felsőfokú vallási iskoláiként működő medreszék ugyancsak olcsó belépői, valamint a családi vendégházak éjszakánkénti kedvező árai miatt a költségvetés szinte nevetségesen alacsony marad.

Vietnám

Hanoi és Ho Si Minh-város utcáin a híres phở leves vagy egy ropogós bánh mì szendvics mindössze 320-640 forintnak megfelelő összegért kapható az utcai árusoknál. A Vietnámot átszelő hálókocsis buszok potom poénzért biztosítják a szállást és az utazást, míg a helyi csapolt sör, a bia hơi poharanként alig 60-90 forint. A kétszemélyes, saját fürdőszobás szobák ára a kisebb városokban napi 3000-5000 forintról indul.