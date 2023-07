Amikor a nyaralást tervezzük, sokunk előtt egy mediterrán tengerpart képe lebeg, ahol a strandon egy hűsítő itallal vagy épp a vízbe csobbanva pihenhetjük ki az év fáradalmait. Amikor azonban még a napelemeknek is túl meleg van, akkor az extrém hőség könnyen elronthatja a nyaralást.

Mennyire lesz meleg Spanyolországban?

Spanyolország például kedvelt úti cél, mostanában azonban nem ritka, hogy 40 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála. Az antik görög mitológia alvilágának kapuját őrző háromfejű kutyáról, Cerberusról elnevezett légköri rendszer, amely forróságot hozott Észak-Afrika felől, egész Európában hőmérséklet-emelkedést okozott. Az idei El Niño időjárási jelenség melegrekordokat okozhat sokfelé.

Bár az európai hőhullám minden országban érezteti hatását, van néhány északabbra lévő, európai úti cél, ahol ilyenkor sem kell kánikulára számítani. Habár az ilyenkor szokásos átlaghőmérsékletekkel itt sem találkozhatunk, hőgutát azért biztos nem fogunk kapni.

Észak-európai országok éghajlata nyáron

Általánosságban elmondható, hogy az észak-európai országok kevésbé felkapottak a hagyományos, mediterrán úti céloknál, noha történelmi és természeti látnivalói vetekednek velük. Ennek elsősorban a jellemzően magasabb árak, és az észak-európai országok éghajlata az oka, de utóbbi épp mostanában lehet előnyük. Ráadásul ezekben az országokban – földrajzi elhelyezkedésük miatt – nyáron sokáig tart a nappal, így hosszabb kültéri programokat lehet szervezni.

Európa melyik országában a legmelegebb az éghajlat? Nem itt

Norvégia időjárása sokak fejében hűvös és esős, ez azonban nyáron nem feltétlenül igaz. A hőmérséklet 25-30 fokra is felkúszhat, és sok napsütésre van esély.

Az ország elsősorban természeti szépségeiről ismert, mint a fjordok vagy a Lofoten-szigetek, a legnépszerűbb norvég városok pedig Oslo, Bergen, Trondheim, illetve az északon lévő Bodø. Norvégia a világ legdrágább országai között van, ráadásul fapados járattal jelenleg csak átszállással lehet odarepülni. De Bergen és a norvég fjordok így is megérnek egy kirándulást.

Hol nincs túl meleg Európában?

Svédország Norvégia szomszédja, így ott is az észak-európai országok klímája fogadja a látogatót. Bár szintén magasak az árak, de Svédországba könnyebb elutazni repülővel: Budapestről van közvetlen fapados járat Stockholmba, Malmőbe és Göteborgba is.

A költségek csökkentésére Stockholban ingyenes városnéző túrán is részt lehet venni, ahol megmutatják, hol lőtték le Olof Palmét, vagy hol volt eladónő Greta Garbo, de érdemes felkeresni a stockholmi szigetcsoportot is. De a svéd egyetemi város, Uppsala is rengeteg élményt tartogat, ahol nyáron akár 30 fok is lehet.

Hova menjünk nyaralni a nagy hőségben? Utazás Lappföldre!

Ha valaki hűs tópartra vágyik, azt Finnországban biztosan megtalálja, hiszen a Finn-tóvidék a Föld tavakban leggazdagabb nagytája. Finnország látnivalói közül a fővárost, Helsinkit is érdemes felfedezni, ahol az időjárás nyáron kellemes lehet.

Aki vállalkozó kedvűbb, az Helsinkiből vonattal is elutazhat Rovaniemibe, ahol találkozhat a Télapóval is. Bár Lappföldet sokan tél úti célként tartják számon, nyáron is rengeteg élményt tartogat. Hogy mennyire drága Finnország, az más kérdés, ráadásul jelenleg közvetlen fapados járat sem indul oda Budapestről.

Hőség Európában, de nem itt: mikor érdemes Izlandra utazni?

Ajánlatunk végére Izlandot hagytuk, ahol egy Magyarországnyi területen mindössze 364 ezer ember él. Mivel az Atlanti-óceánból emelkedik ki, klímája sokkal kiegyensúlyozottabb, mint más észak-európai országoknak. A nappal azonban nyáron a leghosszabb, sok túraútvonal csak ilyenkor van nyitva, a hőmérséklet pedig ilyenkor a legmagasabb – ami azért 15 foknál csak ritkán jelent többet. A legtöbb turista ezért ilyenkor utazik Izlandra – felhajtva az amúgy sem alacsony árakat. Öröm az ürömben, hogy Izlandra van közvetlen fapados repülőjárat Budapestről.

Izland természeti szépségei nem véletlenül vonzzák mágnesként az utazókat. Bár a fővárost, Reykjavíkot és környékét is érdemes felfedezni, a sziget látnivalói – vízesések, gejzírek, strandok – több napra elég programot kínálnak. A szerencsések pedig akár egy épp kitörő vulkánt is láthatnak.