Az Egyesült Államokban több szellemváros is található, amelyek többnyire a vadnyugat fénykorához és az aranylázhoz köthetőek. Közülük az egyik legjobb állapotban Goldfield maradt meg.

Az arizonai Goldfieldet 1893-ban alapították. Mint neve is utal rá, léte annak köszönhető, hogy a környéken aranyat találtak. Fénykorában 4 ezren is laktak itt, volt szállodája, áruháza, postahivatala, temploma és iskolája.

A település érdekessége, hogy lakói kétszer is elköltöztek onnan, amikor a bánya aranytelére elfogyott, és nem volt több munka. Először 1897-ben történt ez meg, ám 1910-ben újraindult a termelés, ekkor át is nevezték a helyet Youngbergnek. Az újabb aranytelér is kifogyott azonban, és 1926-ra végleg kísértetvárossá vált a település.

1984-ben egy befektető vásárolta meg a területet, és felújította a magukra hagyott épületeket. Goldfield visszakapta eredeti nevét, mostanra pedig közkedvelt turistalátványosság lett.

Kattintson az alábbi képre, és nézze meg galériánkat Goldfieldről!