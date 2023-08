Barcelonában régóta gondot okoz a túl sok turista, amire a helyiek gyakran panaszkodnak. A tömegturizmus azonban most új jelenséget hozott magával: aki egyedül akar leülni egy étterembe, azt gyakran visszautasítják.

Barcelona a leglátogatottabb célpont Spanyolországban, tavaly közel hatmillió olyan turista érkezett a városba, aki legalább egy éjszakát töltött ott. A túl sok turista a helyiek türelmét is próbára tette, aminek hatására a városvezetés már tavaly intézkedéseket hozott. A túlzsúfolt városban például korlátozták a turistacsoportok létszámát, és betiltották a megafonok használatát a vezetett túrákon.

Hiába van szabad asztal, nem lehet leülni

Most kiderült, hogy a tömegturizmus egy új jelenséget is a felszínre hozott, aminek kárvallottjai az egyedül utazók. Eddig ők csak a szállásfoglalásnál kerültek hátrányba a csoportokkal szemben – akár mert nem kaptak szobát, akár mert egy főre számítva csak jóval drágábban –, manapság azonban az éttermekben is rosszul járhatnak.

Egyre több olyan étterem van ugyanis Barcelonában, amely mondvacsinált okokra hivatkozva nem engedi őket leülni egy asztalhoz. Különösen a Carrer de Blai népszerű tapasbárjainál terjedt el ez a gyakorlat: hiába vannak üres asztalok, a pincérek elhajtják az egyedül érkezőket, mert a jövedelmezőbb, nagyobb csoportokat részesítik előnyben.

Mindez persze nemcsak az egyedül utazókat bosszantja, de a helyieket is, akik így újabb ok miatt haragudhatnak a túl sok turistára. Míg régebben kiülhettek egy teraszra egy sört vagy kávét meginni, ma gyakran előfordul, hogy a pincérek eltanácsolják őket is. Ez különösen a mostani hőségben okoz problémát sokaknak.

Egyedül utazni vagy csoportban?

Az egyedül utazás egyébként különösen az ezredforduló táján születettek körében népszerű. A jelenségre már az utazási irodák is felfigyeltek, amelyek közül néhány az ő igényeiknek megfelelő szolgáltatásokat is kínál.

Egyre több olyan utat szerveznek, amelyeken kifejezetten olyanok vesznek részt, akik ugyan egyedül utaznak, de szívesen barátkoznak hasonlóan gondolkodó fiatalokkal. Az ilyen utazások során nem kell lemondaniuk egy helyi idegenvezető bennfentes tippjeiről, a lányoknak pedig a biztonság növelése is fontos szempont lehet. Ha pedig épp Barcelonát látogatják meg, még asztalt is nagyobb eséllyel kapnak együtt...