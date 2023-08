A Signal Box Inn, amelyet magyarra leginkább Bakterház Fogadónak fordíthatnánk, 2006-ban nyílt meg egy angliai üdülőhelyen, Cleethorpes-ban egy vasútállomás szomszédságában. A belső alapterülete 8x8 láb, ami 5,95 négyzetméternek felel meg. Egyszerre négy ülő és két álló vendéget tud kiszolgálni.

A tulajdonosa szerint ez a világ legkisebb kocsmája, be is adta a kérelmét az új rekord elfogadására. A Guinness Rekordok Könyvében jelenleg a Bury St Edmundsban lévő The Nutshell tartja a rekordot, amely 9,75 négyzetméteres.

Kis mérete ellenére a Signal Box Inn több féle csapolt sörrel és alkohollal várja vendégeit. Akik pedig nem férnek be, azok a teraszon ülhetnek le, ahol koncerteket is szoktak tartani. A Guinness Rekordok Könyve vélhetően épp a kerthelyiség miatt nem ismerte el a világ legkisebb kocsmájának, ám a helyieket és az ide látogató turistákat ez egyáltalán nem zavarja.

