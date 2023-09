A Brit Columbia északi részén, az alaszkai határhoz közel fekvő települést 1979-ben kezdték el felépíteni, a közelben ugyanis molibdént találtak, amelyet ötvözőelemként használnak. A magas fizetések egész Észak-Amerikából sok mérnököt és építőmunkást vonzottak oda – írja az Amusing Planet.

Több mint száz családi házat építettek fel, és hét apartmanházat is felhúztak, több mint 200 lakással. A városkában volt egy modern kórház, egy bevásárlóközpont, éttermek, bankok, posta, kocsma, medence, könyvtár, két edzőterem pezsgőfürdőkkel és szaunával, sőt, még színházterem is. Az ott lakók kényelmét szolgálta a kiépített telefonhálózat és kábeltévé, valamint egy modern szennyvíztisztító is.

Másfél évvel az után, hogy az első családok beköltöztek, a molibdén világpiaci ára összeomlott. A bányák 1982 végén bezártak, a városka 1200 lakosa elköltözött, Kitsault pedig a feledés homályába merült.

2005-ban aztán egy amerikai vállalkozó megvásárolta a szellemvárost 7 millió dollárért. Azóta az üzletember évente több százezer dollárt költött a felújítására és karbantartására. Körülbelül egy tucat alkalmazott végzi a javításokat, nyírja a füvet, vágja a fákat és takarítja az utcákat manapság is.

A tulajdonosnak több terve is volt a településsel. Volt szó spirituális központról, wellness üdülőről, földgáz-cseppfolyósításról, de eddig egyikből sem lett semmi. A kísértetvárost azonban most is meg lehet látogatni, és belépődíjért be lehet nézni az időkapszulaként fenntartott helyiségekbe, sőt, ott is lehet aludni.

