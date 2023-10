Egy stewardess azt állítja, hogy megtalálta a legjobb módját annak, hogy egy hosszabb utazás során elkerüljük az időeltolódás negatív hatásait. Állítása szerint az a lényeg, hogy nem szabad aludni a repülés során, még akkor sem, ha nagyon fáradtak vagyunk.

Azt tanácsolja, hogy csak akkor aludjunk, amikor megérkeztünk a szállásunkra.

Ha a szállodába érkezés nap közben történik és nagyon fáradtak vagyunk, akkor azt tanácsolja, hogy állítsunk be ébresztőt és csak egy rövidet aludjunk, ezzel elkerülve azt, hogy felboruljon az alvási ritmusunk.

A stewardess azt is tanácsolja, hogy se alkoholt, se kávát, se teát ne igyunk a repülés alatt, mert ezek olyan stimulánsok, amelyek megzavarják az ember természetes alvási rendjét és ezek is erősíthetik az időeltolódás okozta kellemetlenségeket.

Forrás:DailyStar