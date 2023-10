A 25 éves Daniel Pinto összesen 121 országban járt már, de szerinte a bhutáni Sopsokha a legfurcsább hely, ahol valaha járt. A pénisz faluként híressé vált településen ugyanis megszámlálhatatlan férfi hímtag-alakú emléktárgya és festménye valósággal sokkolják az ide látogatókat.

A látványosság természetesen nem öncélú, hiszen itt minden a termékenységért és a gyermekvállalásért van.

A kis falu Chimi Lhakhang templomáról, azaz a termékenység templomáról vált először híressé.

Ez egy nagyon szép hagyományos bhutáni falu, rizsföldekkel körülvéve, de minél közelebb érsz, annál furcsább lesz. Maga a templom is ugyanolyan bizarr: ugyanis bent egy hatalmas arany Buddha található a közepén és különféle formájú és méretű falloszok veszik körül. - fogalmazott az infuencer. Daniel hozzátette azt is, hogy a templomban több sikertörténet képei is láthatók olyan párokról, akiknek hölgy tagjai nem tudtak teherbe esni, de elmentek a faluba, és röviddel ezután gyereket szültek. Sajnos Bhután egyik templomába sem vihető be fényképezőgép vagy telefon – így senki nem láthat fényképeket a belsejéről, ezért is olyan különleges.

A hegyvidéki birodalom nem olcsó és elég nehezen megközelíthető – Bhután szigorú szabályokat alkalmaz az országba belépő turistákkal szemben.



