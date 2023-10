A floridai Reina Boats olyan vásárlókat akar kiszolgálni, akik luxuskényelemre vágynak a vízpart közelében - legyen az kikötő, tó, csatorna vagy tengerpart. A vízen úszó modelljeiből öt is létezik, közülük azonban talán a legérdekesebb a kétszintes Reina Live L44 DR, amely 13,7 méter hosszú, és 41,5 méter alapterületű. Alul két hálószoba, egy mosdó, egy zuhanyzó, egy konyha van. Étkezni belül és kívül is lehet, vagy akár a tetőn, ahol grillezésre is van lehetőség.

Ennek a modellnek a maximális sebessége 12 csomó, de nem is a gyors helyváltoztatásra tervezték, hanem arra, hogy legfeljebb 12 ember (akik közül hétnek fekvőhelye is van) gyönyörködjön a környezetben. Ennek a változatnak az ára a Daily Mail szerint 1,275 millió dollár, ami 472 millió forintnak felel meg.

