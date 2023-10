Az Allen család szeptember elején utazott volna Görögországba, Korfura nyaralni. A Heathrow 5-ös terminálján kellett becsekkolniuk a járatukhoz. A házaspár és a két kisgyerek egy all inclusive szállodában és a tengerparton tervezett pihenni egy hétig.

Az asszony az indulási csarnokban szerette volna kinyomtatni a család repülőjegyeit, ezért bedugta útlevelét a légitársaság egyik önkiszolgáló szkennerébe. Közben azonban rájött, hogy nem jól tette be, ezért ki akarta venni, de az közben eltépődött pont a fénykép szélénél.

A balesetet jelezte a légitársaság egyik alkalmazottjának, aki azt tanácsolta neki, hogy ragassza össze. A legfontosabb és sorsfordítónak bizonyuló információt azonban akkor tudta meg, amikor beszállni készült a járatára. Kiderült ugyanis, hogy nem szálhatott fel a fedélzetre. Magyarázatként még azt is elmondták neki, hogy a szabályzat szerint a megrongálódott útlevél miatt, még ha el is repülhetett volna, Görögországba nem engedték volna be. Nemcsak, hogy rögtön vissza kellett volna repülnie, de a légitársaság pénzbírságot is kapott volna, amiért felengedték őt a gép fedélzetére.

Az asszony megpróbált sürgősségi útlevelet szerezni, ám kiderült, hogy az Egyesült Királyságban nem tudja ezt megtenni, és még gyorsított eljárással is tíz napig tart, mire új útlevelet kap. A család ezért kénytelen volt azt a fájdalmas döntést hozni, hogy lemondanak a tervezett nyaralásról.

Szerencsétlenségüket tovább fokozta, hogy az asszony biztosítója nem volt hajlandó kifizetni a sérült útlevél okozta kárt, és a korfui szálloda is követelte, hogy a család fizesse ki a meghiusult üdülés költségeinek felét. Összesen valószínűleg 5.000 fontot (2,2 millió forint) kell majd fizetniük.

Forrás: Mirror