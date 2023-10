Helen Taylor és férje október elején vakációra indult Newcastle-ből Rómába a Jet2 egyik járatával. A két utas gond nélkül felszállt a repülőgépre, ekkor még semmilyen jel nem utalt arra, hogy pár órával később egészségügyi problémái lesznek a nőnek. Ugyanis az anyuka 2-es típusú cukorbetegségben szenved és jelenleg menopauzán megy keresztül, így a mosdóból visszafelé jövet kissé megszédült és izzadni kezdett.

Ekkor a légiutas-kísérők elkezdték megkérdőjelezni, hogy alkalmas-e a repülésre.

Nem sokkal később a nő már kezdte jobban érezni magát, így jelezte a személyzetnek, hogy perceken belül már semmi baja nem lesz. 10 perc múlva azonban az egyik légiutas-kísérő visszatért és kijelentette, hogy Helen Taylornak el kell hagynia a repülőgépet, mivel nem alkalmas a repülésre.

A házaspár szerint a személyzet megalapozatlan bizonyítékok alapján, orvos nélkül hozott döntést, így igazságtalannak érzik azt, amit velük tettek. A nőt és férjét emellett arra kényszerítették, hogy hagyják hátra a megvásárolt, vámmentes dolgaikat, valamint még a határellenőrök is kikérdezte őket. Helen Taylor az incidenst követő napokban többször is megpróbált kapcsolatba lépni a Jet2-vel, hogy visszatérítést kérjen az 1800 fontos elmaradt nyaralásért, de kezdetben nem kapott választ. A légitárasaság végül megerősítette, hogy most visszautalja a vakáció költségeit.

Forrás: Independent