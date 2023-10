A Time Out magazin idén is közzétette a világ legklasszabb városrészeinek listáját, amelyeket több ezer váraslakó, utazó és helyi szakértő tart a legjobbnak enni, inni, szórakozni és kikapcsolódni.

A felmérés szerint Európában az első helyezett az ír főváros, Dublin Smithfield városrésze lett, ahol a tradíció találkozik az újdonságokkal. Itt található például a John Jameson által 1780-ban alapított alapított whiskeygyár régi épülete, ahol most kóstolókat tartanak, vagy a híres Cobblestone kocsma is, amely az ír népzene fellegvára. De van itt számos divatos kávézó, bisztró, söröző és étterem is, ahová szívesen járnak a helyiek és a turisták.

A világ legjobb városrésze a Time Out listáján idén a kolumbiai Medellín Laureles negyede lett, ahol többek között számos park és egy stadion is van. Itt található a város híres 70-es utcája is, amelynek éjszakai életéről az alábbi videón nézhet meg egy fél órás bemutatót.

