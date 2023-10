A Terra Botanica vidámpark egy 150 méter magasra emelkedő hőlégballonról madártávlatból is megtekinthető, ahogy csónakázás során egy vízi útvonalról is.

A Terra Nocta hang és fényjáték show pedig esténként megvilágítja a növényeket és a park egyes részeit. Az itt található hullámvasutak biztosan nem néznének ki rosszul a Disneyland-ekben sem: a látogatók óriási dióhéjban utazhatnak, vagy virtuálisan átrepülhetnek a fák tetején.

Azok sem maradnak élmények nélkül, akik inkább a földön maradnának, hiszen számukra is akad látnivaló bőven. A Legendák Kertjében például egy ogre vezeti be a látogatókat egy titokzatos univerzumba. Miután elmerültek az ogre világában, a vendégek a park 4D moziján keresztül más tájakra, többek között egy dinoszauruszrezervátumba is eljuthatnak. De a parkhoz tartozik még sok különleges üvegház és egy magaslati kötélpálya is.

A TripAdvisor oldalán az egyik felhasználó, aki már járt itt ezt írta ajánlóként: "A park tele van olyan játékokkal, amiket minden korosztály, még a nagyszülők is élveznek. Továbbá vannak itt még 4D-mozik rövidfilmekkel a növények és a dinoszauruszok témakörében, csónakázási lehetőség, pedálos egysínű sikló, gyerekeknek régészeti ásatás, borostyánkutatás, valamint több kilométernyi ösvény a gyönyörűen beültetett kerteken keresztül."

Forrás: Sun Online