Az amerikai házaspárnak teljesen át kellett alakítania az életét, másféle fontossági sorrendet kellett felállítania, hogy régóta dédelgetett álmuk valóra válhasson.

Habár a többgyerekes anyuka kicsi korában maga is szerette a Disney-meséket és filmeket, arról fogalma sem volt, hogy világszerte több Disney World is van. Férje 35 éves korában egyszer elvitte az egyikbe, és az asszony azonnal beleszeretett. Ezt követően a család évente kétszer is eljárt kikapcsolódni ezekbe a parkokba.

Amikor egy rokonuk egészségügyi probléma miatt idő előtt nyugdíjba vonult, a házaspár rájött, hogy nem szeretné további életét a mókuskerékben eltölteni, és merész lépésre szánták el magukat. A gyerekeik hamarosan elhagyták a szülői fészket, így semmi sem marasztalta már őket az észak-karolinai Charlotte-ban lévő családi házukban. Jessica és Wes Pruitt vett egy nagy levegőt és

900 kilométert utazott, hogy a floridai Disney World közvetlen szomszédságába költözhessenek.

A pár 2022 júliusában vett házat a floridai Davenportban, ami mindössze 11 kilométernyire van a parktól, ami azt jelenti, hogy gyorsan elérhetik a vidámparkot.

A páros a Disney-t "prioritásként" kezeli az életében, emiatt számos egyéb dologról is lemondanak, például nem vesznek luxustermékeket és csak a legszükségesebb élelmiszerre költenek. Ők így érzik jól magukat. 165 fontért havi bérletet is vettek maguknak a szórakoztatás központjába, ezzel pedig bármikor bemehetnek, és bármit használhatnak, sőt az itteni ételek árából 10 százalék, az itt kapható termékekre pedig 20 százalék kedvezményt is kapnak.

A feleség ma már főállásban Disney tartalmakat készít a különféle online felületekre, férje viszont továbbra is jelzálog brókerként dolgozik.

Forrás: Daily Star