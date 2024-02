A repülőtéri mérlegelés ötlete sokakat felháborított

Szabályos a repülőtéri mérlegelés?

Elemzők akkor úgy vélték, a szamoai példát többen követni fogják, mivel az utasok súlya növeli az üzemanyag-költséget. Több légitársaság így is tett. Az Uzbekistan Airways például biztonsági okokkal indokolta a hasonló intézkedését, mert különösen a kisebb repülőgépeken okozhat problémát a túlsúly. Az üzbég légitársaság 2015-től kezdte lemérni az utasok testsúlyát a kézipoggyásszal együtt a beszállás előtt. Ha elérik a repülő biztonságos tömegét, a kövérebb utasok arra számíthattak, hogy nem szállhatnak fel a gépre.

A túlsúlyos utasok adatvédelmi okokra és body shamingre hivatkoznak

Fotó: AFP/Getty/Tim Boyle

A kövér utasok nemcsak a repülésbiztonság miatt jelentenek problémát a légitársaságoknak. Több olyan eset is előfordult ugyanis, hogy vita kerekedett a fedélzeten a hely szűkösségéből. Volt, hogy egy olyan utast szállítottak le emiatt, aki hangosan szóvá tette, hogy a mellette ülő ember félig elfoglalja az ő helyét. Egy másik utas be is perelte az Emirates légitársaságot mert egy kilencórás repülőúton az elhízott szomszédja karja átlógott hozzá.

Sokan ugyanakkor zaklatásnak és megszégyenítésnek veszik, ha szóvá teszik a kövérségüket, a légitársaságok pedig többnyire igyekeznek ezt a kérdést tapintatosan kezelni.

Az Air Canada járatain például az utasok ingyenesen kérhetnek további helyet, vagy kivehető kartámlákat. Máshol kedvezményesen árulják a szélesebb derékméretű utasoknak a szomszédos széket, az Air France pedig visszatéríti a jegy árát az ilyen utasoknak, ha egyébként vannak üres helyek a gépen.