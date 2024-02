Egyre többen vannak, akik a világ összes országában jártak már

Az ezredfordulóra már húszan teljesítették a célt, többségük az Egyesült Államokból. 2008-ra már 50-en voltak, 62 százalékuk fehér, férfi és 50 év felett, 91 százalékuk pedig fehér és férfi. Bár a pandémia okozott némi visszaesést az új teljesítők számában, 2023 rekordévet hozott: 51 új ember csatlakozott az elit klubhoz.

Új világutazók száma, akik meglátogatták a világ összes országát

Fotó: Nomad Mania

Ezzel a tavalyi év végéig összesen 357-en lehettek azok, akik jártak már minden országban, közülük pedig körülbelül 30-an azok, akik látogatásai között tranzit is szerepelt, mondjuk egy repülőtéren. Közel 30-an pedig csak elmondás alapján, tehát nem bizonyítottan teljesíthették a kihívást (a Nomad Mania a hitelesítéshez bekéri az útelvélbélyegzőt, beszállókártyát, éttermi számlát, fotókat stb.).

Ha valamilyen célt egyre többen teljesítenek, nyilvánvaló, hogy van, aki még magasabbra teszi a lécet. Így van ez a világutazóknál is. A világon három olyan ember van, aki nemcsak egyszer de kétszer is járt a világ minden országában. Az első és legfiatalabb közülük a norvég Gunnar Garfors, a másik kettő a lengyel-kenyai Slawek Muturi és a görög-brit Harry Mitsidis. Jelenleg még hárman hajtanak erre a címre, egyiküknek, a 80 éves, spanyol Juan Luis Galatasnak, neki már csak a második Észak-Korea hiányzik ehhez.

Ha a 357 ember összetételét vizsgáljuk, akik azt állítják magukról, hogy akár tranzitálva, akár nem, de jártak már a világ összes országában, az Egyesült Államok fölénye egyértelmű: 119 amerikai állítja, hogy meglátogatta már az ENSZ mind a 193 államát. Őket Németország követi 30 teljesítővel, majd az Egyesült Királyság 28-cal.

Népességarányosan viszont Finnország viszi el a pálmát, hiszen 5,5 millió lakosra 18 teljesítő jut.

Magyarországról hárman szerepelnek a Nomad Mania felsorolásában azok közül, akik az ENSZ mind a 193 országát meglátogatták már. Közülük elsőként Szabó Ildikó teljesítette ezt a kihívást, méghozzá 2018-ban, 36 évesen, amikor Szaúd-Arábiát is kipipálta (az Origo interjút is készítette vele, amit itt olvashatnak).

Szabó Ildikó Afganisztánban. Ő az első magyar, aki a világ összes országát bejárta

Fotó: Instargram/@endlesstravelcoma

A második magyar Földvári András volt, aki egy évre rá, 67 évesen látogatta meg a számára utolsónak megmaradó Tongát, igaz, nála voltak tranzittok is az eredményben (vele itt olvashatja korábbi interjúnkat). A harmadik magyar Ágoston Gyula volt a Nomad Mania adatai szerint, aki 2021-ben, 74 évesen járt Jemenben, ezzel teljesítve a kihívást, ő 2022-ben meghalt.

Mi motiválja az utazókat?

Ha megnézzük a földrészeket ahonnan a világutazók származnak, európai fölényt látunk: 197-en születtek közülük Európában, míg a második helyezett Észak-Amerikában 128-an. Afrikát hárman képviselik, ketten közülük nem ott élnek, és más útlevelük is van, így valójában csak egy dél-afrikai utazó járta be az összes országot. Mindez jól mutatja, hogy a rekord beállításához nemcsak utazási kedv, de pénzügyi alapok és erős útlevél is szükséges. Ázsia, azon belül Kína, Japán és Dél-Korea ugyanakkor más okból lehet alulreprezentált: a jelentés készítői szerint az ottani utazók talán kevésbé vágynak a hírnévre és kevesebbet szerepelnek a (nyugati) közösségi médiában, ezért nem ismerjük őket.

A teljesítők megoszlása földrészek szerint

Fotó: Nomad Mania

A nemek között továbbra is erős, 85 százalékos a férfiak dominanciája - ezért is figyelemre méltó az első magyar, Szabó Ildikó teljesítménye, aki ráadásul a legfiatalabb nők egyike. Érdemes megemlíteni azt is, hogy Magyarországon kívül csak Lettországban, Mexikóban és a Fülöp-szigeteken sikerült ez elsőként nőnek. Az első nő, aki meglátogatta az összes országot, az amerikai Carmen Becker volt 1994-ben, aki pedig ezt először tette egyedüli utazóként, az a szintén amerikai Marian Speno volt 1998-ban.

Lehetséges repülés nélkül beutazni a világot?

Az imént már érintettük, hogy a világot bejárni nem csak utazási kedv, hanem többek között pénz kérdése is. Sokaknak erről egyből a drága repülőjegyek ugranak be, hiszen kézenfekvőnek tűnik, hogy a nagy távolságok leküzdéséhez a repülést válasszák. Van azonban olyan utazó is, aki repülés nélkül utazta körbe a világot. Torbjørn “Thor” Pedersen például 2023-ban végrehajtotta ezt a bravúrt. A dán utazó közel tíz évig volt úton, az utolsó, 203. célpontja a Maldív-szigetek volt (további részleteket itt talál az útjáról).

A projekt költségvetése pedig napi 20 dollár volt.

Végül egy érdekesség. Sok világutazó a legvégére hagyja azokat az országokat, amelyeket valamilyen okból a legnehezebb meglátogatni. De melyek ezek? Régebben köztük szerepelt például Bhután, Albánia vagy épp Bosznia-Hercegovina, manapság azonban már nem olyan nehéz ezekbe eljutni. Az utolsónak hagyott országok folyamatosan változtak a vízumpolitikák és a biztonsági helyzet miatt, a legtöbben azonban mostanában Líbiát hagyták a legvégére.