Egy pezsgő város tele szexhotelekkel és korlátlan italfogyasztást kínáló kocsmákkal

Shibuya Scramble Crossing Forrás: Getty Images/Keith Tsuji Photography ©2012 www.keithtsuji.com/Keith Tsuji

A Lab Planets modern művészeti múzeumban a víz felszínén lehet sétálni, elmerülhetünk a virágokkal teli szobákban.

Lab Planets Tokió Forrás: WireImage/2022 Jun Sato/Jun Sato

Az anime-rajongóknak pedig érdemes felkeresniük a Ghibli Múzeumot, ahol a Studio Ghibli japán animációs stúdió munkásságát tekinthetik meg.

A Ghibli Múzeum Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2019 Osugi/Shutterstock. No use without permission./Osugi

Mindezeken felül még rengeteg piac, park, színház és galéria is várja az embereket. Bárki megnézhet egy szumó birkózó mérkőzést, vagy akár egy igazi gésát is meglátogathat. A város mellett még egy Disney-park is van, a Tokyo DisneySea!

A nagyváros rengeteg olyan szálláshelyet kínál, amely minden látogatónak megfelelhet. Megszállhatunk egy hagyományos Ryokanban, ahol tatami szőnyegen alhatunk és a földön ülve étkezhetünk. Vannak azonban olyan kis szállodák is, amelyek "kapszulákat" adnak ki a vendégek számára. A Night 1980 Hostel Tokyo Asakusa-ban a booking.com-on mindössze 24 fontba (10.500 forintba) kerül egy éjszaka. Szállást keresve egyébként több olyan csodaszép hotelbe is belefuthatunk, amiket szerelemhotelként hirdetnek. A love hotel lényegében egy szexhely! A látogatók egy órára, egy délutánra vagy akár egy egész éjszakára is kibérelhetnek egy szerelemhotelszobát. Sok szerelemhotel még szexjátékokat és kiegészítőket is árul a helyszínen - és van olyan is, ami egész évben a karácsony hangulatát idézi.

Forrás: Daily Star