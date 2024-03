Egy lélegzetelállító strandnak köszönhetően nem kell sokat utazni, ha karibi hangulatra vágyunk

A Parkdean Resorts legújabb felmérése szerint tavasszal érdemes leginkább elutazni az öbölhöz, ugyanis ekkor még négylábú kedvencünket is magunkkal vihetjük - július 1. és augusztus 31. között ugyanis kutyatilalom van érvényben a strandon - arról nem is beszélve, hogy csúcsidőn kívül sokkal nyugodtabb, csendesebb arcát mutatja az öböl. A 200 méter hosszú strandon nemcsak a gyönyörű homok és a tiszta víz lenyűgöző, hanem különleges sziklák is tarkítják a látványt.

Kynance Cove Fotó: Wikipedia