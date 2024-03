Ez maga a földi pokol: a világ legforróbb városában madarak hullanak az égből, és halak sülnek meg a tengerben

Kuvaitváros hárommillió lakosa ezért ha csak teheti benn marad a légkondicionált épületekben, autókban. De azok számára, akik mégis kimerészkednek a szabadba, az egyetlen menedéket a forróság elöl az utcákon is használt klímák jelentik. Beltéri bevásárlóközpontok is vannak itt bőven, köztük egy egész pálmafákkal szegélyezett utca. A naptej és a hideg zuhany természetesen elengedhetetlen az ebben a városban lakók számára. Habár a nap felmelegítheti a csöveket, ami azt jelenti, hogy még a hideg víz is eléggé meleg. A kuvaiti kormány azt is engedélyezte, hogy a temetéseket nappal helyett éjszaka tartsák, hogy a gyászolók elkerülhessék a fullasztó meleget.

A hőség ellenére az utcák korántsem üresek. Az ország lakosságának mintegy 70 százalékát migráns munkavállalók teszik ki, akik főként arab, dél- és délkelet-ázsiai országokból érkeznek.